Meilleures offres de téléphonie Black Friday 2021: Apple, Android et plus

Besoin d’un nouveau téléphone ? Le Black Friday et le Cyber ​​Monday sont le moment idéal pour acheter un téléphone pour vous-même ou comme cadeau à vos proches en cette période des Fêtes. C’est la période de l’année où les détaillants et les opérateurs abandonnent leurs meilleures offres, que ce soit pour faire de la place pour les modèles de l’année prochaine ou pour inscrire de nouveaux clients cellulaires. Les utilisateurs d’Android peuvent profiter d’un certain nombre d’excellentes offres telles que Samsung, Google, OnePlus et Motorola ; Cependant, Apple est notoirement avare en ce qui concerne les remises sur iPhone. Vous pouvez obtenir une carte-cadeau ou une paire d’AirPod lors de l’achat d’un iPhone, ou un opérateur peut offrir une valeur de reprise plus élevée pour un iPhone « gratuit ».

Voici toutes les meilleures offres de téléphonie Black Friday que nous avons trouvées jusqu’à présent. Si possible, nous vous recommandons d’acheter un téléphone déverrouillé, afin qu’il n’y ait aucune condition liée à l’achat. Si nous incluons une promotion de transporteur, nous indiquerons chaque exigence nécessaire pour obtenir l’offre. Compte tenu de tous les problèmes d’approvisionnement rencontrés par de nombreux fabricants de téléphones toute l’année, il se peut qu’il n’y ait pas beaucoup de stock disponible. Bonne chance!

iPhone 13s dans un arc-en-ciel de coques.The Verge

Offres iPhone Apple

D’après notre expérience, Apple n’offre aucune réduction de prix sur aucun de ses modèles d’iPhone. Tout au plus, vous obtiendrez une paire d’AirPods gratuits et/ou une carte-cadeau à utiliser pour un futur achat.

iPhone SE

La meilleure offre à ce jour concerne un iPhone SE (2020) prépayé de 64 Go, qui coûte maintenant 199 $ chez Walmart avec Walmart Family Mobile – c’est une remise de 50% sur un téléphone avec le même chipset que l’iPhone 11 et obtiendra quatre ans de support logiciel d’Apple.

Apple iPhone SE (2020)

C’est, haut la main, le meilleur iPhone à moins de 500 $ en 2021 (64 Go). Sachez simplement que cet iPhone SE à 199 $ est verrouillé sur le propre service mobile de Walmart (Walmart Family Mobile sur le réseau T-Mobile).

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Max



Vous pouvez obtenir 300 $ sur une carte-cadeau électronique Walmart à l’achat d’un iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max (épuisé) sur AT&T ou Verizon. Le montant exact dépend de l’iPhone que vous choisissez (voir ci-dessous), et vous pouvez également obtenir une carte-cadeau électronique Walmart supplémentaire de 250 $ en échangeant un téléphone éligible. L’offre est valable jusqu’au 3 décembre, mais vous devez activer le nouveau téléphone au plus tard le 3 décembre à 23 h 59, heure locale, pour profiter de l’offre. Si vous préférez obtenir cette offre et échanger en personne, vous devez planifier un rendez-vous en personne, à partir de 5 heures du matin le 26 novembre. Cette offre en magasin se termine également le 3 décembre. Vous pouvez obtenir gratuitement une paire d’écouteurs sans fil et une carte-cadeau virtuelle jusqu’à 200 $, selon l’iPhone que vous achetez et activez sur Visible Wireless. Cependant, vous devrez transférer votre numéro et effectuer au moins trois mois de paiements avant de pouvoir utiliser votre cadeau. Si vous optez pour un iPhone 13, iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max, vous obtiendrez une paire d’AirPods Pro. Si vous achetez un iPhone 13 mini, vous obtiendrez une paire de Beats Studio Buds. Vous pouvez obtenir six mois de votre forfait de données Mint Mobile gratuitement si vous transférez votre numéro vers Mint et achetez un iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max, qui commencent respectivement à 1 000 $ et 1 100 $. Vous pouvez obtenir un iPhone 13 Pro «gratuit», une paire d’AirPods de deuxième génération et un abonnement d’un an à Apple TV Plus lorsque vous vous inscrivez aux plans Magenta Max ou Sprint Max avec des échanges éligibles. Cette offre est disponible pour les clients nouveaux et existants.

