Meilleures offres de vente Amazon Great Indian Festival: iPhone XR pour Rs 32 999, iPhone 11 à son prix le plus bas jamais enregistré

L’iPhone 11 sera en vente pour Rs 38 999, la première fois que son prix est tombé en dessous de Rs 40 000 depuis son lancement. (.)

Le grand festival indien d’Amazon, qui se déroule dimanche, a été le signe avant-coureur de bonnes affaires au fil des ans. La vente de cette année pourrait être particulièrement fructueuse pour l’amateur d’iPhone d’Apple, le modèle XR bénéficiant d’une réduction de près de 15 000 roupies.

Amazon a annoncé plusieurs offres avant la vente, mais celle de l’iPhone XR est de loin la plus lucrative.

Apple a lancé l’iPhone XR aux côtés de l’iPhone XS Max et de l’iPhone XS en 2018. Non seulement le modèle était le plus abordable avec une encoche, mais il comprenait également du matériel puissant. Et ce mélange de matériel fait de l’iPhone XR un téléphone pratique à acheter, en particulier pour son prix.

Le XR iPhone, avec un prix de liste de Rs 47.900, sera disponible pour Rs 32,999 au cours de la vente. Amazon offrira des rabais supplémentaires sur l’utilisation de débit HDFC Bank ou les cartes de crédit ou de paiements EMI. Ces réductions supplémentaires pourraient frapper encore Rs 1500 sur le prix de vente, ce qui coûte effectivement Rs 31,499.

Un autre produit Apple qui apportera une remise importante est l’iPhone 11, toujours un favori pour les Indiens. Lancé en Inde au prix catalogue de Rs 68 500, l’iPhone 11 sera disponible à son prix le plus bas jamais enregistré.

Selon la page produit d’Amazon, l’iPhone 11 sera en vente pour Rs 38 999, la première fois que son prix est tombé en dessous de Rs 40 000 depuis son lancement.

Bien que l’iPhone 11 ait deux ans et que deux autres séries d’iPhone occupent désormais les premières places, à Rs 38 999, cela reste une bonne affaire pour un premier acheteur d’iPhone.

Les smartphones d’autres marques populaires telles que OnePlus, Samsung, Realme, Xiaomi, Vivo et Oppo bénéficieront également d’une réduction de prix lors de l’Amazon Great Indian Festival. Mais l’iPhone 11 reste un bon rapport qualité-prix et, pour certains, toujours l’un des produits phares d’Apple.

