Meilleures offres d’écouteurs sans fil pour Prime Day 2021

Les meilleurs écouteurs sans fil améliorent chaque écran que nous utilisons, des téléphones aux tablettes en passant par les Chromebooks et les ordinateurs portables. Non seulement ils sont pratiques, sonnent bien et ont une assez bonne autonomie de batterie, mais vous pouvez les utiliser tout en vous relaxant tout en travaillant ou en vous entraînant ! Avec les offres technologiques Prime Day presque arrivées, nous sommes sur le point de voir certaines des meilleures remises sur les écouteurs sans fil les plus populaires.

Un autre avantage des vrais écouteurs sans fil est que quel que soit le type d’appareil que vous possédez, qu’il s’agisse d’un téléphone Android ou d’un iPhone, d’un Chromebook, d’une montre intelligente ou d’une tablette, la connectivité Bluetooth signifie qu’ils fonctionneront sur tous les appareils.

Meilleures offres d’écouteurs Amazon

Amazon ne fabrique pas de véritables écouteurs sans fil depuis très longtemps, mais la première tentative de l’entreprise avec les Echo Buds a été un succès retentissant. La réduction/annulation du bruit est excellente, tout comme le mode pass-through ambiant, et ils sont suffisamment confortables pour être portés pendant des heures. De plus, vous pouvez demander à Alexa de changer de chanson, d’augmenter le volume ou de vous rappeler de retourner au travail !

Amazon Echo Buds (1ère génération) | 50 $ de rabais sur Amazon



Les Echo Buds d’Amazon peuvent sembler un peu volumineux, mais ils sont en fait assez confortables dans l’oreille. Les écouteurs sont dotés d’une réduction active du bruit alimentée par Bose, tout en permettant un contrôle granulaire des sons extérieurs que vous souhaitez laisser passer. Vous disposez d’un accès mains libres à Alexa et vous pouvez appeler Siri ou Google Assistant d’un simple toucher !

80 $ sur Amazon

Amazon Echo Buds (2e génération) | 120 $ sur Amazon



Choisissez entre un étui de charge filaire ou un étui de charge sans fil avec les nouveaux Amazon Echo Buds. Ces écouteurs améliorés offrent une suppression active du bruit et durent jusqu’à 15 heures lorsque vous voyagez avec l’étui de charge. De plus, ils fonctionnent avec Alexa, Siri et Google Assistant. Pour Prime Day, ils sont déjà à 40 $ de réduction, jusqu’à 80 $ pour la version de charge filaire et 100 $ pour le boîtier de charge sans fil.

à partir de 120 $ sur Amazon

Meilleures offres d’écouteurs Apple

Apple n’a pas inventé la catégorie des écouteurs véritablement sans fil, mais cela a certainement beaucoup contribué à populariser le genre et le facteur de forme ! Les AirPod sont les écouteurs les plus omniprésents que vous verrez, et bien qu’ils puissent être populaires, ils sont également assez bons. Ils ont une longue durée de vie de la batterie, s’adaptent bien à la plupart des types d’oreilles (en particulier les AirPods Pro), et ils sont très simples à configurer et à coupler avec vos appareils Apple. Vous n’êtes pas un utilisateur d’iPhone ? Ne vous inquiétez pas, les AirPod fonctionnent bien et sonnent bien avec n’importe quel appareil Bluetooth !

Apple AirPods avec étui de chargement filaire | 30 $ de rabais sur Amazon



Les AirPod d’origine donnent le ton sur le comportement, le son et l’apparence des écouteurs sans fil modernes. Leur petit étui de chargement s’adapte à presque toutes les poches et les utilisateurs d’appareils Apple peuvent appeler Siri en mode mains libres. Ils s’associent instantanément à vos appareils Apple et effectuent une transition transparente entre les produits Apple. Mais ne vous inquiétez pas, utilisateurs d’Android et de Windows, les AirPod sont toujours d’excellents écouteurs Bluetooth pour votre équipement !

