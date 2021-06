Meilleures offres de tablettes Fire pour Prime Day 2021

Amazon fabrique certaines des tablettes Android les plus abordables et les plus populaires, et sans surprise, bon nombre de ses tablettes Fire sont en vente pendant le Prime Day.

Les appareils Fire Tablet peuvent exécuter la plupart des applications populaires de médias, de streaming et de médias sociaux que vous trouverez sur des tablettes plus chères, et ils peuvent gérer pas mal de travail de productivité. Ils sont également parfaits pour les jeux mobiles et pour divertir vos tout-petits. Et avec la prise en charge multi-utilisateurs et multi-comptes, ainsi que le service Kids+ d’Amazon, ils rendent la tablette familiale parfaite encore plus intéressante. Les versions non-enfants des tablettes Fire peuvent être disponibles dans une option sans publicité ou avec une option moins chère financée par la publicité (et vous pouvez toujours passer à une version sans publicité moyennant des frais supplémentaires ultérieurement).

Ces tablettes Fire sont souvent en vente tout au long de l’année, mais il est peu probable que vous trouviez une meilleure offre sur les appareils Amazon que pendant le Prime Day 2021. Voici les meilleures offres de tablettes Fire que nous avons vues jusqu’à présent.

Les tablettes Fire d’Amazon font déjà partie des tablettes Android les plus abordables que vous puissiez acheter, ce qui rend ces économies supplémentaires Prime Day encore plus impressionnantes. Voici toutes les offres que vous pouvez obtenir dès maintenant!

Meilleures offres de tablettes Fire 7

La tablette Fire 7 est déjà si abordable que de nombreuses personnes en déposent une dans leur panier virtuel presque sans y penser. S’il était disponible dans une épicerie, vous pourriez vous attendre à le voir à côté de la gomme et des bonbons à la menthe comme un « achat impulsif ».

Le Fire 7 dispose d’un écran IPS de sept pouces et est disponible dans des configurations de 16 Go et 32 ​​Go de stockage, bien que vous puissiez ajouter jusqu’à 512 Go via une carte microSD. De plus, l’appareil offre jusqu’à sept heures de temps d’écran sur une charge, dispose de caméras avant et arrière pour les photos et les appels vidéo, et est même livré avec un accès Alexa mains libres.

Cette tablette de valeur comprend Alexa mains libres et toutes les excellentes applications et services que vous attendez d’Amazon. Il est disponible dans les variantes traditionnelles noires, prune, sauge ou bleu crépuscule.

Meilleures offres sur les tablettes Fire HD 8

En 2020, Amazon a présenté non pas une mais deux versions de ses tablettes populaires de taille moyenne, la Fire HD 8 et la Fire HD 8 Plus. En surface, il n’y a pas grand-chose (voire rien) qui différencie les deux appareils. Au lieu de cela, les différences se résument aux composants internes et aux fonctionnalités externes.

La Fire HD 8 est la tablette que la plupart des gens obtiendront (et devraient probablement) obtenir, car elle a le même écran et le même design que la HD 8 Plus, mais coûte 20 $ moins cher que sa sœur premium. Cependant, ce qui rend le HD 8 Plus intéressant, ce sont ces fonctionnalités supplémentaires qui pointent vers l’avenir des tablettes Amazon.

Le Fire HD 8 Plus a un processeur plus rapide et plus de RAM que le HD 8, mais ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’il peut se recharger sans fil. Lorsqu’il est associé à son accessoire de station de chargement sans fil, vous pouvez même le transformer en un Echo Show.

Nous nous attendons à ce que la HD 8 soit la tablette Fire la plus vendue d’Amazon ce Prime Day. Il est disponible en trois couleurs et deux configurations de stockage (32 Go et 64 Go), et vous pouvez augmenter le stockage jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Le Fire HD 8 Plus est l’expérience de tablette premium d’Amazon, avec des composants internes améliorés et des fonctionnalités haut de gamme comme la recharge sans fil. Si vous voulez le meilleur, c’est celui qu’il vous faut.

Meilleures offres sur les tablettes Fire HD 10

Jusqu’à la sortie des Fire HD 8 et 8 Plus (2020), la Fire HD 10 (2019) était notre choix pour la meilleure tablette Amazon Fire, et bien qu’elle ait perdu cette couronne, pour l’instant, c’est toujours un excellent appareil pour la consommation de médias et le jeu.

Bien que vous puissiez toujours obtenir cette version Fire HD 10 (2019) à un bon prix, 2021 a apporté deux nouveaux appareils à la gamme – le Fire HD 10 (2021) et le Fire HD 10 Plus (2021). Vous pouvez acheter les deux options avec un ensemble de productivité, comprenant une année complète de Microsoft Office 365 et un clavier Bluetooth sur mesure. Le Fire HD 10 Plus (2021), comme le Fire HD 8 Plus avant lui, est la seule version qui peut se charger sans fil avec un accessoire de station de chargement sans fil en option. Il est également livré avec un peu plus de RAM que le modèle standard.

