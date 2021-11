Meilleures offres de webcam Black Friday pour les streamers

Les produits discutés ici ont été choisis indépendamment par nos éditeurs. GameSpot peut obtenir une part des revenus si vous achetez quelque chose présenté sur notre site.

Que ce soit pour discuter avec vos amis et votre famille ou pour faire connaître votre visage pour les diffusions en direct, voici les meilleures offres de webcam pour le Black Friday 2021.





Si vous êtes un streamer en herbe ou si vous avez simplement besoin d’une meilleure webcam pour les vidéoconférences tout en travaillant à domicile, Black Friday vous proposera de bonnes affaires sur les webcams. Une webcam dédiée est presque toujours meilleure que la petite caméra intégrée à votre ordinateur portable, et vous pouvez obtenir une option de haute qualité pour un prix assez bas. Bien qu’il n’y ait pas une tonne d’offres officielles du Black Friday sur les webcams en ce moment, il existe de belles remises de marques notables comme Razer et Logitech. Nous avons rassemblé les meilleures offres de webcam Black Friday disponibles maintenant et nous ajouterons à cette liste à mesure que de nouvelles remises seront disponibles.

Meilleures offres de webcam pour le Black Friday

70 $ (au lieu de 100 $)



Poursuivant sa marche pour répondre à tous les caprices du joueur moderne, la webcam Kiyo de Razer est un petit périphérique mignon pour transmettre votre visage au monde numérique qui vous entoure. Offrant une superbe qualité d’image et un anneau lumineux pratique, le seul point négatif de cette webcam est son son certes étouffé. Cependant, lorsqu’il est associé à un microphone USB séparé, c’est une excellente option qui est très économique.

130 $ (au lieu de 200 $)



Alors que la webcam Razer Kiyo standard fournit une image nette mais un son terne, le Razer Kiyo Pro n’a pas de tels problèmes dans le département du son. Par rapport à son petit frère, l’audio du Kiyo Pro est une amélioration notable. Bien qu’il n’y ait pas de lumière annulaire pour éclairer votre visage, cela ne semble pas être un problème pour cette webcam car elle utilise une sorte de techno-magie pour créer un portrait clair, même dans des conditions de faible luminosité.

89 $ (était de 100 $)



Les webcams de Logitech sont depuis longtemps l’étalon-or pour la technologie de streaming, et en 2021, le C922X est toujours l’un des meilleurs appareils que vous pouvez obtenir aujourd’hui pour une somme d’argent étonnamment faible. Spécialement conçue et optimisée pour le streaming vidéo de qualité professionnelle, la webcam C922X peut enregistrer dans une gamme de formats pouvant atteindre une vidéo maximale de 1080p à 30 images par seconde, tandis que sa double gamme de microphones intégrés enregistre un son de haute qualité pendant vos sessions de jeu.

100 $ (au lieu de 130 $)



Diffusez-vous avec des amis ? Ensuite, la webcam d’Anker pourrait valoir la peine d’être envisagée pour ces sessions, car l’atout de cet appareil est un objectif à 115 degrés qui peut capturer des vidéos jusqu’à 1080p. Peut-être trop large pour une seule personne, la webcam Anker offre toujours une excellente qualité vidéo et des performances audio solides avec ses microphones intégrés.

167 $ (au lieu de 200 $)



L’un des appareils les plus récents de Logitech sur le marché, le Brio est une webcam qui commercialise l’excès visuel. La diffusion en 4K est peut-être exagérée, mais à notre époque de vitesses Internet ultra-rapides, il existe clairement un marché pour cela. Au-delà de l’attrait visuel, vous pouvez vous attendre à ce que les gens vous entendent également clairement, car les microphones omnidirectionnels avec fonctions de suppression du bruit constituent un combo audiovisuel d’excellence.

24 $ (au lieu de 50 $)



Vous voulez la qualité Logitech sans avoir à dépenser trop d’argent ? Ensuite, la webcam C270 de la société offrira une expérience sans fioritures qui excelle dans les bases du streaming vidéo. Bien qu’il manque de fonctions telles que l’inclinaison, le panoramique, le zoom et la correction automatique, il est toujours meilleur que la caméra intégrée à votre ordinateur portable et la résolution 720p à 30 ips est capable de fournir une transmission décente.

Meilleures offres de jeu et de technologie cette semaine

Vous avez une actualité ou souhaitez nous contacter directement ? Envoyez un e-mail à news@gamespot.com