Meilleures offres de vente d’anniversaire Nordstrom 2021 – Quoi acheter

.

Attention, acheteurs : la vente d’anniversaire de Nordstrom se déroule actuellement, ce qui signifie qu’il est temps de magasiner l’un des plus grands événements de vente du détaillant de l’année. Pour les non-initiés, la vente une fois par an est votre chance de conclure des offres importantes sur les différentes marques de Nordstrom. Je parle de favoris comme Nike, Ugg, Madewell et bien d’autres – ainsi que des marques de créateurs comme Versace, Gucci et Tory Burch (oui, vraiment !).

L’extravagance du shopping commence aujourd’hui, le 28 juillet, et se poursuivra jusqu’au 8 août. Cela peut être 12 jours de démarques glorieuses, mais je vous le dis maintenant : ne dormez pas là-dessus, car la vente est connue pour être épuisée. ses meilleures offres rapidement.

Que vous souhaitiez réorganiser votre garde-robe d’automne, vous adonner à une petite thérapie de vente au détail ou simplement être curieux, découvrez ci-dessous quelques-unes des meilleures offres de vente anniversaire Nordstrom. (Assurez-vous simplement d’avoir votre carte de crédit à portée de main.)

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1

cette robe en maille

Robe moulante ceinturée à manches longues pour femmes de grande taille

Bon américain nordstrom.com

149 $ 99,90 $

Cette robe à porter partout doit être dans votre garde-robe d’automne cette année.

2

ce sac à bandoulière en cuir

Sac à bandoulière en cuir Edbury

ALLSAINTS nordstrom.com

329 $ 196,90 $

Trouvé : votre prochain sac de prédilection.

3

ces bottes chics

Botte de ville au genou

STUART WEITZMAN nordstrom.com

825 $ 549,90 $

Si vous avez toujours voulu une paire de bottes hautes, c’est maintenant votre chance de profiter d’une remise importante sur elles.

4

CETTE VESTE À CARREAUX

Veste-chemise à carreaux brossés pour femmes

BP. nordstrom.com

$ 59 38.90

Vous aurez besoin d’une jolie veste légère pour toutes ces activités d’automne à venir.

5

ces sandales incontournables

Sandales à enfiler Cassie

CULT GAIA nordstrom.com

428 $ 299,90 $

Ahem, une paire de talons Cult Gaia à 128$ de rabais ??? Folie!

6

ce sac en cuir

Sac à bandoulière en cuir galet

ENTRAÎNEUR nordstrom.com

350 $ 199,90 $

Corrigez-moi si je me trompe, mais ce sac à bandoulière en cuir n’est pas une envie. C’est un besoin.

7

cette robe amusante

Robe nuisette en maille imprimée pour femmes

BP. nordstrom.com

29 $ 18,90 $

Une robe nuisette est un incontournable du placard, et cette robe en maille imprimée est tout simplement trop belle pour être laissée de côté (surtout pour moins de 20 $ !).

8

ces grosses sandales

Sandale Candialia pour femmes

Vince Camuto nordstrom.com

130 $ 79,90 $

Personne ne devinera jamais que vous avez obtenu ces billes pour 50 $ (!!) de réduction.

9

cette robe fleurie

Minirobe froncée à manches longues et fleuri Chaddie

VERO FASHION nordstrom.com

69 $ 45,90 $

Cette robe à manches longues est parfaite pour les fraîches nuits d’été et les fraîches journées d’automne.

dix

ces lunettes de soleil design

Lunettes de soleil aviateur polarisées 59 mm

BURBERRY nordstrom.com

265 $ 169,90 $

Ce n’est pas tous les jours que vous tombez sur des lunettes de soleil de créateurs lors de cette forte démarque !

Onze

ce pantalon côtelé

Pantalon côtelé Lucy

VERO FASHION nordstrom.com

55 $ 35,90 $

Des pantalons super confortables qui sont toujours assez élégants pour être portés en dehors de la maison ? J’en suis.

12

ce soutien-gorge best-seller

Soutien-gorge contour à armatures Plumes

NATORI nordstrom.com

68 $ 31,97 $

Qu’est-ce que c’est? Le soutien-gorge le plus vendu de Nordstrom pour 23 $ de rabais ??? Besoin.

Kim Duong Shopping Editor Kim Duong est l’éditeur de shopping chez Cosmopolitan, couvrant des choses mignonnes qui valent réellement votre $$$ durement gagné.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous