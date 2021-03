Meilleures offres de téléphones pliables pour mars 2021

La technologie a parcouru un long chemin depuis les téléphones à clapet. De nos jours, des appareils comme le Samsung Galaxy Z Fold 2 et le Motorola Razr mettent vraiment les années passées en perspective. Ils peuvent être pliés pour les garder au format de poche mais lorsqu’ils sont dépliés, ils permettent plus d’espace d’écran que la plupart des autres smartphones du marché. Cela fait longtemps que la dernière innovation majeure dans les appareils mobiles nous a apporté des appareils à écran tactile complet; maintenant, les téléphones pliables font le prochain grand pas en avant avec des écrans qui semblent appartenir uniquement au futur.

Le téléphone pliable est encore assez récent, et à cause de cela, les options sont limitées et les prix sont plutôt élevés. Les téléphones phares récents non pliables ont coûté environ 1000 $ et plus. Avec un téléphone pliable, vous pouvez vous attendre à payer au moins quelques centaines de plus, quel que soit l’appareil que vous finissez par acheter.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Des options récentes comme le Samsung Galaxy Z Fold 2 ont un prix de détail allant jusqu’à 2000 $, vous voudrez donc certainement envisager de trouver un accord avant d’acheter un téléphone pliable. Les offres des opérateurs peuvent aider à subventionner le coût ou offrir de faibles paiements mensuels pour en faire un achat plus réalisable pour tout le monde, tandis que les offres débloquées sont disponibles et peuvent également vous faire économiser des centaines. Ci-dessous, nous garderons une trace de toutes les meilleures offres, opérateur et débloqué, afin que vous puissiez obtenir un nouvel appareil entre vos mains à un prix réduit.

Meilleures offres de téléphones pliables déverrouillés

Bien qu’il soit plus courant de voir des offres intéressantes sur les téléphones des opérateurs, des offres sur les appareils déverrouillés existent également – sans compter que l’achat de votre téléphone déverrouillé peut généralement vous éviter des problèmes et de l’argent à long terme. Les accords avec les transporteurs signifient souvent des engagements à long terme et des factures mensuelles. Si vous préférez éviter cela et payer pour tout à l’avance, ce sont les meilleures offres débloquées disponibles à l’heure actuelle.

Samsung Galaxy Z Fold 2 | Jusqu’à 300 $ de rabais chez Best Buy



Best Buy vous permet d’économiser de l’argent sur le Galaxy Z Fold 2 déverrouillé lorsque vous activez l’appareil aujourd’hui sur certains opérateurs. L’activation du téléphone sur Sprint vous fera économiser le plus sur son achat, bien que Verizon et AT&T puissent également vous faire économiser 250 $ instantanément. Vous pouvez également choisir d’activer le téléphone plus tard, bien que vous n’économisiez pas d’argent en choisissant cette option.

à partir de 1699,99 $ chez Best Buy

Samsung Galaxy Z Fold 2 | Jusqu’à 550 $ de rabais via échange chez Samsung



Échangez tout appareil éligible et obtenez jusqu’à 550 $ de réduction sur le coût du nouveau Fold 2. Vous pouvez choisir de récupérer le téléphone déverrouillé ou de choisir votre opérateur: AT&T, T-Mobile, Verizon ou Sprint. Vous obtiendrez également un crédit Samsung de 200 $ à l’achat.

Magasinez chez Samsung

Samsung Galaxy Fold (remis à neuf) | à partir de 749,99 $ chez BackMarket



Le Galaxy Fold est toujours l’un des meilleurs téléphones pliables du marché malgré son successeur déjà sur les tablettes des magasins. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter un modèle remis à neuf chez BackMarket à partir de seulement 750 $. Ces appareils incluent également une garantie d’un an et une livraison gratuite aux États-Unis.

à partir de 749,99 $ chez BackMarket

Samsung Galaxy Z Flip | Aussi bas que 650 $ via échange chez Samsung



Si le Galaxy Z Flip vous attire, vous pouvez économiser jusqu’à 550 $ sur son prix d’achat dès maintenant lorsque vous échangez un appareil éligible chez Samsung. Cela fait baisser son prix à seulement 649,99 $ et même les appareils avec des écrans fissurés peuvent bénéficier de cette offre, même s’ils ne gagneront pas autant pour cet appareil qu’un appareil en meilleur état. Vous obtiendrez également un crédit de 200 $ pour les accessoires Samsung à l’achat.

Magasinez chez Samsung

Samsung Galaxy Z Flip | Jusqu’à 100 $ de rabais via Best Buy



Chez Best Buy, vous pouvez économiser jusqu’à 100 $ sur le Galaxy Z Flip déverrouillé lorsque vous activez le téléphone aujourd’hui via Sprint, AT&T ou Verizon. Les activations de sprint bénéficieront de la meilleure réduction, tandis que les deux autres options vous rapporteront 50 $ sur le prix d’achat.

Jusqu’à 100 $ de rabais chez Best Buy

LG G8X ThinQ double écran | Jusqu’à 100 $ de rabais chez Best Buy



Bien que cet appareil ne dispose pas techniquement d’un écran pliable, il est pliable et équipé de deux écrans pour doubler la surface de l’écran. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 100 $ sur le prix d’achat régulier de l’appareil déverrouillé lorsque vous l’activez aujourd’hui chez Best Buy.

à partir de 399,99 $ chez Best Buy

Meilleures offres de transporteur de téléphone pliable

Les transactions avec les transporteurs peuvent être un peu plus délicates et comportent généralement des stipulations. La plupart de ces offres nécessitent un engagement entre 18 et 36 mois (souvent 24 mois). Les «économies» se présentent généralement sous la forme d’un crédit promotionnel appliqué à votre facture mensuelle au cours de cet engagement. Cela signifie que ces offres ont tendance à être un peu plus longues que celles sur les appareils déverrouillés, même si vous avez également le potentiel d’économiser beaucoup plus au cours de cette période. Si vous êtes un penseur de longue date, vous devriez être satisfait des opportunités d’épargne ici.

Quel téléphone pliable dois-je acheter?

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez souhaiter le dernier téléphone pliable, mais il y a sans aucun doute quelques inconvénients à prendre en compte, le prix étant en haut de la liste. Si vous ne savez toujours pas si un téléphone pliable vous convient, ce guide vous présente les meilleurs téléphones pliables pour un examen plus approfondi de certains de nos favoris. Nous avons également un guide dédié à l’histoire du téléphone pliable si vous souhaitez en savoir plus avant votre achat.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.