Meilleures offres sur les tablettes Fire 7 Kids Edition

Amazon propose depuis plusieurs années une gamme de tablettes adaptées aux enfants sous le nom d’appareils Kids Edition. Ceux-ci sont tous livrés avec un étui durable et coloré, ainsi qu’un abonnement d’un an à Amazon Kids + (anciennement Amazon FreeTime Unlimited), qui est l’ensemble complet de contrôles parentaux et de contenu adapté à l’âge de l’entreprise. De plus, toutes les tablettes Kids Edition Fire sont disponibles en trois couleurs : rose, bleu et violet, et toutes peuvent également être achetées en deux packs (au cas où vos enfants ne seraient pas doués pour partager). Mieux encore, Amazon inclut une garantie de remplacement de 2 ans avec l’achat.

La Fire 7 Kids Edition a été un produit populaire pour plusieurs raisons, dont le prix n’est pas la moindre. En tant que plus petite tablette Kids Edition, c’est aussi la moins chère. L’autre avantage de cette petite tablette est sa taille. L’écran de sept pouces est à peu près parfait pour tout enfant, qu’il s’agisse d’un bambin de trois ans ou d’un tween de dix ans. Maintenant, en 2021, Amazon a lancé une gamme de tablettes Fire Kids Pro dans les trois tailles disponibles, y compris les tablettes 7, 8 et 10 pouces. Ceux-ci sont destinés aux enfants plus âgés, âgés de 6 à 12 ans, avec un contenu et des autorisations plus adaptés à leur âge.

Cette petite tablette est abordable, portable et est livrée avec un support intégré dans son étui. Amazon inclut également une garantie de remplacement de 2 ans – si quelque chose lui arrive, vous pouvez le faire remplacer sans frais supplémentaires et sans poser de questions.

La tablette Fire 7 Kids Edition reçoit une mise à jour en 2021 ! Cette version de l’appareil dispose d’un écran d’accueil personnalisable, d’une boutique numérique avec contrôle parental, d’un boîtier plus fin, et c’est encore plus léger que le dernier modèle !

Meilleures offres sur les tablettes Fire HD 8 Kids Edition

Comme pour les tablettes pour adultes, la Fire HD 8 Kids Edition était notre choix pour la meilleure tablette Fire Edition pour enfants. Il a un meilleur écran que la version 7 pouces, mais il a également de meilleurs appareils photo et haut-parleurs. Encore une fois, comme avec les récentes tablettes Fire régulières, la Fire HD 8 Kids Edition se charge via USB-C, ce qui est bien si vous ne voulez pas avoir trop d’encombrement lors de la charge. Vous pouvez également étendre le stockage jusqu’à 1 To via une carte microSD.

Bien sûr, tous les autres goodies Kids Edition sont en place ici, y compris la couverture à l’épreuve des enfants, l’abonnement Amazon Kids + et les options de couleurs vives. Cette tablette est toujours maniable avec de petites mains, mais elle offre une expérience visuelle nettement meilleure. La Fire HD 8 Kids est également disponible en version Pro pour les plus grands.

Passez à la Fire HD 8 Kids Edition pour USB-C, un écran de qualité HD et jusqu’à 1 To de stockage. De plus, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser plus de 80 $ instantanément lorsque vous achetez deux des tablettes Fire HD 8 Kids Edition dans la même commande.

Bien que ses spécifications matérielles soient similaires à celles de l’appareil Fire HD 8 Kids Edition, le Fire HD 8 Kids Pro est destiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans, avec un contenu éducatif et de divertissement plus approprié à cette tranche d’âge. Cet appareil permet également aux enfants de demander des applications et d’ajouter des applications sélectionnées sans l’approbation parentale, et il existe un navigateur Web intégré avec contrôle parental.

Meilleures offres sur les tablettes Fire HD 10 Kids Edition

Si vous avez plusieurs jeunes enfants dans votre foyer qui sont doués pour partager, vous pouvez économiser de l’argent en achetant la plus grande Fire HD 10 Kids Edition au lieu de deux ou plus, les plus petites options de tablette.

Le grand et magnifique écran de 10,1 pouces est le même que celui du Fire HD 10 standard, et il est parfait pour se rassembler pour regarder des films ou des émissions de télévision via Amazon Kids +, en particulier avec l’étui pour enfant et sa béquille.

