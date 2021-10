Meilleures offres de téléphones Android pour le Black Friday

C’est à nouveau cette période de l’année. Le Black Friday approche à grands pas, si vous pouvez le croire ! Tout comme l’année dernière, bon nombre des meilleures offres ne seront pas seulement disponibles en personne dans les magasins de détail, mais également en ligne. Il n’est jamais trop tôt pour commencer à chercher des bonnes affaires sur les meilleurs téléphones Android, alors voici une liste des offres de téléphones Android que nous avons en tête avant le plus grand week-end de shopping de l’année. Nous garderons ce guide mis à jour régulièrement jusqu’au Black Friday, alors assurez-vous de vérifier fréquemment si vous ne voyez pas les offres de téléphone que vous recherchez.

Chaque année, il y a des offres téléphoniques assez stellaires pour le Black Friday, mais vous devez savoir où acheter si vous voulez trouver les meilleures offres. Que vous souhaitiez les meilleures offres Samsung, les offres Google Pixel, un autre téléphone Android ou même un iPhone (halètement!), C’est vraiment le meilleur moment de l’année pour en trouver un.

Nous allons parcourir tous les détaillants et opérateurs de téléphonie habituels pour déterminer toutes les offres intéressantes et placer les meilleures d’entre elles dans la liste ci-dessous. Cela comprend tout, des offres Best Buy Black Friday aux offres Verizon Black Friday et plus encore. Si vous cherchez d’autres façons d’économiser pendant cette période des fêtes, assurez-vous de consulter notre guide du Black Friday 2021.

Les meilleures offres du Black Friday sur les téléphones débloqués

Moto E (2020) | Économisez 30 $ chez Best Buy



Si vous recherchez un téléphone secondaire ou si vous n’avez tout simplement pas beaucoup d’argent à dépenser, les téléphones Motorola sont toujours une bonne option. L’édition 2020 du Moto E est livrée avec une prise casque, fonctionne sur tous les opérateurs et est à peu près aussi bon marché que possible pour un smartphone fiable.

120 $ chez Best Buy

Stylet Moto G (2021) | Économisez 50 $ sur Amazon et Best Buy



Le Moto G Stylus (2021) figurait déjà en tête de notre liste des meilleurs téléphones Android à petit budget, et cet accord en fait une affaire encore meilleure. Vous pouvez économiser 50 $ sur l’expérience de stylet la plus abordable sur un smartphone Android.

250 $ chez Amazon 250 $ chez Best Buy

TCL 10 Pro | Économisez 70 $ sur Amazon



Le 10 Pro de TCL est une centrale abordable avec un écran AMOLED de 6,47 pouces avec technologie NXTVISION, une configuration à quatre caméras, un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 675 et 6 Go de RAM. Il a une capacité de 128 Go, extensible via microSD. Utilisez le coupon sur la page pour économiser 70 $ aujourd’hui.

330 $ sur Amazon

OnePlus 8T | Économisez 100 $ sur Amazon et Best Buy



Avec un écran magnifique, des performances incroyables et de superbes appareils photo, le OnePlus 8T apporte beaucoup à la table. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 100 $, ce qui rapproche un smartphone de niveau phare des prix de milieu de gamme.

500 $ chez Amazon 500 $ chez Best Buy

Samsung Galaxy S20 FE | Économisez 100 $ sur Amazon



Le Samsung Galaxy S20 FE était notre meilleure recommandation de téléphone Android pendant près d’un an, et il reste l’un de nos favoris à ce jour. Il est durable, dispose d’un écran magnifique, d’appareils photo de qualité et d’une batterie qui dure toute la journée. De plus, le support logiciel de Samsung est incomparable de nos jours, vous aurez donc encore plusieurs années d’utilisation de cet appareil.

600 $ sur Amazon

Samsung Galaxy Z Flip 3 | Économisez 75 $ sur Amazon



Peut-être le pliable le plus populaire de tous les temps, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est le parfait compagnon de poche. Non seulement il est plus durable que les versions précédentes, mais il ne sacrifie pas la qualité de l’affichage ou de l’appareil photo, offrant une véritable expérience phare.

925 $ sur Amazon

Moto Razr 5G | Économisez 400 $ sur Amazon et Best Buy



Le Moto Razr 5G est l’un des pliables les plus impressionnants du marché, et vous pouvez maintenant en acheter un pour un peu moins de 1 000 $. Là où ce téléphone a le rythme du Samsung Galaxy Z Flip 3, c’est ce grand écran extérieur, qui vous permet en fait de répondre assez facilement aux messages et aux notifications.

1 000 $ chez Amazon 1 000 $ chez Best Buy