128,98 $ sur Amazon

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil | 39 $ de rabais sur Amazon



Passez aux AirPods Apple avec un étui de chargement sans fil. Ceux-ci sont presque identiques aux AirPod standard ci-dessus, mais incluent un boîtier de chargement amélioré qui peut se charger sans fil. L’offre d’aujourd’hui sur Amazon vous permet d’économiser près de 40 $ instantanément.

159,98 $ sur Amazon

Apple AirPods Pro | 52 $ de rabais sur Amazon



De nombreux critiques, fans et même critiques d’Apple ont qualifié les AirPods Pro de meilleur produit Apple de ces dernières années, et plusieurs de mes collègues d’Android Central ne jurent même que par eux. Avec leurs embouts en silicone, ils s’adaptent et se sentent mieux que les AirPod ordinaires, et leur technologie d’annulation active du bruit et d’égalisation adaptative est incomparable.

197 $ sur Amazon

Meilleures offres d’écouteurs Samsung

Étant donné que Samsung fabrique certains des meilleurs smartphones, montres intelligentes et tablettes de l’espace Android, il n’est pas surprenant qu’ils fabriquent également certains des meilleurs écouteurs sans fil.

Samsung Galaxy Buds Pro | 30 $ de rabais sur Amazon



Les Galaxy Buds Pro haut de gamme de Samsung sont généralement proposés à un prix haut de gamme, mais pour Prime Day, ils bénéficient d’une remise de 30 $ à 170 $, ce qui les rend beaucoup plus accessibles. Ce sont quelques-uns des écouteurs sans fil les plus sonores et les plus confortables du marché, et ils fonctionnent parfaitement avec les téléphones Samsung et les autres appareils Android. Ils sont même assez bons avec les iPhones (même si nous recommandons toujours les AirPod).

170 $ sur Amazon

Samsung Galaxy Buds en direct | 30 $ de rabais sur Amazon



Les Galaxy Buds Live de Samsung sont le cheval noir de la gamme de casques de l’entreprise, car ils ressemblent plus à des haricots qu’à des écouteurs et ils sont complètement ouverts, ce qui les rend parfaits pour une écoute décontractée et à long terme. Mais être ouvert a des inconvénients – même avec la suppression active du bruit, vous ne voudrez pas les utiliser dans des espaces publics bruyants et fréquentés, à moins que vous ne soyez d’accord pour augmenter le volume. Mais pour les courses, les appels ou tout ce qui ne nécessite pas trop de boost, ce sont un excellent choix.

140 $ sur Amazon

Samsung Galaxy Buds+ | 9 $ de rabais sur Amazon



Les Galaxy Buds+ sont la prochaine étape dans l’évolution des écouteurs sans fil de Samsung, et ils sont encore meilleurs que les originaux déjà excellents. La durée de vie de la batterie est passée à 11 heures de musique non-stop, avec 11 autres disponibles dans le boîtier de charge. Ceux-ci s’adaptent et sonnent encore mieux que la première génération, avec une excellente suppression du bruit et la technologie Ambient Aware 2 pour vous permettre d’entendre un peu du monde extérieur lorsque vous en avez besoin.

141,22 $ sur Amazon

Samsung Galaxy Buds | 21 $ de rabais sur Amazon



Ce sont les premiers de la gamme de plusieurs écouteurs sans fil de qualité que Samsung a commercialisés au cours des 18 derniers mois, mais ils résistent toujours très bien à la fin de 2020. Vous pouvez obtenir jusqu’à six heures d’autonomie par charge et sept heures supplémentaires. de l’affaire. Les têtes sont résistantes à l’eau et offrent un son de qualité supérieure réglé par AKG.

108,99 $ sur Amazon

Autres bonnes affaires sur les écouteurs

Ne pensez pas que le soleil se lève et se couche avec les grands géants de la technologie ; il existe de nombreuses autres entreprises qui fabriquent d’excellents écouteurs sans fil. Certains de nos favoris à vérifier pendant le Prime Day incluent ceux d’Anker et 1More, mais n’oubliez pas de consulter certaines des marques les moins chères et les moins connues qui fabriquent des écouteurs sans fil abordables.

