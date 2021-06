Meilleures offres de téléphones Android Prime Day 2021: Réductions sur Galaxy, Pixel

C’est difficile à croire, mais Amazon Prime Day est là, ce qui signifie des tonnes d’excellentes offres téléphoniques Prime Day ! Cet événement d’épargne de deux jours est l’un des meilleurs moments de l’année pour acheter toutes sortes de choses, y compris les smartphones Android. Les prix des téléphones semblant augmenter tout le temps, avoir la possibilité d’acheter un appareil de qualité à moindre coût est un gros problème.

Que vous soyez à la recherche d’un produit phare haut de gamme ou de quelque chose de plus abordable, Amazon Prime Day vous propose des offres et des remises Android. Nous avons rassemblé les meilleurs que nous ayons trouvés jusqu’à présent. Alors, sans plus tarder, voici les offres de téléphones Android à ne pas manquer pendant le Prime Day 2021.

Les téléphones Android bénéficient souvent de nombreuses réductions pendant Amazon Prime Day, donc si vous avez besoin d’une mise à niveau, c’est le moment idéal pour enfin appuyer sur la gâchette et acheter. Voici quelques-unes des meilleures offres que vous devez connaître.

Les meilleures offres de téléphones Android d’aujourd’hui

Les offres mises en évidence ci-dessus sont celles que vous ne pouvez pas manquer, mais elles ne sont pas les seules proposées. Continuez à lire ci-dessous pour voir toutes les meilleures offres que vous pouvez obtenir sur les options de téléphone Android phares et économiques.

Meilleures offres de téléphones Android phares Amazon Prime Day

Tout d’abord, parlons des téléphones phares. Ce sont ceux qui se démarquent comme les meilleurs que vous puissiez obtenir, offrant les spécifications, les fonctionnalités et les conceptions les plus haut de gamme. Ce sont aussi les téléphones qui coûtent le plus cher, donc quand ils ne sont pas en vente, ils peuvent être difficiles à payer pour de nombreuses personnes. Grâce à Prime Day, cependant, l’achat de certains de ces produits phares est considérablement plus facile.

Meilleures offres de téléphone Android Amazon Prime Day Budget

Autant nous aimons les téléphones Android phares, le fait est que tout le monde n’en a pas besoin ou n’en veut pas. Les téléphones économiques/abordables sont arrivés à un point où les offres premium ne sont plus si nécessaires pour la plupart des gens, et c’est une excellente nouvelle pour vous. Voici quelques-unes de nos offres téléphoniques à petit budget préférées que vous pouvez acheter ce Prime Day.

Moto G Puissance | 32 $ de rabais sur Amazon



L’un des meilleurs téléphones Android à bas prix que vous pouvez acheter en ce moment est le Moto G Power. Le gros attrait du téléphone est sa batterie de 5 000 mAh, qui permet jusqu’à trois jours d’utilisation avec une seule charge. Parlez de longue endurance.

217,99 $ sur Amazon

TCL 10L | 75 $ de rabais sur Amazon



Le TCL 10L est l’un des téléphones les plus sous-estimés de l’année, et c’est vraiment dommage. Vous obtenez beaucoup avec ce téléphone sans avoir à dépenser beaucoup d’argent, y compris un excellent écran, un logiciel propre et une grosse batterie.

174,99 $ sur Amazon

Google Pixel 4a | 350 $ sur Amazon



On ne peut pas parler de bonnes affaires dans l’espace Android sans mentionner le Pixel 4a ! Il y a tellement de choses que le téléphone fait bien, que ce soit ses performances de caméra époustouflantes, son processeur rapide, son écran OLED ou sa prise en charge des mises à jour à long terme. Il a vraiment tout.

350 $ sur Amazon

Nokia 5.4 | 250 $ sur Amazon



Nokia a pas mal d’options Android à bas prix dans son portefeuille, le Nokia 5.4 étant l’une de ses dernières et meilleures offres. Le 5.4 offre des choses comme un grand écran HD, des performances fiables, un excellent logiciel et plus encore malgré un prix ultra bas.

