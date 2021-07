Meilleures offres de télévision bon marché: excellentes offres et ventes de télévision 4K aux États-Unis en février 2021

Si vous cherchez une offre TV pas chère, vous êtes au bon endroit. Nous avons créé ce guide pour vous proposer les meilleures offres de télévision et les meilleures ventes de tous vos détaillants préférés, y compris Best Buy, Walmart et Amazon. Que vous recherchiez une offre TV 4K ou un téléviseur HD économique – et peu importe la taille ou le type de téléviseur que vous souhaitez – nous avons ce qu’il vous faut.

Juillet est un moment fantastique pour obtenir des offres de télévision bon marché grâce aux soldes d’été qui offrent des remises massives sur les modèles les plus vendus de l’année dernière. Notre récapitulatif des offres de télévision comprend tout, d’un téléviseur de taille moyenne de 50 pouces à un énorme ensemble de 75 pouces, avec des fonctionnalités telles que l’OLED et la commande vocale, et à une gamme de prix, vous êtes donc sûr de trouver le meilleur la télé pour vous.

Pour vous aider à affiner votre décision, nous avons divisé notre sélection d’offres de télévision en trois catégories en fonction de la taille de l’écran : 32-49 pouces, 50-59 pouces et 60-85 pouces. Vous verrez également notre premier choix pour la meilleure offre télévisée de la semaine – l’offre qui, selon nous, représente la meilleure valeur pour la plupart des gens. L’offre de télévision bon marché de cette semaine est ce téléviseur 4K Samsung de 50 pouces qui est en vente pour 567,99 $ grâce à une remise massive de 331 $ chez Walmart.

Comme toujours, il s’agit d’une liste vivante qui est mise à jour tous les jours, vous pouvez donc être sûr de voir les meilleures offres de télévision bon marché.

Offre TV pas chère de la semaine

Téléviseur intelligent 4K Crystal UHD de 50 pouces de Samsung : 899,95 $ 567,99 $ chez Walmart

Économisez 331 $ – Vous pouvez obtenir une remise massive de 331 $ sur ce superbe téléviseur 4K Samsung de 50 pouces chez Walmart. C’est le meilleur prix que vous trouverez pour l’ensemble 4K qui offre des couleurs vives et audacieuses grâce à la puissante technologie Dynamic Crystal.

Offres TV bon marché 32-49 pouces

Téléviseur intelligent HD Fire d’Insignia de 24 pouces : 169,99 $ 109,99 $ sur Amazon

Économisez 60 $ – L’offre Amazon TV la moins chère, vous pouvez acheter ce téléviseur HD Insignia 24 pouces en vente pour seulement 109,99 $. Bien que le téléviseur manque de résolution 4K, il inclut des capacités intelligentes avec ce système d’exploitation Fire afin que vous puissiez diffuser en continu des films et des émissions de télévision à partir d’applications telles que Netflix, Hulu, Amazon Video, etc.

Téléviseur intelligent HD Fire d’Insignia de 32 pouces : 199,99 $ 149,99 $ chez Best Buy

Économisez 50 $ – Cet Insignia de 32 pouces est un excellent petit téléviseur si vous recherchez quelque chose qui couvrira les bases pour les chambres, les bureaux ou les chambres des enfants. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un écran 4K, cet Insignia est livré avec Fire OS et Amazon Alexa intégrés pour un sport d'assistant intelligent pratique. De plus, non seulement c'est 50 $ de réduction en ce moment, mais Best Buy offre également un Echo Dot de 3e génération gratuit à chaque achat – un haut-parleur intelligent d'une valeur de 30 $ à lui seul.

Téléviseur intelligent 4K Insignia de 43 pouces : 319,99 $ 279,99 $ sur Amazon

Économisez 40 $ – Cette offre bon marché d’Amazon comprend le téléviseur Insignia de 43 pouces en vente pour seulement 279,99 $. C’est un prix fantastique pour un ensemble de 43 pouces qui offre une qualité d’image 4K Ultra HD, l’expérience Fire TV et une télécommande vocale Alexa.

Téléviseur Toshiba 4K UHD Fire de 43 pouces (2021) : 369,99 $ 269,99 $ sur Amazon

100 $ – Amazon a réduit le prix de cet écran Toshiba Fire 2021 à un prix record de 269,99 $ cette semaine. L’ensemble de 43 pouces est livré avec Fire OS et une télécommande vocale Alexa afin que vous puissiez utiliser votre voix pour régler le volume, changer de chaîne, rechercher des films, etc.