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max



Chez Walmart, vous pouvez obtenir une carte-cadeau électronique Walmart jusqu’à 500 $ à l’achat de certains modèles d’iPhone 12 sur AT&T ou Verizon, bien que le montant exact dépende de l’iPhone que vous choisissez (voir ci-dessous). Vous pouvez également obtenir une carte-cadeau électronique Walmart supplémentaire de 250 $ en échangeant un téléphone admissible. Cette offre est valable jusqu’au 3 décembre, mais vous devez activer le nouveau téléphone au plus tard le 3 décembre à 23 h 59, heure locale, pour profiter de l’offre. Si vous préférez obtenir cette offre et échanger en personne, vous devez planifier un rendez-vous en personne, à partir de 5 heures du matin, heure locale, le 26 novembre. L’offre en magasin est également valable jusqu’au 3 décembre.

iPhone 12 Pro Max : carte-cadeau Walmart de 500 $ (vendue en ligne)

iPhone 12 Pro : carte-cadeau Walmart de 450 $ (vendue en ligne)

iPhone 12 : 350 $ de carte-cadeau Walmart

Vous pouvez obtenir une paire gratuite de Beats Studio Buds en noir et une carte-cadeau virtuelle jusqu’à 200 $ si vous achetez un iPhone 12 mini, Pro ou Pro Max et l’activez sur Visible Wireless. Cependant, vous devrez transférer votre numéro et effectuer au moins trois mois de paiements avant de pouvoir utiliser votre cadeau. Vous pouvez obtenir gratuitement trois mois de votre forfait de données Mint Mobile si vous transférez votre numéro vers Mint et achetez un iPhone 12, qui commence à 729 $.

La plupart des offres du Black Friday et du Cyber ​​Monday 2021 concernent le Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.Photo de Dan Seifert / The Verge

Offres sur les téléphones Samsung

Les offres de téléphones Samsung de cette année ne sont pas bien meilleures que celles d’Apple : vous obtenez une paire gratuite de Galaxy Buds 2, mais il n’y a pas de baisses de prix importantes à moins que vous n’ayez des appareils que vous pouvez échanger.

Samsung Galaxy Z Flip 3 (128 Go)

Le Galaxy Z Flip 3 de Samsung est un téléphone pliable avec une étiquette de prix non pliable. L’appareil unique et résistant à l’eau est livré avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et un écran 120 Hz, ainsi qu’une prise en charge 5G.

Samsung Galaxy S20 FE

Littéralement appelé « Fan Edition », le Samsung Galaxy S20 FE est une variante abordable de la famille Galaxy S20, mais avec certaines fonctionnalités phares comme un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette offre Walmart est réservée aux clients Straight Talk et n’est valable qu’en ligne et en magasin jusqu’au 28 novembre.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Samsung Galaxy S21 FE

Le Samsung Galaxy S20 FE coûtera 249 $ chez Walmart pour les clients Straight Talk Wireless, une remise de 450 $ sur son prix d’origine de 699 $. Littéralement connu sous le nom de « Fan Edition », le S20 FE possède les meilleures caractéristiques de la gamme phare S20, comme un écran 1080p de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais avec un corps en plastique et un écran plus basique mais toujours bon système de triple caméra. L’offre est valable uniquement en ligne et en magasin jusqu’au 28 novembre.

Le Pixel 5A a tous les avantages d’être un Pixel mais sans le prix du produit phare. Photo par Allison Johnson / The Verge

Offres sur les téléphones Google Pixel

Google Pixel 5A

En tant que téléphone Pixel de milieu de gamme, le Pixel 5A fait très bien les bases avec une résistance à l’eau IP67, un excellent appareil photo et des mises à jour logicielles en temps opportun.

Le Pixel 5A, déjà économique, vient de devenir moins cher, Google faisant 50 $ de plus pour ramener son prix du Black Friday à seulement 399 $. Ce téléphone 5G déverrouillé a tous les avantages d’être un Pixel, mais sans le prix phare des nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Ce que vous obtiendrez : trois ans de support logiciel (y compris Android 12), une certaine protection contre l’eau (IP67), une batterie de 4620 mAh et un appareil photo de premier ordre. Lire notre critique complète. Si vous voulez un Pixel 6 et prévoyez de toute façon d’être un client Verizon, vous pouvez aussi acheter et activer votre téléphone auprès de Best Buy pour 550 $, soit une économie de 150 $. Lire notre critique complète.

Le OnePlus Nord N200 5G est un téléphone 5G convivial avec quelques astuces sophistiquées.Photo par Allison Johnson / The Verge

Offres de téléphonie OnePlus

Toutes les offres OnePlus Black Friday semblent convenir que le OnePlus Nord N200 5G, déjà économique, devrait être moins cher que 240 $, Walmart baissant son prix à 99 $ pour les clients Metro by T-Mobile. Il possède des fonctionnalités sophistiquées comme un écran 1080p qui se rafraîchit à 90 Hz et une batterie de 5 000 mAh, mais il n’inclut que 64 Go de stockage interne. Cette offre est uniquement valable en ligne et en magasin jusqu’au 28 novembre. Lire notre critique complète. Le OnePlus Nord N200 5G déverrouillé coûte maintenant 200 $ sur Amazon et Best Buy. Lisez notre critique.