250 $ sur Amazon

Samsung Galaxy A51 | 70 $ de rabais sur Amazon



La série Galaxy A de Samsung a été négligée pendant trop longtemps. Il est devenu le téléphone le plus vendu de la société aux États-Unis et dans le monde grâce à son grand écran AMOLED de 6,5 pouces, sa configuration à quatre caméras et un capteur d’empreintes digitales intégré pour moins de 300 $.

279 $ sur Amazon

Moto G rapide | 32 $ de rabais sur Amazon



Économisez 30 $ sur le smartphone Moto G Fast instantanément sur Amazon. Cet appareil dispose de 3 Go de RAM, de 32 Go de stockage, d’une batterie pouvant durer deux jours, d’un écran HD de 6,4 pouces et d’un système de triple caméra 16MP. C’est même hydrofuge.

168,99 $ sur Amazon

Suivi des prix des téléphones Android

L’achat d’un nouveau téléphone Android n’est pas une décision prise à la légère. Ce sont souvent des gadgets très chers que les gens n’achètent que tous les deux ou trois ans, ce qui signifie qu’il est très important que vous profitiez de la meilleure offre possible lorsque vient le temps d’en acheter un. Heureusement, Amazon Prime Day est parfait pour ce genre de chose.

Les téléphones Android ont tendance à bénéficier des meilleures remises pendant le Prime Day, ce qui en fait un excellent moment pour dépenser ces dollars durement gagnés. Nous voyons souvent d’autres réductions tout au long de l’année, mais les économies Prime Day valent souvent la peine d’attendre.

Les offres Prime Day changent tout le temps, donc pour vous assurer d’obtenir la meilleure possible, nous gardons un œil sur les choses et mettons à jour cette page lorsqu’il y a une nouvelle remise que vous devez connaître. Gardez un œil ici tout au long du Prime Day de cette année, et vous pouvez vous assurer de faire le meilleur usage de votre argent.

Les offres de téléphones Android Prime Day 2021 qui me passionnent le plus

En tant que personne qui a secoué un Pixel 4 XL pendant un certain temps, je suis toujours ravi de voir qu’il pourrait bénéficier d’une remise. Bien sûr, ce n’est plus le Pixel le plus récent, mais c’est toujours un sacré bon téléphone que je suis heureux d’utiliser ici en 2021. Les caméras sont exceptionnelles, l’affichage à 90 Hz est fantastique et je suis un fan du logiciel super propre de Google. Là encore, nous pourrions voir une remise sur le Google Pixel 5 ou le Pixel 4a.

Une autre affaire de tueur est le TCL 10L. C’est l’un des téléphones les plus sous-estimés de l’année dernière, mais à seulement 175 $, c’est un téléphone que vous devriez arrêter d’ignorer. Pour un prix aussi bas, vous obtenez un excellent écran, des performances suffisantes et un design assez moderne. Si tout ce que vous recherchez est un téléphone Android bon marché qui peut exécuter vos applications préférées et vous permettre de rester connecté avec vos proches, c’est un choix fantastique.

Quelles étaient les meilleures offres de téléphones Android Prime Day 2020 ?

En regardant Prime Day 2020, nous avons vu de nombreuses offres de téléphones Android qui valent la peine d’être enthousiasmées. L’un des meilleurs était une remise instantanée de 350 $ sur le Google Pixel 4 XL. Si vous étiez d’accord pour obtenir un modèle de 64 Go, vous pourriez en obtenir un pour aussi peu que 549 $, ce qui était une excellente offre à l’époque. Nous avons également vu des remises telles que 300 $ sur le Samsung Galaxy S20 Plus et 250 $ sur le Galaxy S20.

En ce qui concerne les téléphones plus abordables, vous pouvez acheter un Samsung Galaxy A21 pour aussi peu que 200 $. Le TCL 10 Pro a également vu un accord qui a coûté 90 $, ce qui en fait un téléphone impossible à ignorer si vous cherchiez à acheter un téléphone pour moins de 400 $.

Combien dois-je dépenser pour un nouveau téléphone Android ?

