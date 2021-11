Meilleures offres de tablettes pour le Black Friday 2021 : ventes sur Samsung Galaxy Tab, Amazon Fire HD, Apple iPad, etc.

Dans de nombreux cas, les offres concernent des tablettes plus anciennes, et pas seulement les meilleures tablettes Android. Donc, si vous recherchez une tablette économique avec laquelle vous pouvez vous déplacer à la maison, une tablette premium à utiliser pour le travail ou à emporter en vacances, ou une tablette que vous pouvez confortablement confier aux enfants, c’est le moment d’économiser. Une tablette est un excellent cadeau sous le sapin, idéal pour jouer à des jeux, regarder des vidéos ou, avec certains modèles, même pour travailler lorsque vous attachez un clavier ou utilisez un stylet.

Les principaux détaillants en ligne comme Amazon, Best Buy et Walmart donnent déjà un aperçu des types d’offres qu’ils proposeront et commencent même à proposer des articles à prix réduit.

Jetez un œil à cette liste pour voir certaines offres que vous pouvez obtenir dès maintenant, et revenez car nous la mettrons à jour au fur et à mesure que de nouvelles offres seront disponibles.

Où trouver les meilleures offres de tablettes Black Friday

Par rapport aux meilleures offres de téléphone Black Friday, les meilleures offres de tablette Black Friday sont beaucoup plus faciles à trouver. Commencez votre recherche avec Amazon ; il a eu la majorité des offres de tablettes que nous avons trouvées jusqu’à présent. Gardez également un œil sur Best Buy, qui propose des offres tout au long du mois de novembre avec des prix « Black Friday garantis ». Walmart pourrait également proposer des remises importantes à l’approche de l’événement principal.

Quand commencent les offres pour tablettes du Black Friday ?

À l’heure actuelle, il existe un nombre surprenant d’offres de tablettes Android Black Friday disponibles dès maintenant, bien avant la semaine du Black Friday. Les séries S7 sont toutes largement remises, tandis que la plupart des tablettes Amazon Fire ont également connu des réductions de prix importantes. Les offres sur les tablettes Apple sont plus difficiles à trouver, mais nous avons déjà vu une remise respectable sur iPad Pro (2021).

Nous nous attendons à ce que beaucoup plus d’offres soient conclues le jour et la semaine du Black Friday, y compris des offres sur les modèles plus anciens que vous pouvez obtenir avec des remises importantes et les plus récents que vous pouvez obtenir pour de l’argent. Que vous souhaitiez une tablette Android ou iOS, un modèle premium ou économique, ou une tablette pour vous-même ou pour les enfants, nous nous attendons à des remises importantes pour le Black Friday à tous les niveaux.

Cela étant dit, si vous voyez une offre que vous aimez maintenant, rien ne garantit que le même modèle sera réduit le Black Friday. Si vous voyez une offre que vous aimez maintenant, attrapez-la avant qu’elle ne disparaisse et rayez quelque chose de votre liste de vacances.

Offres sur les tablettes Android du Black Friday : Amazon Fire

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Parmi les meilleures tablettes Amazon Fire, nous avons repéré des remises sur les Fire HD 8 (2020), 2019 Fire HD 10 et Fire HD 10 Plus plus tôt ce mois-ci. Cependant, la plupart sont actuellement plein tarif ; Amazon réserve clairement les meilleures offres pour se rapprocher de l’événement principal du Black Friday. La meilleure offre que nous ayons pu trouver est le pack Fire HD 10 Productivity, actuellement à 50 $ de réduction.

Pack de productivité Amazon Fire HD 10

Vous voulez un appareil Fire HD que vous pouvez utiliser aussi bien pour travailler que pour jouer ? Le 2021 Fire HD 10 dispose d’un écran de 10 pouces et de 3 Go de RAM pour l’aider à gérer les applications de productivité. L’offre groupée de productivité comprend un clavier amovible, un étui amovible et un abonnement de 12 mois à Microsoft 365 Personal.

En parcourant les offres de tablettes Black Friday Amazon Fire de l’année dernière, nous n’avons jamais vu d’offres supérieures à 85 $ le jour même, avec 60 $ à 70 $ dans la plupart des cas. Nous avons vu des remises similaires plus tôt dans le mois, et si vous voyez à nouveau ces baisses de prix avant le Black Friday, il n’y a aucune raison d’attendre quelque chose de mieux ! Les tablettes Amazon Fire sont déjà sacrément abordables, ce qui rend ces remises du Black Friday particulièrement impressionnantes.

Si vous voulez nos conseils sur la tablette à acheter, la Fire HD 8 vous fera économiser de l’argent tout en offrant essentiellement la même expérience que la nouvelle Fire HD 10 Plus. Ce dernier vous offre un écran plus grand et un peu plus de RAM, mais il n’est pas aussi confortable à tenir que le compact 8 pouces, ni aussi abordable. Nous suggérons de n’obtenir le 10 que si vous appréciez vraiment l’immobilier d’écran et que le prix de l’affaire atténue le coup. Ou, regardez les éditions pour enfants si vous achetez pour quelqu’un de plus jeune.

