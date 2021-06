Meilleures offres d’équipement de gym pour Amazon Prime Day 2021: offres sur les poids et les appareils d’exercice

O

u cours de la dernière année, résignés à nos foyers, nos régimes de remise en forme ont inévitablement souffert.

Lorsque les gymnases ont fermé, nous avons tous cherché d’autres moyens de rester actifs et pour ceux qui avaient de l’espace, beaucoup ont transformé leur maison en leur propre studio. Les machines comme les tapis roulants, les vélos d’appartement et les vélos elliptiques étaient en rupture de stock partout.

Pour ceux qui ont des logements plus compacts, les poids, les cordes à sauter et les bandes de résistance sont devenus extrêmement populaires pour pouvoir continuer à s’entraîner avec des poids et maigrir.

Les studios et les chaînes de gym sont peut-être à nouveau opérationnels, mais pour ceux qui ont perfectionné l’entraînement à domicile ou qui ont du mal à trouver le temps ou la motivation pour s’y rendre, la demande d’équipements pouvant être utilisés dans le confort de votre domicile.

Pendant les soldes Amazon Prime Day, l’attention peut être tournée vers l’offre technologique – ordinateurs portables, téléviseurs ou appareils Amazon – mais nous pensons que les offres d’équipement de fitness sont très impressionnantes.

Il y a des réductions sur les machines cardio ainsi que sur les accessoires comme les tapis de yoga et les sacs de frappe.

Consultez notre édition des meilleures offres ci-dessous à saisir pendant l’événement.

Tapis de course

Courir à l’extérieur peut mettre beaucoup de pression sur votre corps, mais sur un tapis roulant, il est possible d’aller plus loin plus longtemps sans la douleur révélatrice due à une meilleure absorption des chocs. Les tapis de course sont généralement des produits très coûteux, donc Amazon Prime Day offre l’opportunité idéale d’investir à moindre coût.

Rameurs

Ces machines simulent le mouvement naturel de l’aviron tout en restant fermement sur la terre ferme. En introduisant cette forme d’entraînement, il peut améliorer votre endurance, votre endurance et présente des avantages mentaux impressionnants avec les mouvements méditatifs répétitifs. Ces machines offrent des niveaux de contrôle de la tension que vous pouvez adapter pour accélérer votre entraînement ainsi que des écrans LCD qui surveillent le temps, la distance, les calories brûlées et les coups par minute.

Vélos elliptiques

Ces vélos elliptiques durables améliorent votre endurance et votre cardio tout en vous aidant à brûler des calories. C’est un entraînement complet du corps qui simule des sprints de cross-country avec un faible impact. Ces modèles ont des programmes et des écrans intégrés pour mesurer le temps, la distance, les calories brûlées et votre pouls.

Poids

Intensifiez votre entraînement de quelques crans en introduisant des poids dans votre entraînement. Ce kit innovant est idéal pour ceux qui manquent d’espace et propose six haltères en un. Tournez le cadran pour ajouter des poids dans lesquels il varie de 3,5 à 18 kg.

Vélos d’appartement

Les vélos d’appartement stationnaires améliorent votre condition physique, aident à perdre du poids et renforcent le bas du corps. Ce modèle est fluide et silencieux avec un écran tactile HD interactif pour que vous puissiez suivre les programmes inclus.

Barres de traction

Travaillez vos bras et votre tronc avec une barre de traction qui peut être fixée à n’importe quelle sonnette pour diversifier votre entraînement physique. Il ne prend pas de place supplémentaire mais peut faire des merveilles pour améliorer votre niveau de force.

Corde à sauter

Pour l’endurance cardio, les cordes à sauter changent la donne. Vous serez peut-être surpris de la difficulté de l’exercice. Ce modèle est doté d’une mousse à mémoire de forme confortable et de poignées ergonomiques pour protéger vos mains lorsque vous sautez.

Gymnases à domicile

Créez une salle de gym à domicile pour rivaliser avec votre studio local avec cette sélection de barres de squat, de bancs de musculation et d’installations de gym pour toute la maison.

Boxe

La boxe peut améliorer votre équilibre, votre posture, votre coordination œil-main et fait vraiment travailler le haut du corps et le tronc. Pas de bague nécessaire, vous pouvez vous entraîner à la maison avec ces sacs de frappe.

Bandes de résistance

Les bandes de résistance font une énorme différence dans votre entraînement. Si vous avez pratiqué uniquement avec le poids du corps, ces bandes élastiques ajouteront des difficultés qui ciblent différents muscles, tout en étant facilement transportables et super polyvalentes.

TRX

Vous pouvez attacher ces entraîneurs de suspension à peu près n’importe où pour apporter de nouvelles touches à vos exercices préférés. Ils vous aident à développer vos muscles et à perdre du poids en travaillant sérieusement votre tronc.

Tapis de yoga

Installez-vous confortablement et protégez votre sol pendant que vous faites votre salutation au soleil avec ces tapis de yoga rembourrés.