Le OnePlus 9 déverrouillé, doté de fonctionnalités phares telles que le processeur Qualcomm Snapdragon 888 et l’écran 120 Hz, est en baisse à 600 $ chez Amazon et Best Buy. Lire notre avis complet sur OnePlus 9. Le OnePlus 9 Pro bénéficie d’une remise de 270 $ sur Amazon et Best Buy, ramenant le prix du produit phare premium déverrouillé à 800 $ en vert et en argent. Lire notre critique complète.

Offres sur les téléphones Motorola

Motorola Moto G Pure

Motorola Moto G Pure

Le Moto G Pure de Motorola est assez bon pour la plupart des utilisateurs occasionnels. Malgré ses performances plus lentes et ses 32 Go de stockage dérisoires, il dispose d’un appareil photo principal très performant et fonctionne sur tous les principaux réseaux 4G en Amérique.

Motorola offre actuellement 10 $ de réduction sur un Moto G Pure déverrouillé de 32 Go, ramenant le prix de vente à 149 $. En fait, si vous avez un appareil d’échange éligible, vous pouvez même décrocher le G Pure pour 1 $ chez Motorola. Le modèle 32 Go est également disponible chez Target et Amazon pour le même prix de vente. Lire notre critique complète. Un certain nombre de détaillants, dont Best Buy, Motorola et Target, proposent un stylet Moto G 2021 déverrouillé avec 128 Go de stockage et un stylet intégré pour 230 $ au lieu de 300 $. C’est un bon appareil, que vous soyez fan de stylet ou non. Lire notre critique complète. Le Moto Razr 5G de deuxième génération est maintenant en vente avec 256 Go de stockage en noir pour 800 $ chez Best Buy et Motorola (noir et argent), contre 1 400 $. Lire notre critique complète. Vous pouvez obtenir le Moto G Power (2021) déverrouillé avec 64 Go de stockage pour 180 $ (à l’origine 250 $) chez Best Buy et Target. Le modèle 32 Go est également disponible chez les mêmes détaillants, mais nous vous recommandons de payer la différence de 10 $ pour obtenir le double de stockage. Lire notre critique complète. Si vous voulez un téléphone déverrouillé avec un écran 1080p de 6,7 pouces, le Motorola One 5G Ace 2021 est un bon choix. Le téléphone est actuellement disponible chez Best Buy avec 128 Go de stockage embarqué pour 300 $, soit 100 $ de moins que son prix d’origine. Lire notre critique complète. Avec 128 Go de stockage et un câble HDMI qui vous permet d’étendre les fonctionnalités du téléphone au grand écran, le Moto G 100 semble être un appareil de milieu de gamme respectable. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter le modèle déverrouillé pour seulement 450 $ auprès de Motorola, contre 600 $. Le Motorola Edge 5G (2020) déverrouillé coûte maintenant 380 $ à 400 $ de B&H Photo, ce qui représente environ 300 $ d’économies. Le téléphone prend en charge les fréquences inférieures à 6 GHz 5G, dispose d’un écran OLED qui se rafraîchit à 90 Hz et dispose de 256 Go de stockage.

Autres offres de téléphones Android

Le TCL 10L avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne est disponible pour 153 $ sur Amazon, contre 250 $. Le modèle 256 Go est également disponible pour 220 $, une économie de 80 $, les deux offres se déroulant jusqu’au 28 novembre. Le Nokia X100, le téléphone 4G économique avec un écran 1080p, est « gratuit » chez T-Mobile lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne et que vous vous engagez sur un plan de paiement de 24 mois. Normalement, le téléphone coûte 252 $. Un Nokia 8.3 5G déverrouillé est en vente pour 400 $ chez B&H Photo, contre 600 $. Il dispose d’une double carte SIM, de 128 Go de stockage et du système à quatre caméras PureView avec objectifs Zeiss. Le Sony Xperia 1 III 5G, un téléphone conçu pour les photographes sérieux, bénéficie actuellement d’une remise de 100 $ chez B&H Photo, faisant chuter le prix à 1 198 $. Il prend en charge les fréquences inférieures à 6 GHz 5G et dispose d’une double carte SIM et de 256 Go de stockage.

Inscrivez-vous à la newsletter Verge Deals



Abonnez-vous pour obtenir les meilleures offres technologiques approuvées par Verge de la semaine.