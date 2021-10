Meilleures offres de téléphones portables pour octobre 2021

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les téléphones portables haut de gamme comme l’iPhone 13 et le Samsung Galaxy S21 semblent attirer toute l’attention. Il ne fait aucun doute que ce sont des appareils fantastiques, et ils valent chaque centime. Mais à moins que vous n’ayez un nouveau téléphone à échanger contre un gros crédit, ils sont assez chers. Après tout, tout le monde ne veut pas dépenser 1 000 $ ou plus pour un smartphone. Et la bonne nouvelle est que vous n’êtes certainement pas obligé de le faire. Il y a tellement d’excellentes offres de téléphones portables disponibles en ce moment, et de nouvelles apparaîtront tout au long du mois d’octobre. Nous allons vous montrer toutes les meilleures offres de smartphones ici dans ce tour d’horizon.

Des offres de smartphones débloqués aux meilleures offres de téléphones portables pour Verizon et AT&T, nous avons tout couvert. Que vous souhaitiez le dernier smartphone à la pointe de la technologie ou un bon téléphone portable bon marché, nous avons ce qu’il vous faut.

Découvrez toutes les meilleures offres sur les iPhones Apple, les téléphones Samsung Galaxy, les smartphones déverrouillés et plus encore ! Prix : Consultez les derniers prix Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les meilleures offres de téléphonie mobile du moment

Source de l’image : Apple Inc

Si vous voulez les smartphones les plus récents et les plus performants, il existe des offres intéressantes dès maintenant. Par exemple, Amazon offre un crédit Amazon de 100 $ lorsque vous achetez un nouveau iPhone 13 maquette. Des modèles difficiles à trouver comme le iPhone 13 Pro Max sont même en stock aujourd’hui, ce qui est surprenant. Ils pourraient se vendre bientôt, car la demande a explosé. A noter que le crédit Amazon de 100$ s’ajoute étalé sur 24 mois. Vous recevrez un nouveau crédit de 4,17 $ chaque mois.

Des smartphones Samsung Galaxy Premium sont également disponibles. Vous trouverez même de bonnes affaires sur les téléphones haut de gamme de Samsung dès maintenant. Les exemples incluent 100 $ de réduction sur le débloqué Galaxy S21 Ultra 5G et 200 $ de rabais sur le débloqué Samsung Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Téléphone portable Android débloqué en usine 128 Go Version US Smartphone Pro… Prix catalogue : 1 199,99 $ Prix : 1 030.00 $ Vous économisez : 169,99 $ (14%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G Téléphone portable Android débloqué en usine Version US Smartphone Tablette 2-i… Prix catalogue : 1 799,99 $ Prix : 1 599,99 $ Vous économisez : 200,00 $ (11%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Bien sûr, si vous recherchez des offres intéressantes sur les téléphones portables disponibles en ce moment, vous voudrez probablement dépenser beaucoup moins. Ne vous inquiétez pas, car il existe actuellement des offres phénoménales sur les meilleurs smartphones abordables que vous puissiez trouver.

Les meilleures offres de téléphones portables pas chers

Source de l’image : Motorola

Certaines des meilleures offres de téléphones portables bon marché disponibles actuellement offrent des réductions sur des modèles déjà abordables. Cela signifie que vous économiserez beaucoup d’argent par rapport à l’achat d’un smartphone phare. Par exemple, vous pouvez économiser sur le déjà abordable Moto G Puissance. Cela signifie que vous obtenez un nouveau smartphone génial de l’édition 2021 avec une autonomie incroyable de 3 jours pour moins de 200 $ ! De plus, il est déverrouillé pour que vous puissiez l’utiliser avec n’importe quel transporteur.

Moto G Puissance | 2021 | Batterie de 3 jours | Débloqué | Fabriqué pour les États-Unis par Motorola | 3/32 Go | Appareil photo 48MP… Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 179,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le Moto G Power offre probablement le meilleur rapport qualité-prix actuellement. Si vous recherchez un peu plus de puissance, cependant, il existe deux excellentes options que vous devriez vérifier.

Puissant mais abordable

Premièrement, nous avons le Google Pixel 4a qui est débloqué et sans contrat. Il commence à seulement 349,99 $ et compte des milliers de critiques 5 étoiles. En fait, c’est l’offre de téléphone portable la plus vendue sur l’ensemble du site d’Amazon en ce moment. Ou, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, consultez le Samsung Galaxy A52 5G. Ce puissant smartphone coûte 500 $ avec 128 Go de stockage, mais vous pouvez économiser de l’argent si vous vous dépêchez.

Le téléphone portable le moins cher de tous les temps

Enfin, si vous voulez vraiment le téléphone portable le moins cher possible, nous avons ce qu’il vous faut. Il n’est pas moins cher qu’un téléphone à clapet comme le Tracefone MyFlip. C’est juste 9,99 $ sur Amazon !

Tracfone Carrier-Locked Alcatel MyFlip 4G Téléphone à rabat prépayé – Noir – 4 Go – Carte SIM incluse – Prix : 9,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleures offres Apple iPhone

Source de l’image : Zach Epstein pour .

Beaucoup de gens qui recherchent les meilleures offres de téléphones portables veulent un iPhone. Les mots « iPhone » et « offre » peuvent sembler être des antonymes, mais il existe un moyen d’obtenir de superbes iPhones à bas prix. Tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un modèle d’iPhone reconditionné sur Amazon ! Ils sont garantis de fonctionner et ont l’air neufs. En fait, vous avez 90 jours complets pour récupérer votre argent si vous n’êtes pas satisfait.