Jabra Elite 65t | 30 $ de rabais sur Amazon



Le Jabra Elite 65t offre une excellente qualité sonore, un ajustement confortable, une autonomie de cinq heures, un indice IP55 pour les entraînements et une connectivité Bluetooth 5.0. Pour ce que vous payez ici, c’est une véritable aubaine.

75 $ sur Amazon

Sony WF-SP800N | 82 $ de rabais sur Amazon



Les WF-SP800N font partie des meilleurs écouteurs d’entraînement sans fil que vous pouvez acheter aujourd’hui, offrant la même qualité audio que le WF-1000XM3, une résistance à l’eau IP55, une autonomie de neuf heures et un ajustement sûr.

118 $ sur Amazon

Sony WF-1000XM3 | 52 $ de rabais sur Amazon



Les nouveaux WF-1000XM4 de Sony sont sur le point de sortir, mais ils sont également à 300 $. Si vous voulez la meilleure chose en matière d’écouteurs ANC, les écouteurs WF-1000XM3 de dernière génération de Sony sonnent aussi bien que bloquent tout autant, mais ils n’ont pas le facteur de forme plus petit et la résistance à l’eau de la nouvelle génération. Pourtant, à moins de 200 $, il s’agit d’une aubaine absolue pour Prime Day.

178 $ sur Amazon

Anker Soundcore Vie P2 | 10 $ de rabais sur Amazon



La marque Soundcore d’Anker est un grand nom discret, en ce sens que les gens peuvent reconnaître la société mère mais pas la filiale. Peu importe, la marque Soundcore fabrique certains de nos haut-parleurs Bluetooth et écouteurs sans fil préférés et les mieux notés à différents prix. Ces Life P2 d’entrée de gamme constituent une excellente première paire d’écouteurs sans fil ou même une belle paire de sauvegarde pour vos écouteurs les plus chers.

40 $ sur Amazon

Anker Soundcore Liberty Air 2 | 20 $ de rabais sur Amazon



Si vous avez déjà souhaité une paire d’Airpods Apple plus confortables et disponibles dans un coloris noir et rouge cool, eh bien, vous avez de la chance. Les Soundcore Liberty Air 2 sont généralement plus abordables que les AirPod, mais la remise actuelle vous permet d’économiser 20 $ supplémentaires !

79,99 $ sur Amazon

1Plus Élégant | 20 $ de rabais sur Amazon



Le meilleur de 2019 de 1More, les écouteurs stylés ont toujours l’air incroyable et sonnent encore mieux. Ils se connectent instantanément en Bluetooth avec votre appareil et peuvent durer près de sept heures avec une seule charge. Vous pouvez en acheter une paire en solde dès maintenant en noir froid, vert menthe ou or rose.

80 $ sur Amazon

1Plus de ColorBuds | 20 $ de rabais sur Amazon



Les 1More ColorBuds font partie de mes nouveaux écouteurs sans fil préférés. C’est la paire la plus confortable que j’aie portée depuis un certain temps, et elles s’associent rapidement avec mes différents appareils Android et iOS. En plus, j’aime vraiment ce vert !

80 $ sur Amazon

Quels écouteurs sans fil devriez-vous acheter ?

Les écouteurs sans fil sont une technologie très personnelle, vous devez donc absolument lire nos critiques de produits (liées ci-dessus lorsqu’elles sont disponibles) pour voir ce que nos experts ont pensé de l’ajustement, de la sensation et du son. Cela étant dit, nous avons inclus ces écouteurs sur cette liste pour une raison : nous pensons qu’ils sont parmi les meilleurs que vous puissiez acheter aujourd’hui !

À moins que vous ne deviez absolument avoir une paire d’Apple AirPods, je recommanderais soit les Amazon Echo Buds, soit les 1More ColorBuds. Les deux sont d’un excellent rapport qualité-prix, ont une longue durée de vie de la batterie, sont confortables et ont un son superbe.

