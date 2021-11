Meilleures offres de téléphones Android Black Friday 2021: Ventes sur Pixel 6, Galaxy S21, Z Fold 3 et plus

C’est à nouveau cette période de l’année. Le Black Friday approche à grands pas si vous pouvez le croire ! Tout comme l’année dernière, bon nombre des meilleures offres seront disponibles non seulement en personne dans les magasins de détail, mais également en ligne. Il n’est jamais trop tôt pour commencer à chercher des bonnes affaires sur les meilleurs téléphones Android, alors voici une liste des offres de téléphones Android que nous avons en tête avant le plus grand week-end de shopping de l’année.

Meilleures offres de téléphone Android Black Friday :

Il y a chaque année des offres téléphoniques assez exceptionnelles pour le Black Friday, mais vous devez savoir où acheter si vous voulez trouver les meilleures offres. Donc, que vous souhaitiez les meilleures offres Samsung, les offres Google Pixel, un autre téléphone Android ou même un iPhone (halètement!), C’est vraiment le meilleur moment de l’année pour en trouver un.

En ce qui concerne les offres téléphoniques, vous en avez trois types : les remises de gros des détaillants, les remises de reprise et les offres des fabricants, et les offres spéciales des transporteurs. Nous faisons de notre mieux pour trouver le meilleur dans les trois catégories.

Nous allons parcourir tous les détaillants et opérateurs de téléphonie habituels pour déterminer toutes les offres intéressantes et placer les meilleures d’entre elles dans la liste ci-dessous.

Où trouver les meilleures offres de téléphones Android Black Friday

Pour les meilleures remises sans aucune condition, gardez un œil attentif sur Amazon et Best Buy. Amazon obtient généralement les meilleures offres de téléphonie, tandis que Best Buy propose des offres anticipées avec des garanties de prix Black Friday tout au long du mois de novembre.

Les fabricants proposent également des offres anticipées sur leurs propres sites Web, alors consultez fréquemment le site de votre marque préférée pour les offres. Cependant, bon nombre des meilleures offres dépendent du fait d’avoir un téléphone à échanger. Les opérateurs proposent également des téléphones avec des remises importantes ou même gratuitement, mais généralement en échange d’un abonnement ou d’un changement de fournisseur.

Quand commencent les offres de téléphones Android Black Friday ?

Selon la marque que vous souhaitez, ils ont déjà commencé et continueront de s’étendre tout au long du Cyber ​​Monday. Les produits phares populaires de 2021 sont réduits chez les principaux détaillants pour des centaines de dollars. Et certains des téléphones Android les plus économiques, y compris plusieurs téléphones de la marque Moto et la série Galaxy A, ont également bénéficié de remises importantes.

Grâce aux récents problèmes de chaîne d’approvisionnement, certains téléphones populaires comme le Galaxy S21 sont difficiles à trouver depuis des mois, surtout si vous souhaitez l’acheter auprès d’un opérateur spécifique. Et la nouvelle série Pixel 6 peut n’obtenir qu’une petite affaire si elle en obtient une. Si vous repérez une offre sur un téléphone Samsung ou Google, il vaut mieux ne pas attendre quelque chose de mieux, car cela pourrait ne pas arriver du tout.

Offres sur les téléphones Android du Black Friday : Samsung

Source : Nick Sutrich / Android Central

Samsung n’a pas encore annoncé sa liste d’offres pour le Black Friday. Mais nous avons déjà repéré des remises importantes sur les téléphones pliables et Galaxy qui valent le détour maintenant.

À l’heure actuelle, la gamme Galaxy S21 est entièrement à prix réduit pour le Black Friday sur le site de Samsung. Que vous achetiez le S21 (100 $ de rabais), le S21+ (150 $ de rabais) ou le S21 Ultra (200 $ de rabais), vous réaliserez des économies importantes sur le téléphone de votre choix. Vous obtiendrez également un rabais de 25 $ à 50 $ après l’achat à utiliser pour les accessoires. Il s’agit d’une offre spéciale qui nécessite le bon lien, que vous trouverez dans l’encadré ci-dessous.