Offres TV bon marché 50-59 pouces

Téléviseur intelligent Toshiba 4K UHD 50 pouces : 469,99 $ 369,99 $ sur Amazon

Économisez 100 $ – Vous pouvez obtenir une remise massive de 100 $ sur le téléviseur Toshiba 50 pouces 2021 sur Amazon. C’est le prix le plus bas que nous ayons trouvé et une remise impressionnante pour un nouveau téléviseur 4K livré avec Fire OS, Dolby Vision HDR et le son virtuel DTS.

Téléviseur Smart Fire 4K UHD de 55 pouces de Toshiba : 479,99 $ 419,99 $ chez Best Buy

Économisez 60 $ – Cette offre vous offre non seulement une remise de 60 $ sur le téléviseur Toshiba 4K Fire de 55 pouces, mais Best Buy propose également un Echo Dot de 3e génération gratuit. Le 4K UHD intègre l’expérience Fire et une télécommande vocale pratique avec l’assistant Amazon Alexa.

Téléviseur TCL 50 pouces série 5 4K UHD QLED Roku : 599,99 $ 529,99 $ chez Walmart

Économisez 70 $ – Améliorez votre home cinéma avec ce téléviseur QLED de 50 pouces de TCL en vente au prix de 529,99 $ chez Walmart. Vous obtenez une expérience d’image premium grâce à la technologie Quantum Dot et Dolby Vision HDR, qui offre des couleurs brillantes et des contrastes nets.

Téléviseur intelligent 4K Crystal UHD de 50 pouces de Samsung : 899,95 $ 567,99 $ chez Walmart

Économisez 331 $ – Vous pouvez obtenir une remise massive de 331 $ sur ce superbe téléviseur 4K Samsung de 50 pouces chez Walmart. C’est le meilleur prix que vous trouverez pour l’ensemble 4K qui offre des couleurs vives et audacieuses grâce à la puissante technologie Dynamic Crystal.

Téléviseur intelligent 4K UHD série X80J de 55 pouces de Sony : 948 $ 798 $ sur Amazon

Économisez 150 $ – Amazon propose ce téléviseur 4K de 55 pouces de Sony à un prix record de 798 $, soit seulement 50 $ de plus que le prix record. Le téléviseur intelligent offre une expérience d’image semblable au cinéma grâce au puissant processeur X1 4K HDR de Sony et fonctionne avec l’assistant Google et Amazon Alexa pour une compatibilité avec la maison intelligente et un contrôle mains libres.

Offres TV bon marché de 60 à 85 pouces

onn. Téléviseur intelligent Roku UHD classe 4K de 70 pouces : 598 $ 528 $ chez Walmart

Économisez 70 $ – Walmart propose cet ensemble économique de 70 pouces d’Onn. en vente pour un prix historiquement bas de seulement 528 $. C’est une offre incroyable pour un téléviseur 4K grand écran qui inclut le système d’exploitation Roku, vous permettant de diffuser en continu vos films et émissions de télévision préférés à partir d’applications telles que Netflix, Hulu, etc.

Téléviseur intelligent Hisense série A6G 4K UHD de 70 pouces : 699,99 $ 669,99 $ chez Best Buy

Économisez 30 $ – À seulement 669,99 $, ce téléviseur intelligent Hisense de 70 pouces offre un excellent prix économique dans les dernières offres de télévision de Best Buy. Doté du HDR, du son studio DTS et d’une vaste gamme de chaînes grâce au système d’exploitation Fire, ce téléviseur déjà bon marché offre cette semaine une remise particulièrement intéressante.

Téléviseur intelligent UHD 4K série 6 de 70 pouces de Samsung : 749,99 $ 699,99 $ chez Best Buy

Économisez 50 $ – L’une de nos offres de télévision préférées cette semaine, vous pouvez obtenir ce brillant téléviseur 4K Samsung de 70 pouces en vente pour 699,99 $ chez Best Buy. L’ensemble de 70 pouces offre une expérience d’image haut de gamme avec des couleurs vives et audacieuses et un contraste net grâce au puissant processeur cristal 4K.