Offres tablettes Black Friday : Apple iPad

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Les offres d’iPad du Black Friday ont eu tendance à être des choix minces au cours des années précédentes. L’année dernière, nous avons repéré 50 $ de réduction sur l’iPad Pro (2e génération) et 20 $ de réduction sur l’iPad Mini – pas exactement des briseurs de porte. Mais étant donné à quel point Apple peut être avare avec des remises, c’est mieux que rien si vous déboursez de l’argent au niveau d’Apple sur une tablette.

À ce jour, les meilleures offres concernent différentes générations d’iPad Pro. Le modèle 2021 est l’une des meilleures tablettes de remplacement d’ordinateur portable pour étudiants que nous ayons jamais vues, mais les modèles plus anciens sont moins chers et ont encore beaucoup à offrir.

Apple iPad 12,9 pouces Pro (2021)

Il est rare qu’Apple propose des remises sur de nouveaux produits, et encore moins sur des produits premium, c’est pourquoi vous ne voudrez pas manquer cette offre. Économisez jusqu’à 200 $ sur le tout nouvel iPad Pro avec sa nouvelle puce M1, son écran Liquid Retina XDR de 12,9 pouces avec ProMotion, True Tone et P3 Wide Color, et jusqu’à 1600 nits de luminosité maximale.

Apple iPad 12,9 pouces Pro (4e génération)

Si vous souhaitez économiser un peu d’argent, les iPad Pro de 4e génération sont à prix réduit pour le Black Friday, vous pouvez donc obtenir plus de stockage pour le même prix. Il a le Bionic A12Z au lieu du M1, mais la même durée de vie de la batterie, la même conception, les mêmes pixels par pouce sur l’écran et d’autres avantages similaires.

Apple iPad 12,9 pouces Pro (2e génération)

Pour l’iPad Pro le moins cher disponible, le modèle de 2e génération est plus daté mais a toujours beaucoup de puissance de feu. Il dispose également d’un écran Retina de 12,9 pouces avec les mêmes ppi et luminosité et la prise en charge d’Apple Pencil, bien que vous perdiez certains avantages plus récents comme la puce M1 et une caméra FaceTime améliorée.

La leçon ici est que vous ne devriez pas attendre : si vous voyez même une petite remise iPad sur un modèle plus récent comme l’iPad Mini 6, saisissez-le jusqu’à épuisement du stock. Les tablettes plus anciennes comme l’iPad Air 2020 semblent plus susceptibles d’avoir des offres plus importantes, mais ce n’est qu’une supposition.

Offres Black Friday sur les tablettes Android : Samsung

Source : Jennifer Brown / Android Central

Parmi les meilleures tablettes Android si le prix n’est pas un problème, trois tablettes Galaxy S7 arrivent en tête de liste : le Galaxy S7, le Galaxy S7+ et le Galaxy S7 FE. Et tous les trois ont été réduits à divers points tout au long du mois de novembre.

Grâce à la prochaine Galaxy Tab S8, Samsung épuise ses stocks pour préparer le nouveau lancement, ce qui en fait un moment privilégié pour conclure un accord sur ces tablettes S7 toujours excellentes. En ce moment, les meilleures offres sont sur les S7 et S7+, actuellement en promotion sur le site de Samsung, ainsi que sur Amazon.

Samsung Galaxy Tab S7

Grâce à son processeur Snapdragon 865+ avec 6 Go de RAM, un écran LCD de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 8 000 mAh, quatre haut-parleurs et une charge rapide de 45 W, la Galaxy Tab S7 possède toutes les fonctionnalités haut de gamme que vous pourriez souhaiter à mi-parcours. gamme de prix.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Passez à un écran AMOLED de 12,4 pouces pour la meilleure qualité visuelle pour tous vos besoins de streaming, de jeu et de productivité. Il vous offre également une batterie plus grande de 10 090 mAh et un capteur d’empreintes digitales à l’écran, bien que le processeur et la RAM soient les mêmes. C’est un appareil haut de gamme à un prix inférieur à celui d’habitude.

Si vous recherchez une offre de tablette Android plus abordable, recherchez plutôt la série Galaxy Tab A ou l’ancienne série S6. Pendant le Black Friday 2020, nous avons vu des offres de plus de 100 $ de réduction sur les deux gammes de tablettes. Même si elles ne sont pas très puissantes, les tablettes Galaxy Tab A font partie des meilleures tablettes Android bon marché si vous préférez ne pas acheter Amazon. Et la série S6 vous offre une ancienne qualité phare à un prix inférieur.

Les autres offres tablettes du Black Friday

Source : Chris Wedel/Android Central

En dehors d’Apple, d’Amazon et de Samsung, il existe d’autres offres de tablettes Black Friday à rechercher. Nous avons vu des offres sur les tablettes Lenovo, qui ont tendance à être des rivaux abordables de la série Galaxy Tab A. Mais pour certaines offres de tablettes, vous voudrez regarder en dehors d’iPadOS ou d’Android.

Par exemple, nous avons vu 200 $ de réduction sur Microsoft Surface Pro 7 sur Amazon. Il s’agit d’un ordinateur portable 2 en 1 avec un écran tactile et un clavier amovible, ce qui signifie qu’il peut fonctionner comme une tablette tout en fonctionnant principalement comme un appareil de travail. Ou vous pouvez consulter les meilleures offres Chromebook Black Friday, car plusieurs Chromebooks ont des conceptions 2 en 1 et peuvent fonctionner comme des tablettes. Ces appareils sont généralement plus chers, mais bénéficieront également de remises plus importantes pendant le Black Friday.

