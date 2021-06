26/06/2021 à 21:05 CEST . La Belgique, l’un des prétendants à l’Eurocup quelles meilleures sensations a-t-il donné jusqu’à présent, et le Portugal, actuel champion du tournoi, Ils s’affronteront dimanche au stade de La Cartuja pour vaincre le huitième et être vendredi prochain à l’Allianz Arena de Munich dans une nouvelle étape vers le titre. À […] More