Si vos enfants se disputent la tablette, pas de soucis ! Comme pour toutes les tablettes Kids Edition Fire, celle-ci est livrée avec une garantie sans souci de deux ans qui dit qu’Amazon remplacera gratuitement un appareil cassé ! Et si vous avez des enfants plus âgés, vous pouvez également vous procurer la Fire HD 10 Kids en version Pro.

Cette tablette est la tablette Fire la plus chère disponible, mais elle est idéale pour les familles avec plusieurs enfants et/ou ceux qui aiment regarder des vidéos ensemble. Achetez-en deux aujourd’hui pour économiser 120 $ instantanément.

Le Fire HD 10 Kids Pro est au sommet du tas de tablettes Fire pour enfants. C’est la plus grande tablette pour enfants pour les enfants les plus âgés de votre famille, et elle partage les mêmes offres de contenu, autorisations et restrictions que les tablettes Fire HD 7 Kids Pro et Fire HD 8 Kids Pro.

Meilleures offres groupées de tablettes Fire

Amazon a toujours proposé des offres groupées alléchantes avec ses appareils propriétaires, y compris ses tablettes Fire. Parfois, ce sont des packages multi-appareils, tandis que d’autres comportent des accessoires tels que des chargeurs, des étuis ou des protecteurs d’écran.

Quelle tablette Fire devriez-vous acheter ?

Enfants ou pas d’enfants, notre premier choix pour la meilleure tablette Fire pour la plupart des gens est la Fire HD 8. Elle coûte régulièrement 20 $ de moins que la version Kids Edition et a les mêmes spécifications et composants internes. Vous pouvez toujours ajouter Amazon Kids+ au HD 8 standard à tout moment (et vous désinscrire à tout moment), et la version standard vous donne un peu plus de liberté en termes de choix de cas personnels. De plus, si vous n’achetez qu’une seule tablette, vous ne voudrez peut-être pas qu’elle soit rose vif, bleue ou violette.

Fire HD 8/10 contre Fire HD 8/10 Plus

Nous avons abordé cette comparaison ci-dessus, mais si vous l’avez lu ou si vous étiez toujours confus, voici à quoi cela se résume. Tout d’abord, à moins que vous ne vous souciez vraiment de charger votre tablette sans fil, vous n’avez pas besoin de vous embêter avec le Fire HD 8 Plus ou HD 10 Plus. Ce sont d’excellentes tablettes avec des fonctionnalités intéressantes, mais elles ne suffisent pas à la plupart des gens pour justifier de dépenser de l’argent supplémentaire. De plus, le HD 8/10 standard peut toujours utiliser le mode Echo Show tant qu’il est calé dans un boîtier ou un support.

Avez-vous besoin d’une Fire Tablet Kids Edition ou Kids Pro ?

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, vous n’avez pas besoin d’acheter une tablette Fire Kids Edition/Pro, même si vous souhaitez ces fonctionnalités pour votre famille. Vous pouvez ajouter le service Amazon Kids+ à n’importe quelle tablette Fire standard à tout moment, et les versions non-enfants sont nettement moins chères.

Cela ne veut pas dire que les tablettes destinées aux enfants ne valent pas l’argent ; elles sont. Ils sont livrés avec des étuis extrêmement durables et souples avec des béquilles, et l’abonnement annuel Amazon Kids + et l’interface utilisateur adaptée aux enfants valent la dépense supplémentaire pour de nombreux parents. De plus, chaque tablette Kids Edition est livrée avec une garantie de remplacement de 2 ans ; si quelque chose lui arrive pendant cette période, vous pouvez le renvoyer à Amazon pour une toute nouvelle tablette sans frais supplémentaires et sans poser de questions. Si vous souhaitez toujours en savoir plus sur ces options avant d’acheter, n’oubliez pas de consulter notre guide d’achat pratique pour les parents intéressés par les différentes options de la tablette Kids Fire.

Offres Prime Day 2021 Fire Tablet dont je suis le plus excité

Toutes les offres Prime Day à venir sont intéressantes à voir, mais j’attends particulièrement avec impatience les offres sur les HD 8 et HD 8 plus. Nous espérons qu’un incroyable accord Prime Day rendra ce modèle beaucoup plus abordable qu’il ne l’est tout au long de l’année.

Quelles ont été les meilleures offres Prime Day 2020 Fire Tablet ?

En octobre dernier, nous avons vu de très bonnes offres Prime Day sur les tablettes Amazon Fire, et nous espérons qu’elles seront battues en 2021. Par exemple, en 2020, les Fire HD 10 et Kids Edition HD 10 ont été réduits de 70 $, tandis que le HD 8 a vu une baisse de prix de 35 $. Mais la meilleure offre aurait peut-être été d’obtenir la tablette Fire 7 pour seulement 40 $ !

