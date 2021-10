Meilleures offres de tablettes pour le Black Friday : ventes sur iPad, Galaxy Tab, Fire HD

Bien qu’il soit inévitable que de nombreuses offres intéressantes pour les tablettes Black Friday soient à venir dans les prochaines semaines, de nombreux détaillants proposent déjà des ventes anticipées pour le Black Friday.

Dans de nombreux cas, les offres concernent les tablettes plus anciennes, et pas seulement les tablettes Android. Donc, si vous recherchez une tablette économique avec laquelle vous pouvez vous déplacer à la maison, une tablette premium à utiliser pour le travail ou à emporter en vacances, ou une tablette que vous pouvez confortablement confier aux enfants, c’est le moment d’économiser. Une tablette est un excellent cadeau sous le sapin, idéal pour jouer à des jeux, regarder des vidéos ou, avec certains modèles, même pour travailler lorsque vous attachez un clavier ou utilisez un stylet.

Les principaux détaillants en ligne comme Amazon, Best Buy et Walmart donnent déjà un aperçu des types d’offres qu’ils proposeront et commencent même à proposer des articles à prix réduit.

Jetez un œil à cette liste pour voir certaines offres que vous pouvez obtenir dès maintenant, et revenez car nous la mettrons à jour au fur et à mesure que de nouvelles offres seront disponibles.

Meilleures offres sur les tablettes Amazon Fire

Meilleures offres de tablettes Apple iPad

Apple iPad Pro 2021 – 128 Go | 50 $ de rabais



Il est rare qu’Apple propose des remises sur de nouveaux produits, et encore moins sur des produits haut de gamme, alors cette offre est à ne pas manquer. Économisez 50 $ sur le tout nouvel iPad Pro avec stockage de 128 Go, Wi-Fi, puce M1 d’Apple et scanner LiDAR pour des expériences d’IA immersives. De plus, vous bénéficiez d’une batterie qui dure toute la journée et d’un superbe écran Liquid Retina de 11 pouces.

749 $ sur Amazon

Meilleures offres de tablettes Samsung Galaxy

Samsung Galaxy Tab A7 Lite – 64 Go | 30 $ de rabais



Parfaite pour toute la famille, vous pouvez déjà économiser gros sur cette tablette dotée d’un écran de 8,7 pouces, d’un cadre en métal robuste et d’un accès à YouTube Premium pendant deux mois via un essai gratuit.

130 $ chez Amazon 129 $ chez Walmart

Samsung Galaxy Tab S7 Plus – 128 Go | 95 $ de rabais



Économisez un paquet sur cette tablette haut de gamme qui offre une charge rapide via USB-C, quatre haut-parleurs AKG avec son surround Dolby Atmos et est livrée avec un stylet S Pen. Son écran de 12,4 pouces est suffisamment grand pour effectuer plusieurs tâches à la fois, jouer à des jeux vidéo, regarder des films, etc.

755 $ sur Amazon

Samsung Galaxy Tab A 8 pouces – 64 Go | 40 $ de rabais



Saisissez cette offre pendant qu’il fait chaud. Cette tablette à écran large est livrée avec un son surround Dolby Atmos, une autonomie de 13 heures et un stockage intégré de 64 Go, extensible à 512 Go via une carte microSD en option. De plus, Samsung Kids offre du plaisir pour toute la famille.

160 $ ​​sur Amazon

Samsung Galaxy Tab S7 FE – 64 Go | 44 $ de rabais



Chaque geste compte, et avec 44 $ de réduction sur cette tablette haut de gamme, vous pouvez le consacrer aux accessoires. Il est livré avec un écran de 12,4 pouces, une batterie longue durée, un stockage de 64 Go et le stylet Samsung S Pen pour dessiner, prendre des notes, etc. L’affaire porte sur la finition Mystic Black, parfaite pour le travail et les loisirs.

485 $ sur Amazon

Samsung Galaxy Tab A7 10,4 pouces – 32 Go | 15 $ de rabais



Économisez sur la finition argentée élégante de cette tablette avec Wi-Fi, stockage de 32 Go, écran de 10,4 pouces, caméra orientée vers l’avant en mode paysage et son surround Dolby Atmos. De plus, avec l’achat, vous obtenez deux mois de YouTube Premium gratuits et six mois de Spotify Premium pour que vous puissiez regarder et écouter à votre guise.