(Renouvelé) Apple iPhone 8, version américaine, 64 Go, gris sidéral – Prix débloqué : 191,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

(Remis à neuf) Apple iPhone 7, 32 Go, noir – Entièrement débloqué Prix catalogue : 135,00 $ Prix : 130,12 $ Vous économisez : 7,86 $ (6%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les prix commencent à seulement 192 $ pour un comme neuf Apple iPhone 8. Ou, si vous voulez revenir une génération en arrière, vous pouvez obtenir un iPhone 7 pour seulement 130 $ ! De plus, ces modèles d’iPhone sont déverrouillés, vous pouvez donc les utiliser avec n’importe quel opérateur de votre choix. Voici quelques offres iPhone impressionnantes en ce moment :

(Remis à neuf) Apple iPhone 11, version américaine, 64 Go, noir – Prix catalogue débloqué : 483,00 $ Prix : 448,95 $ Vous économisez : 34,05 $ (7%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple iPhone X, version américaine, 64 Go, gris sidéral – Entièrement débloqué (renouvelé) Prix : 334,95 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleures offres de téléphones portables pour Verizon, AT&T et T-Mobile

Source de l’image : kite_rin/Adobe

Beaucoup de gens préféreraient évidemment obtenir leurs smartphones auprès d’un opérateur sans fil. Après tout, cela signifie que vous pouvez étaler vos paiements sur plusieurs années. Et les frais sont ajoutés à votre facture de service normale, il ne s’agit donc pas d’un paiement séparé chaque mois. Vous pouvez également généralement échanger un ancien téléphone contre un gros crédit pour l’achat de votre nouveau smartphone. C’est bien plus facile que de vendre votre ancien téléphone sur eBay ou Craigslist, après tout.

Même si vous souhaitez acheter votre téléphone auprès de votre opérateur, cela ne signifie pas que vous devez payer le prix fort. Tous les principaux opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis proposent d’excellentes offres de téléphonie mobile tout le temps !

Chez Verizon, vous pouvez économiser gros sur la nouvelle série iPhone 13 dès maintenant. Verizon vous donnera également jusqu’à 500 $ pour passer d’un autre opérateur. Vous pouvez également obtenir gratuitement des téléphones populaires tels que l’iPhone 12 mini, l’iPhone SE, le Samsung Galaxy S20 FE et bien d’autres.

Voir toutes les dernières offres de téléphones portables chez Verizon

Si vous êtes sur AT&T, vous pouvez obtenir gratuitement un iPhone 13 ou même un iPhone 13 Pro si vous signez un long contrat. Il existe également une offre qui vous permet d’obtenir gratuitement le forfait Samsung Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Buds 2 avec un échange.

Voir toutes les dernières offres de téléphones portables chez AT&T

T-Mobile propose également de nombreuses offres intéressantes sur les téléphones portables, et vous pouvez toutes les voir ci-dessous.

Voir toutes les dernières offres de téléphones portables sur T-Mobile

Les meilleures offres de téléphones portables de Best Buy

Il ne fait aucun doute que les offres des transporteurs sont excellentes. En fait, les opérateurs proposent parfois les meilleures offres de téléphonie mobile. Mais vous voudrez peut-être penser à magasiner pour ces offres chez Best Buy au lieu du magasin de votre transporteur.

Vous vous demandez probablement pourquoi, mais l’explication est simple. En fait, il y a plusieurs raisons différentes. Premièrement, Best Buy propose souvent de bonnes affaires que vous n’obtiendrez pas directement de votre opérateur. Cela inclut des remises supplémentaires ou des avantages supplémentaires. Parfois, Best Buy offre des accessoires gratuits avec un achat ou même une carte-cadeau Best Buy gratuite. En plus de cela, Best Buy propose toutes les meilleures offres de tous les principaux opérateurs sans fil. Parcourez-les et vous trouverez peut-être une offre qui vaudra la peine de changer. De plus, vous trouverez des offres sur les smartphones débloqués et des tonnes d’offres d’accessoires pour téléphones portables.

Consultez toutes les dernières aubaines sur les téléphones cellulaires chez Best Buy

Walmart a des remises importantes

Source de l’image : Glen Stubbe/MCT/Newscom/The Mega Agency

Tout comme Best Buy, Walmart est un endroit fantastique où aller si vous êtes à la recherche de bonnes affaires sur les téléphones portables. Et inutile de dire que c’est génial pour toutes les mêmes raisons. Walmart propose tous les meilleurs smartphones disponibles. Il propose également des offres de tous les principaux opérateurs de téléphonie mobile, à l’exception de T-Mobile. Walmart propose également des forfaits de MVNO, y compris Straight Talk, qui propose des prix incroyablement bas. Il prend en charge tous les meilleurs téléphones et utilise le service cellulaire de tous les principaux opérateurs sans fil, y compris T-Mobile.

Il y a tellement de bonnes affaires sur les téléphones portables en ce moment chez Walmart. Vous trouverez également des remises importantes sur les accessoires indispensables. Vérifiez-le certainement.

Voir toutes les dernières offres de téléphones portables chez Walmart

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres pas chères en ligne!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.