Série Samsung Galaxy S21

Une opportunité fantastique de passer à certains des derniers téléphones Galaxy S de Samsung tout en économisant de l’argent et en achetant également des accessoires avec le crédit Samsung.

Si vous êtes intéressé par un nouveau pliable, Samsung a également un accord majeur sur le Galaxy Z Fold 3 et le Flip 3. Si vous voulez le pliable premium et que vous avez un téléphone éligible à échanger, vous pouvez obtenir un crédit d’échange « amélioré » de 900 $, plus un rabais de 250 $ et des Galaxy Buds 2 gratuits. Avec le Z Flip 3, c’est un crédit amélioré de 600 $ et 100 $ de rabais avec les têtes pour un total de seulement 349 $. Ou, si vous êtes prêt à utiliser un accord de transporteur AT&T, vous pouvez l’obtenir gratuitement avec un échange.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Le pliable premium de Samsung est une expérience incroyable à utiliser, avec des vitesses fulgurantes, un superbe écran à rafraîchissement rapide de la taille d’une petite tablette (lorsqu’il est déplié), la prise en charge du stylet S Pen et un excellent logiciel pour le multitâche. C’est comme aucun téléphone que vous n’ayez jamais utilisé auparavant.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Ce téléphone à pliage vertical est extrêmement compact dans votre poche et élégant dans votre main. Il a un magnifique écran de 6,7 pouces et un écran de couverture de 2 pouces lorsqu’il est fermé. Avec un chipset Snapdragon 888 et 8 Go de RAM, il offre des performances beaucoup plus rapides que prévu. Et c’est une bonne affaire si vous avez un téléphone pour l’échanger.

Dernier point mais non le moindre, Samsung réduit l’excellent (mais plus ancien) Galaxy Note 20 Ultra et lance un Chromebook 4 gratuit pour l’accompagner, économisant environ 330 $ au total. Si vous espérez obtenir à la fois un nouveau téléphone et un nouvel ordinateur portable pour le Black Friday, cette offre deux pour un rendra vos achats beaucoup plus faciles.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Procurez-vous le dernier Galaxy Note 20 Ultra de Samsung pour obtenir un téléphone puissant à 100 $ de rabais tout en obtenant un Chromebook 4 gratuit en même temps – est-ce que ça s’améliore?

L’année dernière, nous avons enregistré des économies allant jusqu’à 700 $ sur le Galaxy S20 FE, 200 $ sur le Note 20 Ultra et 250 $ sur le Galaxy Note 10 pendant le Black Friday sur les sites des détaillants, ainsi que des remises importantes avec les opérateurs. Cela devrait vous donner une idée de ce à quoi vous attendre lorsque le Black Friday arrivera officiellement.

Nous espérons voir des offres du Black Friday sur les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra – en supposant que le stock soit disponible – ainsi que sur certains anciens modèles S20 et Note 20. De plus, vous pouvez compter sur le Z Fold 3 pour obtenir des remises flashy, même si cela vous coûtera toujours plus d’un grand. Mais les problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient affecter la quantité de stock disponible ou les téléphones bénéficiant d’une remise.

Offres sur les téléphones Android du Black Friday : Google Pixel

Source : Nick Sutrich / Android Central

Lorsque le Black Friday 2020 a eu lieu, le Pixel 5 récemment sorti a obtenu une remise de 50 $, ce qui coûte encore moins cher avec un échange. Pendant ce temps, le Pixel 4a 5G était gratuit si vous changez d’opérateur ou ajoutez une ligne. Cela pourrait nous donner un chiffre approximatif à quoi s’attendre avec le Pixel 6 et le Pixel 5a – bien que le 5a soit un cas unique.

Grâce au faible stock, le Google Store a rapidement manqué de Pixel 6, et d’autres détaillants sont également à court de téléphone. Il est possible qu’ils accumulent des stocks en vue d’une vente du Black Friday, mais compte tenu de la date d’expédition récente, vous ne devriez pas vous attendre à une remise importante – pas plus de 100 $ sur le Pixel 6 Pro si nous avons de la chance.

