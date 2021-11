Meilleures offres d’échange d’iPhone T-Mobile en novembre

Nous voulons tous avoir le téléphone qui nous convient le mieux. Que vous en diffusiez constamment, que vous envoyiez des SMS sans arrêt, que vous ayez du mal à vous débarrasser de votre dépendance aux médias sociaux ou que vous souhaitiez simplement rester en contact avec votre famille, il existe un téléphone pour vous. Les téléphones de nos jours peuvent faire tellement de choses. Je veux dire, il y a beaucoup de films qui ont été tournés uniquement sur des téléphones portables. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone, l’iPhone 13 vient de sortir. Mais que faire si vous avez encore plus à payer sur votre téléphone actuel ? Si vous êtes un utilisateur de T-Mobile, les offres de reprise d’iPhone de T-Mobile ce mois-ci sont géniales.

L’échange de votre téléphone actuel vous aidera à obtenir une bonne affaire sur le prochain téléphone que vous obtiendrez. Il existe certains endroits qui vous permettent d’échanger votre téléphone contre un nouveau. Si vous cherchez à changer ou à rester avec T-Mobile, les offres d’échange d’iPhone de T-Mobile pour novembre vous plairont à coup sûr. Il y a tellement de versions de l’iPhone que vous pouvez accrocher. Ici, nous vous montrons quelques-uns des meilleurs.

Offres d’échange d’iPhone T-Mobile à surveiller

iPhone 12 Pro et 13 Pro. Source de l’image : Christian de Looper pour .

iPhone 13 mini

Si nous examinons les iPhones les plus récents, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 Pro Max, nous devons commencer par les offres Mint Mobile qui sont proposées en ce moment. Vous pourrez obtenir l’iPhone 13 mini pour seulement 729 $ pour une option de 128 Go lorsque vous achetez le téléphone, six mois de service et apportez votre numéro à Mint. Mint Mobile utilise les tours de T-Mobile, vous obtiendrez donc une force de signal et une couverture similaires. Cette offre comprend également six mois gratuits de service en plus des six mois que vous avez payés.

iPhone 13 Pro

Pour ceux qui veulent un téléphone plus gros avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, l’iPhone 13 Pro est un choix intelligent. Mint Mobile a encore une fois beaucoup. Vous pouvez obtenir les 128 Go pour seulement 999 $. Cela comprend six mois de service gratuit avec un paiement de six mois, tout comme l’option précédente. Doubler le Go n’ajoute que 100 $ à votre offre. Les forfaits sans fil sont tous fortement réduits, car 4 Go de données ne coûtent que 90 $.

iPhone 13 Pro Max

Devenant encore plus grand, l’iPhone 13 Pro Max propose également des offres exceptionnelles de Mint Mobile. Un 128 Go ne coûte que 1 099 $. Vous pouvez aller jusqu’à un téléphone de 1 To pour seulement 1 599 $. La taille de l’écran de 6,7 pouces vous offre encore plus d’espace de travail. Le même accord propose six mois gratuits avec six mois de service payant. Vous pouvez obtenir 90 $ de réduction sur un forfait de données illimité chez Mint Mobile avec cette offre, en ne payant que 270 $/mois.

Qu’en est-il des iPhones plus anciens ?

iPhone 12 Pro et 13 Pro. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Pour les offres de reprise d’iPhone de T-Mobile sur des iPhones plus anciens, vous pouvez consulter l’iPhone 12 et ses autres versions. Il existe plusieurs offres d’échange d’iPhone T-Mobile à consulter. Voici quelques-uns des meilleurs que vous pouvez obtenir en ce moment.

iPhone 12 mini

Si l’iPhone 12 mini est ce qui vous intéresse, Mint Mobile est l’endroit pour l’obtenir. Le téléphone de 64 Go ne coûte que 629 $ et il est proposé en six couleurs différentes. La même offre que l’iPhone 13s est disponible. Vous pouvez apporter votre numéro, payer pour le téléphone, six mois de service et vous obtiendrez six mois de service gratuitement. Vous pouvez également ajouter AppleCare pour 149 $.

iPhone 12

Pour les utilisateurs d’iPhone 12, vous pourrez profiter de la marque MagSafe de ce téléphone. Avec Mint Mobile, vous obtiendrez un téléphone de 64 Go pour seulement 729 $. Un 128 Go coûte 779 $ et un 256 Go coûte 879 $. Les prix des forfaits sans fil sont réduits, tout comme les offres précédentes, et vous bénéficierez de six mois gratuits avec six mois payés.

Découvrez l’échange d’iPhone T-Mobile avec US Mobile

Source de l’image de la couverture 5G de T-Mobile : Christian de Looper pour .

US Mobile est alimenté par Verizon et T-Mobile. La société a une excellente couverture et des plans formidables. Vous trouverez d’excellentes options pour certains iPhone 12 de US Mobile.

iPhone 12 Pro

Les offres de reprise de l’iPhone 12 Pro sont les meilleures avec US Mobile. De plus, l’iPhone 12 Pro vous offre un troisième objectif d’appareil photo, si vous êtes un grand photographe. Vous pouvez obtenir les 128 Go pour 999 $ et les 256 Go pour seulement 100 $ de plus. Les options de couleur sont Pacific Blue, Gold, Graphite et Silver. Il s’agit d’un téléphone compatible 5G.

iPhone 12 Pro Max

Source de l’image : Pomme

Si vous allez plus gros, l’iPhone 12 Pro Max pourrait être votre meilleure option. Depuis US Mobile, vous pouvez l’obtenir pour seulement 1 099 $ pour un téléphone de 128 Go. Il est proposé avec 256 Go de stockage pour 1 199 $ et avec 512 Go pour seulement 1 399 $. Les mêmes quatre couleurs que l’iPhone 12 Pro sont également disponibles. Le téléphone est durable et résistant à l’eau.

Vous cherchez une offre iPhone plus facile pour votre portefeuille?

L’iPhone SE est également disponible dans une offre de Mint Mobile. Un iPhone SE de 64 Go ne coûte que 399 $. C’est incroyablement bas. Un 128 Go coûte 499 $ et un 256 Go coûte 549 $. Seulement 50 $ entre le double du stockage vous fait vraiment penser à obtenir les 256 Go. La tarification des forfaits et les six mois gratuits avec six mois achetés lorsque vous apportez votre numéro de téléphone à Mint sont toujours proposés pour cela.