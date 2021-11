Meilleures offres de suivi de fitness Black Friday 2021

Les trackers de fitness sont parmi les meilleurs cadeaux à choisir lors du Black Friday pour tous ceux qui souhaitent adopter un mode de vie plus sain. Parce que non seulement vous aiderez quelqu’un à atteindre ses objectifs de bien-être, mais vous pourrez également économiser de l’argent ! Il existe de nombreux excellents trackers de fitness, et il y aura certainement de nombreuses offres à faire cette année. Ne t’inquiète pas; nous allons nous assurer que vous obtenez les meilleures offres de suivi de fitness Black Friday tout au long de la saison.

Même s’il existe de très bonnes montres connectées Android, avec leurs propres offres Black Friday, les trackers de fitness ont gagné leur place sur de nombreux poignets au fil des ans. De la durée de vie plus longue de la batterie à leur conception légère, il existe de nombreuses raisons de choisir un tracker de fitness plutôt qu’une smartwatch en 2021.

L’une des marques les plus populaires dans l’espace des trackers de fitness est Fitbit, et elle a abandonné deux nouveaux produits en 2021 – la presque une smartwatch Charge 5 et l’avant-gardiste Luxe. Bien que ces deux appareils soient les dernières options de Fitbit et qu’ils bénéficieront certainement de réductions pendant la période des fêtes, de nombreux produits précédents sont de fantastiques trackers de fitness et devraient être consultés lors de vos achats. Nous vous tiendrons au courant de tous les meilleurs.

Les trackers de fitness sont disponibles dans de nombreux points de vente au détail, et vous pouvez parier que beaucoup d’entre eux proposeront des offres sur ces appareils. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des magasins qui proposeront les meilleures offres et sont les plus susceptibles d’avoir une grande variété d’options de suivi de la condition physique. Que vous préfériez une montre avec un design de montre plus traditionnel ou un design de style bracelet mince, il y aura certainement une bonne affaire pour vous cette saison de magasinage.

Alors que la plupart des offres les plus importantes pour les trackers de fitness arriveront le 26 novembre, comme les années précédentes, de nombreux détaillants commencent à réaliser des ventes au cours des semaines précédant le Black Friday. En plus de faire vos courses tôt, il peut être sage d’être à l’affût des opportunités d’économies le plus tôt possible.

Comme de nombreux autres biens et produits en 2021, il y a eu des retards d’approvisionnement pour l’électronique grand public, y compris les trackers de fitness. Cependant, les pénuries n’ont pas été signalées comme un problème majeur avec ces appareils pour le moment; garder une trace des offres alors que nous approchons de la grande fête du shopping serait une bonne idée. Nous garderons cette page à jour régulièrement pour vous aider dans vos décisions d’achat.

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Offres sur les trackers de fitness du Black Friday : Fitbit

Fitbit est depuis longtemps un favori des fans pour les trackers de fitness. Non seulement ces appareils offrent une variété de mesures de suivi, mais il existe également plusieurs facteurs de forme parmi lesquels choisir. Ainsi, quel que soit votre niveau de forme physique, il y aura d’excellentes offres Black Friday sur le meilleur Fitbit a à offrir.

Source : Courtney Lynch / Android Central

Offres sur les trackers de fitness du Black Friday : Garmin

Garmin, autrefois principalement connu pour ses unités GPS embarquées, s’est imposé comme l’un des meilleurs compagnons d’exercice pour les entraînements les plus exigeants. Bien que la plupart d’entre eux puissent être techniquement classés comme une montre intelligente, ces appareils se tournent davantage vers les trackers de fitness en raison de leur disponibilité sur iOS et Android et des options d’application limitées. Grâce à sa longue histoire de technologie de localisation, il n’est pas étonnant que tant de coureurs et de cyclistes de longue distance adorent ces excellentes montres intelligentes Garmin.

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Offres de suivi de fitness Black Friday: Amazfit

La plupart des gens ne connaissent peut-être pas autant Amazfit que des noms comme Fitbit et Garmin. Ne vous y trompez pas, ils font d’excellents trackers de fitness. Bien que les produits Amazfit ressemblent plus à une montre intelligente qu’à un tracker de fitness de style bande typique, ils sont prêts à garder un œil sur tous vos objectifs de fitness. Il existe une bonne variété de montres intelligentes Amazfit parmi lesquelles choisir. Que vous souhaitiez un look robuste et durable comme l’Amazfit T-Rex Pro ou le look plus minimal de l’Amazfit GTR 2, il y aura probablement une bonne affaire sur un tracker pour vous.

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Offres sur les trackers de fitness du Black Friday : Xiaomi

À la manière d’un véritable groupe de fitness, les trackers de fitness Xiaomi conservent l’apparence et le style d’un groupe, pas d’une montre connectée. Bien que les bandes Xiaomi aient un design simple, ce sont d’excellentes options pour les fans de fitness occasionnels. Ils offrent une autonomie fantastique, une résistance à l’eau et des options comme le Xiaomi Mi Band 6 qui contrôle même l’oxygène dans le sang, le tout à un prix avantageux.

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Offres sur les trackers de fitness du Black Friday : autres marques à considérer

Outre les marques proposant plusieurs appareils, quelques autres sociétés proposent d’excellents trackers de fitness, même s’il n’y a qu’une seule option. Bien sûr, Amazon aura des offres solides pour Fitbit et d’autres ; il possède également son propre tracker dans Amazon Halo, qui a récemment été mis à jour. Il y a aussi le Wyze Band, l’une des sociétés fabriquant certaines des meilleures caméras de sécurité sur le marché. Nous ajouterons des offres de suivi de fitness de ces autres marques à mesure que nous les trouverons plus près du Black Friday.