Lorsque vous commencez à acheter un nouveau téléphone Android, il ne faut pas longtemps pour remarquer qu’ils sont disponibles à des tonnes de prix différents. Certains se vendent au détail pour 1 000 $, et d’autres peuvent être achetés pour moins de 300 $. Lorsque cela sépare beaucoup les appareils qui font essentiellement la même chose, il peut être difficile de savoir combien vous devriez chercher à dépenser.

En fin de compte, cela dépend vraiment de votre budget. Cela peut sembler évident, mais c’est vrai. Les téléphones Android abordables sont devenus vraiment bons ces dernières années, ce qui signifie qu’un téléphone à 200 ou 300 $ pourra exécuter toutes vos applications, prendre des photos décentes et vous garder connecté avec vos proches.

Vous obtiendrez des choses comme de meilleurs processeurs, des écrans de meilleure qualité et de meilleurs designs à mesure que vous dépenserez plus d’argent, et c’est à vous de décider si ces choses valent ou non l’argent supplémentaire. Ils le seront pour certaines personnes, ils ne le seront pas pour d’autres, et peu importe dans quel camp vous tombez. Écoutez votre budget, et tant que vous faites cela, vous serez en mesure de prendre une décision intelligente et bien informée.

Quelles sont les caractéristiques les plus importantes à considérer ?

Il y a beaucoup de spécifications et de composants qui entrent dans la fabrication d’un téléphone Android, et s’il ne s’agit pas d’un marché que vous suivez régulièrement, il peut être difficile de savoir ce qu’il faut rechercher. Voici quelques conseils à retenir.

La première question que vous devriez vous poser est de savoir quelle taille d’écran vous voulez. Un téléphone comme le Pixel 4a est très facile à utiliser d’une seule main, mais avec le Note 20 Ultra, il commande à deux mains la grande majorité du temps. Un écran plus grand signifie plus d’espace pour les films et les jeux, mais il en résulte également un appareil qui n’est pas facile à gérer.

Tout téléphone équipé d’un processeur Qualcomm 600, 700 ou 800 aura suffisamment de puissance pour la plupart des applications et des jeux, et si vous le pouvez, essayez d’acheter un appareil avec au moins 4 Go de RAM. Cela vous garantira une puissance suffisante pour les années d’utilisation à venir, ce qui signifie que votre téléphone ne s’enlisera pas après quelques mois de possession.

Une autre chose importante à considérer est la capacité de la batterie. En règle générale, plus le nombre de mAh est grand pour un téléphone, meilleure est la durée de vie de la batterie. De nombreux autres facteurs entrent en jeu, tels que le type d’écran et de processeur utilisé, mais un téléphone avec une batterie de 4 000 mAh dure généralement plus longtemps qu’un téléphone avec une taille de 3 000 mAh.

Samsung Galaxy S21 contre Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Si vous cherchez à acheter un téléphone phare, les deux qui sont probablement les plus élevés sur votre liste d’achats sont le Galaxy S21 et le Galaxy Note 20 Ultra. Nous sommes heureux de recommander les deux, mais chacun est meilleur pour différents types de personnes. Avec le S21, vous obtenez un téléphone de plus petite taille, les dernières fonctionnalités et un prix beaucoup plus bas. C’est le téléphone avec lequel la plupart des acheteurs seront probablement mieux lotis, mais cela ne veut pas dire que vous devriez ignorer le Note 20 Ultra. Si vous voulez un écran massif, cette puissante caméra périscope et que vous accordez beaucoup de valeur au S Pen, vous ne pouvez pas faire mieux que cela.

Google Pixel 4a contre Moto G Power

En regardant l’espace budgétaire, les deux téléphones qui ressortent ici sont le Pixel 4a et le Moto G Power. Le Pixel 4a est devenu notre choix de prédilection dans cette gamme de prix en raison de son prix. C’est assez remarquable ce que Google peut offrir. Le téléphone dispose d’un excellent écran, d’un processeur très performant, d’un logiciel propre soutenu par trois ans de mises à jour et d’un appareil photo de qualité supérieure. Le Moto G Power a des spécifications moindres dans tous les domaines, mais c’est le gâteau pour la durée de vie de la batterie. Il a également un prix considérablement inférieur, ce qui sera attrayant si vous essayez de dépenser le moins possible.