215 $ sur Amazon

Meilleures offres sur les autres tablettes

Lenovo Tab M10 Plus | 25 $ de rabais



Économisez 25 $ sur le Lenovo Tab M10 Plus, qui dispose d’un écran FHD de 10,3 pouces, d’un processeur octa-core, de 2 Go de RAM et de haut-parleurs latéraux réglés avec Dolby Atmos. Il existe un mode enfant dédié si vous souhaitez le confier à un tout-petit pour surfer en toute sécurité avec une protection oculaire spéciale.

155 $ sur Amazon

Tablette Dragon Touch Bloc-notes K10 | 50 $ de rabais



Avec Android 9.0 Pie avec 5G, Wi-Fi et 2 Go de RAM, c’est une tablette décente pour les enfants ou pour une utilisation occasionnelle. Il n’a pas l’affichage la plus haute résolution à 1 280 x 800, mais sa conception simple et son prix abordable en font une bonne alternative si vous voulez quelque chose de différent.

110 $ sur Amazon

Microsoft Windows 10 Fusion5 FWIN232 Plus S1 | 80 $ de rabais



Avec un processeur quad-core, Bluetooth, un design ultra-mince, micro HDMI et Windows 10 intégré, c’est une tablette pour le travailleur, mais aussi idéale pour le divertissement, que vous regardiez des films ou jouiez à des jeux. Et le prix est juste.

220 $ sur Amazon

Tablette Contixo 7″ pour enfants | 30 $ de rabais



Parfaite pour les jeunes enfants, cette tablette est livrée avec un contrôle parental et est conçue pour les tout-petits et les jeunes enfants à utiliser à des fins éducatives et de divertissement. Envoyé avec un étui à l’épreuve des enfants, il est également disponible dans de nombreuses options de couleurs amusantes. Il dispose d’Android 8.1, d’un stockage de 16 Go et d’un processeur quadricœur, ce n’est donc pas la tablette la plus puissante qui soit pour les enfants. Mais pour un enfant d’âge préscolaire, cela pourrait très bien faire l’affaire.

70 $ chez Walmart

Lenovo Tab P11 – 64 Go | 60 $ de rabais



Obtenez 60 $ de réduction sur cette tablette dotée d’un écran de 11 pouces, de quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos et d’une autonomie de 15 heures, le tout logé dans un boîtier en alliage d’aluminium avec une finition bicolore cool. Avec Google Kids Space, c’est la tablette parfaite pour toute la famille, ou à saisir pour un jeune enfant à utiliser pour surfer en toute sécurité.

200 $ chez Best Buy

Microsoft Surface Pro 7 | 200 $ de rabais



C’est à la fois une tablette et un ordinateur à part entière avec en plus l’étui clavier. Avec un écran tactile de 12,3 pouces, un processeur Intel Core i5, 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage, prenez-le en platine pour cette offre exceptionnelle, puis utilisez l’argent que vous économisez pour obtenir le clavier également !

700 $ chez Best Buy

Le Black Friday est le moment idéal pour acheter une tablette

De nombreuses offres de tablettes menant au Black Friday se déroulent pendant un ou deux jours à la fois, alors lorsqu’une offre est disponible, saisissez-la pendant que vous le pouvez ! Compte tenu de cela, nous nous attendons à ce que beaucoup plus d’offres soient conclues le jour et la semaine du Black Friday, y compris des offres sur les modèles plus anciens que vous pouvez obtenir avec des remises importantes et les plus récents que vous pouvez obtenir pour de l’argent.

Quoi qu’il en soit, que vous recherchiez une tablette Android, une tablette iOS, une tablette basée sur un tout autre système d’exploitation, un modèle haut de gamme pour travailler ou une tablette de base robuste pour passer la main au enfants, il y a forcément des offres intéressantes en plus de celles mentionnées ci-dessus.

Alors, commencez à faire votre liste de vacances maintenant et profitez de certaines de ces bonnes affaires avant qu’elles ne disparaissent pendant que vous continuez à chercher jusqu’au Black Friday.

