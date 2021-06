Meilleures offres d’écouteurs, d’enceintes et de barres de son Amazon Prime Day : de Beats à Bang & Olufsen

E

chaque année, le géant de la vente au détail en ligne Amazon organise une méga vente qui a été considérée par les experts comme offrant de meilleures économies que le Black Friday.

Il n’y a vraiment pas de meilleur moment pour enfin ajouter l’ordinateur portable, la télévision, la beauté ou les appareils Alexa que vous avez recherchés dans votre panier virtuel.

Parmi ces articles, l’offre audio est l’une des meilleures du spectacle. Nous parlons d’écouteurs, de haut-parleurs et de barres de son des plus grandes marques du secteur avec des économies de plus de la moitié du prix.

Beats, Sony et LG – pour n’en citer que quelques-uns – proposent tous leurs produits avec ces remises épiques. Il y a des écouteurs, sur l’oreille, sans fil et plus encore.

Pour tirer le meilleur parti de l’offre, il vous suffit d’être un client Amazon Prime. C’est vraiment si facile. L’adhésion coûte 79 £ par an, 7,99 £ par mois ou si vous êtes étudiant, vous obtenez tous les bonus (livraison gratuite le lendemain, Amazon Video, des milliers de livres électroniques, etc.) pour seulement 3,99 £ par mois.

Cette année, Amazon a vraiment tout mis en œuvre. Les réductions sont disponibles du 21 juin 00h01 au 22 juin 23h59, alors n’attendez pas pour faire une bonne affaire.

Casque d’écoute sans fil Bang & Olufsen Beoplay H4 2e génération

Bang & Olufsen

Il est universellement reconnu que Bang & Olufsen possède l’une des meilleures qualités sonores du marché et ces écouteurs le confirment certainement. Une qualité audio cristalline, des constructions haut de gamme et des conceptions confortables les rendent parfaits pour une utilisation toute la journée où la durée de vie de la batterie de 19 heures garantit que vous ne serez pas coupé prématurément. Ils sont livrés avec un assistant vocal, ont des commandes subtiles sur le côté et sont chargés via USB-C.

Casque d’écoute sans fil à réduction de bruit Studio3 de Beats

Beats Studio3

Arrêtez ce que vous faites. Beats propose ces écouteurs à plus de la moitié de la réduction. Il y a jusqu’à 40 heures d’autonomie en écoutant en mode faible consommation, trois heures d’écoute avec seulement 10 minutes de charge et un voyant de jauge de batterie pour que vous sachiez quand il est temps de vous régénérer. Ils suppriment le bruit là où le casque identifie et isole les bruits extérieurs afin que vous puissiez vous immerger complètement dans vos morceaux préférés.

Écouteurs sans fil Bluetooth LG TONE Flex XL7

LG

Si vous aimez l’idée des écouteurs sans fil mais que vous craignez d’égarer les écouteurs compacts, LG a la solution. Connectés à un tour de cou flexible, des écouteurs rétractables sont légers, confortables et faciles à porter. Il y a un microphone intégré, Google Assistant et une autonomie longue durée jusqu’à 10 heures.

Écouteurs Bluetooth véritablement sans fil Sony WF-XB700

Sony

Les écouteurs intra-auriculaires de Sony sont parfaits pour les amateurs de sport. Ils sont résistants à la transpiration et aux éclaboussures et vous accompagneront tout au long de vos courses hivernales. La construction est ergonomique pour assurer le plus grand confort et la qualité sonore est profonde avec des basses supplémentaires. La durée de vie de la batterie peut atteindre 18 heures et il ne faut que 10 minutes de charge pour vous offrir une heure de lecture.

Meilleures offres Amazon Prime Day sur les haut-parleurs

La saison des fêtes est arrivée et la musique est cruciale pour créer l’ambiance. Donnez à vos listes de lecture soigneusement sélectionnées l’amour qu’elles méritent avec une qualité sonore cristalline provenant des meilleurs haut-parleurs du marché. Des marques comme Anker, Sony, JBL, Bose et Bang & Olfusen bénéficient toutes de remises importantes pendant les soldes Amazon Prime avec jusqu’à 37% de réduction.

Meilleures offres Amazon Prime Day sur les barres de son

Au cours de la dernière année, nous avons tous regardé la télévision plus que jamais et vous avez peut-être remarqué que votre système audio n’est pas vraiment à la hauteur. Une barre de son rehaussera immédiatement votre expérience de binge-watching. Achetez des produits comme Denon, Sony, LG et Philips ce jour Amazon Prime avec jusqu’à 36% de réduction.

Denon

Casque d’écoute

Pour vous immerger davantage dans votre musique, les écouteurs supra-auriculaires offrent une annulation de son incroyable afin que vous puissiez vraiment vous déconnecter du monde. Avec jusqu’à 57% de réduction, vous pouvez acheter certains des meilleurs spectacles – nous parlons de Beats, Marshall et Sony – alors dépêchez-vous avant qu’il ne soit trop tard.

Bose

Écouteurs

Lorsque vous êtes en déplacement, un système audio au-dessus de la tête n’est peut-être pas la meilleure option. Optez plutôt pour des écouteurs où vous pouvez mettre la main sur les écouteurs intra-auriculaires ce Amazon Prime Day avec jusqu’à 40 % de réduction.

Sennheiser

oreille ouverte

L’avenir est là avec ces écouteurs Aftershokz qui fonctionnent par conduction osseuse plutôt que d’avoir des pods ou de couvrir vos oreilles. Ils sont disponibles avec 30 pour cent de réduction.

APRÈS-SHOKZ

