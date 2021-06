Meilleures offres de téléphonie mobile pour Amazon Prime Day 2021 : (iPhone, Samsung Galaxy et plus)

F

Entre les affaires, le travail, les loisirs et les loisirs, nos téléphones sont l’une des technologies les plus importantes que nous possédons. Ils font bien plus que simplement passer des appels – en fait, la plupart d’entre nous les utilisons à peine pour parler à qui que ce soit. Nous les utilisons pour aider les vidéos de chats à devenir virales, admirer nos célébrités préférées sur le ‘Gram, et rattraper le retard sur les coffrets les plus chauds en déplacement, entre autres tâches. Les mobiles d’aujourd’hui sont plus puissants que les ordinateurs qui ont propulsé Neil Armstrong et ses collègues sur la Lune en 1969.

Ainsi, lorsque vous avez besoin d’un remplacement – ou d’une horreur des horreurs, votre appareil tombe en panne ! – il est juste de dire que vous comprenez enfin parfaitement l’expression « ce sentiment de naufrage ».

Heureusement, Amazon a beaucoup de combinés de haute technologie dans son rapport annuel Ventes Prime Day. Des modèles remis à neuf aux nouveaux appareils sécurisés par des données biométriques, l’événement de deux jours est le moment de prendre un nouveau téléphone.

La vente a lieu du 21 au 22 juin, et dans la catégorie des téléphones portables, il existe des remises allant jusqu’à 70 % pour profiter de marques comme Samsung, Apple, Huawei, Nokia et plus encore. Que vous fassiez vos courses pour vous-même, un jeune adolescent ou au nom d’un parent âgé, il existe des téléphones de tous types et de toutes sortes à des prix alléchants.

Mais d’abord, un peu de ménage. Pour avoir une chance de remporter ces offres, vous devez d’abord avoir un abonnement Amazon Prime. L’abonnement, qui vous donne également accès à plus de films, de musique, de magazines et de stockage que vous ne pouvez secouer une nouvelle tablette brillante, offre deux façons de payer : 79 £ par an, ou 7,99 £ par mois, en continu.

Vous pouvez annuler à tout moment, mais avec tant d’offres, pourquoi le feriez-vous ? Les étudiants peuvent profiter d’une offre encore plus intéressante – un essai gratuit de six mois, suivi d’un abonnement à moitié prix de 3,99 £ par mois. L’une des meilleures façons de dépenser une partie de votre prêt étudiant. Si vous n’êtes pas sûr, testez l’adhésion avec un essai gratuit de 30 jours, offert à tous.

Smartphone Android Samsung Galaxy S20+ 5G, 128 Go

En tant que l’un des principaux noms des téléphones Android, peu peuvent battre Samsung. Son modèle S20+ a été marqué en baisse de 43 pour cent dans la vente Prime de cette année, faisant chuter le coût de 999 £ à seulement 566,45 £ – c’est un économie de 432,55 £.

Le téléphone est doté d’appareils photo améliorés – pensez à un téléobjectif de 64 MP avec 10 MP à l’avant, un appareil photo large de 12 MP et un zoom qui peut se concentrer sur des détails minuscules jusqu’à 30x. L’écran de 6,7 pouces affiche le contenu des images et des vidéos avec une netteté exceptionnelle (reçu plus rapidement grâce aux capacités 5G), et sa conception bord à bord signifie que vous aurez une meilleure vue d’ensemble. Tout cela soutenu par un stockage vraiment impressionnant (1,1 To) et une batterie longue durée qui gardera le téléphone en marche aussi longtemps que vous.

Samsung

Plus d’offres mobiles Samsung

OPPO Trouver X2 Pro 5G

Vous attendez toute l’année pour un accord téléphonique épique – puis Amazon lance des charges dans ses ventes Prime Day. On ne se plaint pas, surtout quand les remises sont aussi bonnes. OPPO propose ce combiné ultra-mince avec un écran de 6,7 pouces pour 40 pour cent de réduction le prix d’origine. Fonctionnant sur un processeur Android Snapdragon, il dispose d’un excellent triple appareil photo pour des photos parfaites à chaque fois, le tout alimenté par une batterie longue durée de 4260 mAh – vous aurez donc besoin de moins recharger.

Économisez 400 £, mais seulement jusqu’au 22 juin ou jusqu’à épuisement des stocks.

OPPO

Plus d’offres téléphoniques OPPO

NOUVEAU Apple iPhone 12 mini (128 Go)

L’une des offres les plus intéressantes que nous ayons repérées dans les ventes Prime, vous pouvez mettre la main sur le dernier appareil d’Apple pour 137,01 £ de moins que le prix normal. L’iPhone 12 mini fait partie de la manne des ventes de cette année, bonne nouvelle pour tous ceux qui n’ont pas pu mettre la main sur un lors de son lancement.

Il dispose d’une double caméra avancée avec une caméra ultra large et large de 12MP avec un superbe mode nuit qui peut capter les détails même en cas de manque de lumière. Il est également doté d’une puce bionique A14, la plus rapide jamais conçue sur un smartphone et d’un bouclier en céramique pour protéger votre nouvel achat des puces et des fissures plus longtemps. Tout cela, et bien plus encore, à 18% de réduction. Disponible dans un choix de couleurs.

Pomme

Plus d’offres sur les téléphones Apple

Offres de téléphone Huawei

Procurez-vous un téléphone haut de gamme de cette marque chinoise pour moins cher dans les ventes Prime.

Offres sur les téléphones Nokia

Que vous souhaitiez un téléphone de secours ou que vous achetiez pour un être cher, les offres de téléphone de Nokia vous permettent de réaliser des économies incroyables.

Offres de téléphone Xiaomi

Faites de grosses économies sur cette marque chinoise qui regorge de fonctionnalités que vous attendez de téléphones plus chers.

Xiaomi Mi 10T Pro – 8 + 256 Go + DotDisplay avec TrueColor, Snapdragon 865, Appareil photo 108MP AI avec OIS, 5000mAh – était: 599 £, maintenant: 389 £Xiaomi Redmi Note 10S – Smartphone 6 Go + 128 Go, 6,43 AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G95, Caméra quadruple 64MP, 5000mAh, – était: 229 £, maintenant: 171 £Xiaomi Mi 11 5G – Smartphone 8 Go + 128 Go, 6,81 WQHD + AMOLED DotDisplay quad-courbe, Snapdragon 888, 108MP + 13MP + 5MP Triple caméra, 4600mAh – était: 749 £, maintenant : 639 £

