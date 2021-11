Meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu Black Friday 2021

Les ordinateurs portables de jeu sont l’un des meilleurs investissements à envisager lors du Black Friday, juste pour des centaines de dollars que vous pouvez économiser sur l’un de ces appareils de jeu portables. Les ordinateurs portables plus chers ont tendance à être livrés avec des spécifications haut de gamme qui peuvent stocker et gérer des jeux plus exigeants sur le plan graphique, utiles à un moment où les GPU de bureau ne sont pas largement disponibles. Cependant, il est important d’en obtenir un qui puisse gérer votre style de vie de jeu pour un prix raisonnable.

Que rechercher dans un ordinateur portable de jeu

Tous les joueurs sur PC ne sont pas pareils. Certains veulent juste un ordinateur portable économique à trimballer comme sauvegarde de leur configuration à domicile. D’autres veulent un appareil haut de gamme qui pourrait prendre en charge des jeux plus costauds qui nécessitent plus de ressources.

Tous les ordinateurs portables de jeu ont au moins ces cinq points à considérer :

Affichage – Quelle taille voulez-vous pour votre ordinateur portable ? Aussi, quelle résolution d’écran voulez-vous?

Fréquence de rafraîchissement – Certains prétendent que le taux de rafraîchissement importe à peine, et certains prétendent que c’est la différence entre un tir à la tête.

CPU – Les processeurs gèrent votre système en arrière-plan pour s’assurer qu’il fonctionne correctement. Les modèles plus récents peuvent supporter plus de tension et jongler avec plus de fils.

GPU – Les cartes graphiques permettent aux utilisateurs d’exécuter plus efficacement des jeux graphiquement exigeants qui ne seraient pas aussi beaux sans elles.

Espace de rangement – Les jeux, vidéos et autres fichiers volumineux saturent le stockage. Il est moins nécessaire de faire attention à l’espace quand il y en a beaucoup.

Voici une sélection triée sur le volet d’ordinateurs portables de jeu avec des spécifications et des remises variables pour répondre à vos besoins spécifiques.

NOUS:

Ordinateur portable de jeu Dell G15 15,6″ FHD avec AMD Ryzen 5, mémoire de 8 Go, NVIDIA GeForce RTX 3050, SSD de 512 Go pour 850 $ (à l’origine 950 $) Ordinateur portable de jeu Gigabyte 15,6″ 144 Hz avec Intel Core i5, mémoire de 16 Go, NVIDIA GeForce RTX 3050, SSD de 512 Go, pour 850 $ (initialement 1 150 $) Ordinateur portable de jeu Gigabyte 15,6″ 240 Hz avec Intel Core i7, 16 Go de mémoire, NVIDIA GeForce RTX 3060, SSD de 512 Go pour 1 200 $ (initialement 1 600 $) Ordinateur portable de jeu ASUS ROG 14″ 144 Hz avec AMD Ryzen 9, 16 Go de mémoire, NVIDIA GeForce RTX 3050Ti, SSD 1 To pour 1 300 $ (à l’origine 1 500 $) Ordinateur portable de jeu Alienware m15 15,6″ avec AMD Ryzen 5 à partir de 1 380 $ MSI GS75 Ordinateur portable de jeu furtif 17,3″ 240 Hz avec Intel Core i7, 16 Go de mémoire, NVIDIA GeForce RTX 2060, 512 Go SSD pour 1 349 $ ( à l’origine 1 749 $) Alienware m15 R3 Ordinateur portable de jeu 15,6 pouces FHD avec Intel Core i7, 16 Go de mémoire, NVIDIA GeForce RTX 2060, 1 To SSD pour 2 200 $ Razer Blade 15 Advanced 15,6 pouces Ordinateur portable de jeu avec Intel Core i7, 16 Go de mémoire, NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, SSD de 512 Go pour 1 800 $ (à l’origine 2 400 $) Ordinateur portable de jeu Razer Blade 15,6″ avec Intel Core i7, 16 Go de mémoire, NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, 1 To SSD pour 2 200 $ (à l’origine 3 000 $)

ROYAUME-UNI:

Ordinateur portable de jeu Lenovo IdeaPad L340 17,3″ avec Intel Core i5, 8 Go de mémoire, NVIDIA GeForce GTX 1650, SSD de 256 Go pour 630 £ (à l’origine 800 £) Acer Pavilion 15-dk1007na Ordinateur portable de jeu 15,6″ avec Intel Core i5, 8 Go de mémoire, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, SSD de 512 Go pour 800 £ Ordinateur portable de jeu ASUS TUF Dash FX516PM 15,6″ 144 Hz avec Intel Core i7, mémoire de 8 Go, NVIDIA GeForce RTX 3060, SSD de 512 Go pour 900 £ (initialement 1020 £) Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 AN515-45 15,6″ avec AMD Ryzen 7, 16 Go de mémoire, NVIDIA GeForce RTX 3060, 512 Go SSD pour 1 100 £ ASUS ROG Strix G513QM 15,6″ 300 Hz Ordinateur portable de jeu avec AMD Ryzen 9, 16 Go de mémoire, NVIDIA GeForce RTX 3060, 512 Go SSD pour 1 300 £ (initialement 1 400 £) Ordinateur portable de jeu HP Omen 15-en1000sa 15,6″ QHD avec mémoire AMD Ryzen 7, 16 Go, NVIDIA GeForce RTX 3070, SSD 1 To pour 1450 £ (à l’origine 1 600 £) Ordinateur portable de jeu ASUS Zephyrus G14 14″ 120 Hz avec mémoire AMD Ryzen 9, 32 Go, NVIDIA GeForce RTX 3060, SSD 1 To pour 1 600 £ (à l’origine 1 800 £)

Pas de soucis si aucun d’entre eux ne correspond à vos besoins ! Il y en a beaucoup plus à venir dans les semaines qui précèdent le Black Friday.

Consultez également nos offres de jeu sur PC Black Friday pour des accessoires qui pourraient améliorer votre expérience de jeu sur ordinateur portable. Par exemple, de nombreux joueurs passionnés apprécient une souris confortable pour pouvoir bouger librement leurs mains dans les jeux de tir à la première personne et les RPG en monde ouvert. Les scalpers se sont déchaînés avec certaines des offres en vedette de l’année dernière, c’est donc une chose à laquelle il faut également faire attention.