À l’heure actuelle, nous ne voyons pas beaucoup d’offres sur le Pixel 6. Certains opérateurs comme Visible, Mint Mobile et AT&T ont tous conclu des offres intéressantes, mais ils ont apparemment tous épuisé leur stock initial. Honnêtement, votre meilleure « offre » en ce moment est simplement d’en trouver un disponible au prix fort, car les deux téléphones sont à la fois neufs et abordables. Mais nous espérons que ces sites économisent des stocks pour les offres du Black Friday lui-même, même s’ils sont petits.

Quant au Pixel 5a, il est toujours en vente exclusivement sur le Google Store, vous n’avez donc qu’un seul endroit où chercher une bonne affaire ! L’année dernière, Google a annoncé ses offres Store quelques jours seulement avant le Black Friday, nous saurons donc si quelques dollars seront supprimés. Compte tenu de la facilité avec laquelle le Pixel 6 bat le Pixel 5a, Google peut le vendre à un prix réel pour encourager de meilleures ventes.

Offres sur les téléphones Android du Black Friday : OnePlus

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

OnePlus a gentiment dissipé tout le mystère de ses offres téléphoniques du Black Friday et a décrit les remises à attendre tout au long du mois de novembre.

Tout au long du mois de novembre, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro ont bénéficié de remises en continu avec des prix de vente toujours bas : 599 $ (130 $ de réduction) et 799 $ (270 $ de réduction), respectivement, sur la plupart des principaux sites de vente au détail comme Amazon et Best Buy , ainsi que oneplus.com. Nous ne nous attendons pas à ce que les prix baissent en dessous de ces points, donc si vous les voyez à ces prix et que vous voulez un téléphone OnePlus, il n’y a aucune raison d’attendre.

À l’heure actuelle, le OnePlus 9 Pro bénéficie d’une remise solide de 170 $ sur Amazon et Best Buy, ce qui serait plutôt bien pour la majeure partie de l’année. Mais nous pensons que le téléphone redescendra à 270 $ le 19 novembre, vous voudrez donc peut-être attendre quelques jours pour en acheter un.

OnePlus 9 Pro

L’un des meilleurs téléphones Android haut de gamme, le OnePlus 9 Pro est doté d’un chipset Snapdragon 888, d’un écran QHD 120 Hz, de superbes appareils photo et d’une charge Warp 65 W.

En théorie, vous pourriez attendre le Black Friday lui-même pour un accord surprise Lightning, mais les prix des accords sporadiques que nous avons vus sont déjà excellents. Nous vous suggérons d’en prendre un dès que vous le repérez à ces prix, ou bien de choisir d’attendre le OnePlus 10.

Quant à la série Nord moins chère de OnePlus, nous avons vu un accord de transporteur solide de Mint Mobile. Achetez le Nord N200 ou le Nord N100 et vous bénéficierez de 12 mois de service gratuits de Mint Mobile.

OnePlus Nord N200 / N100

Si vous recherchez à la fois un téléphone et un plan de service, Mint Mobile regroupe les deux : achetez un téléphone OnePlus Nord et bénéficiez de 12 mois de service gratuits. Mint Mobile est l’un de nos forfaits de téléphonie mobile préférés pour un prix abordable, vous continuerez donc à économiser une fois votre année gratuite terminée.

Offres sur les téléphones Android du Black Friday : Motorola

Source : Daniel Bader / Android Central

Les offres des autres fabricants sont excellentes, mais ciblent toujours les personnes avec des portefeuilles plus épais. Les téléphones Moto sont beaucoup plus abordables au prix fort, et Motorola a récemment organisé une vente au début du Black Friday pour ses téléphones les plus récents.

Ces offres comprenaient 600 $ de réduction sur le Moto Razr (2e génération), 100 $ de réduction sur le Motorola One 5G Ace et le Motorola Edge (2021), 70 $ de réduction sur le Moto G Stylus et le Moto G Power et 300 $ de réduction sur le Motorola Edge 2020.

Motorola est l’une des meilleures marques Android pour les téléphones abordables, et pendant le Black Friday, ils seront encore plus abordables. Ces offres sont terminées, mais nous nous attendons à voir des offres similaires (ou meilleures) sur Amazon lors de l’événement principal.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.