Téléviseur intelligent Tizen 4K UHD série 7 Samsung de 70 pouces : 749,99 $ 699,99 $ chez Best Buy

Économisez 50 $ – La dernière vente de Best Buy propose ce téléviseur 4K Samsung de 70 pouces en vente au prix de 699,99 $. Vous obtenez une expérience d’image digne du cinéma grâce au processeur Crystal 4K et la technologie PurColor offre des images lumineuses et audacieuses avec un contraste net.

Téléviseur intelligent QLED 4K The Frame de 75 pouces de Samsung : 2 997,99 $ 2 597,99 $ chez Walmart

Économisez 400 $ – Vous pouvez gagner 400 $ sur le magnifique téléviseur Samsung The Frame QLED. C’est le meilleur prix que nous ayons trouvé pour cet ensemble intelligent de 75 pouces qui se transforme en une belle œuvre d’art lorsqu’il est éteint, de sorte qu’il s’intègre parfaitement dans votre maison.

Questions fréquemment posées

Où puis-je trouver les meilleures offres TV pas chères ?

Amazon, Walmart et Best Buy ont tendance à proposer les meilleures offres de télévision bon marché toute l’année, avec des stocks à la fois sur les versions les plus récentes ainsi que sur certains anciens favoris. Ils sont particulièrement un excellent endroit pour acheter des téléviseurs, car vous saurez que vous bénéficierez d’une garantie et d’une assistance complètes, ce que vous pourriez ne pas obtenir si vous optez pour une offre de télévision moins chère sur un site d’enchères comme eBay.

Parmi les autres principaux détaillants à consulter, citons Samsung, Dell et B&H Photo, qui offrent tous une excellente correspondance des prix ainsi que d’excellentes garanties. Ci-dessous, nous avons fourni une liste ainsi que quelques liens vers nos détaillants préférés, afin que vous puissiez vérifier par vous-même les dernières offres de télévision.

Comment savoir si les offres de télévision bon marché en valent la peine

Les offres de télévision bon marché peuvent souvent tenter d’impressionner en offrant un large éventail de fonctionnalités inintelligibles et de bavardages technologiques qui peuvent sembler assez impressionnants sur papier mais souvent décevants en réalité.

Pour cette raison, nous vous recommandons toujours d’évaluer une offre de télévision bon marché basée sur les normes et les fonctionnalités acceptées dans l’ensemble de l’industrie. Soyez à l’affût de la compatibilité HDR, de la résolution 4K et des plates-formes de maison intelligente largement utilisées, telles que Google Assistant ou Amazon Alexa. Bien que ces termes puissent sembler trop voyants eux-mêmes, la comparaison de ces caractéristiques peut vous donner une excellente base sur laquelle comparer la myriade d’offres de télévision bon marché qui existent.

Une autre recommandation de TechRadar est de vérifier les modèles de l’année dernière, qui peuvent souvent être trouvés à un prix d’aubaine absolu par rapport aux nouvelles versions. Il arrive souvent que les nouveaux modèles n’aient que de légères améliorations itératives par rapport à l’édition de l’année dernière. Vous pouvez donc parfois ignorer les toutes dernières fonctionnalités (dont vous n’avez peut-être pas besoin) et profiter d’une excellente offre télévisée pour moins cher.

Quel est le meilleur moment pour profiter d’offres TV bon marché ?

La bonne nouvelle, c’est que les offres de télévision bon marché peuvent être trouvées chez tous les grands détaillants toute l’année. Semaine après semaine, il y a toujours quelque chose en vente chez Best Buy et Amazon, par exemple – dont nous avons rassemblé beaucoup dans cet article ici.

Cela dit, de nombreux grands détaillants aiment faire baisser encore plus les prix des offres de télévision bon marché lors de nombreux événements de vente saisonniers chaque année. Vous verrez certaines des meilleures offres lors des événements de vente du Black Friday et du Prime Day, et heureusement pour vous, les ventes de télévision de la fête du Travail approchent à grands pas, vous pouvez donc faire une bonne affaire auprès de détaillants comme Best Buy, Walmart, et plus .

L’année dernière, nous avons vu pas mal de grosses ventes télévisées lors de ces événements, y compris pas mal de toutes nouvelles versions 2020. Assurez-vous cependant de mettre cette page dans vos favoris, car même en dehors des événements saisonniers, nous aurons toujours les meilleures offres de télévision bon marché ici chaque semaine.