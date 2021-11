Meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu Black Friday jusqu’à présent

Avec le Black Friday qui approche à grands pas, c’est le moment idéal pour penser à remplacer votre ancien ordinateur portable. Que vous recherchiez un ordinateur portable de jeu ou une centrale de productivité, il y aura certainement de nombreuses offres intéressantes sur les ordinateurs portables cette année. Il existe déjà de bonnes affaires sur les ordinateurs portables de jeu et les ordinateurs portables de productivité. Nous avons rassemblé les meilleures offres d’ordinateurs portables et d’ordinateurs portables de jeu Black Friday et continuerons d’ajouter à ces listes à mesure que d’autres offres seront mises en ligne.

Meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu Black Friday

2 000 $ (au lieu de 2 200 $)



L’ordinateur portable de jeu GS76 de MSI n’est pas seulement une dalle d’ordinateur portable élégante et élégante, c’est aussi une centrale électrique avec beaucoup de matériel qui est parfait pour les jeux et la création de contenu. La carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 peut gérer n’importe quel jeu que vous lui lancez, tandis que l’écran FHD 1920×1080 360Hz fera briller ces visuels. Un SSD de 1 To ajoute des startups ultrarapides, et en prime, vous obtiendrez un mois de Xbox Game Pass Ultimate à la maison.

1 300 $ (au lieu de 1 500 $)



Les ordinateurs portables de jeu Asus ont généralement certains des meilleurs écrans du marché, et ce modèle ne fait pas exception. Avec 16 Go de RAM et un GPU Nvidia RTX 3050Ti, ce modèle Rog est un produit séduisant. Il possède un écran 13,4 pouces ultra lumineux de 500 nits avec une résolution de 1920 x 1200, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un temps de réponse de 3 ms qui permet une transmission bestiale de n’importe quel jeu auquel vous jouez. Il est également assez léger compte tenu de ses spécifications et possède un son puissant.

1 300 $ (au lieu de 1 600 $)



Un autre élément robuste de l’ingénierie MSI, le Stealth 15M est équipé d’un GPU Nvidia GeForce RTX 3060, de 16 Go de RAM DDR4 à large bande passante et d’un SSD de 1 To pour enregistrer tous vos fichiers. C’est également un modèle compact, doté d’un écran 15,6 pouces 1920 x 1080, de nombreux ports à l’ancienne et d’une webcam HD intégrée avec microphone. Comme l’autre ordinateur portable MSI de cette liste, vous obtiendrez un mois de Xbox Game Pass Ultimate pour faire bonne mesure.

1 300 $ (au lieu de 1 500 $)



Le Lenovo Slim 7 est livré avec un processeur AMD Ryzen 7 5800H, un GPU Nvidia GeForce RTX 3060 Max-Q et 16 Go de RAM DDR4 pour offrir une plate-forme de jeu pouvant exécuter une grande variété de titres avec des paramètres agréables. Le SSD de 512 Go est un peu plus petit, mais cet ordinateur portable compense avec un impressionnant écran Full HD de 15,6 pouces, un châssis en aluminium élégant et une webcam HD avec microphone à double matrice.

1 500 $ (au lieu de 1 800 $)



Razer est passé de l’un des plus grands noms des périphériques PC à un fabricant d’ordinateurs portables de jeu il y a quelques années, remportant des critiques élogieuses pour sa gamme d’ordinateurs portables Razer Blade. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi ces ordinateurs portables de jeu sont si populaires, car ils présentent le style distinctif de Razer et une quantité absurde de matériel à l’intérieur du châssis. Ce modèle particulier est un petit titan qui peut encore tenir la distance avec certains de ses matériels les plus obsolètes, ce qui le rend parfait comme ordinateur portable indépendant de poche.

Il possède une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 TI et un processeur Intel Core i7 quadricœur de 11e génération. Associez-le à son écran compact de 13 pouces à 120 Hz et vous obtenez un ordinateur portable de jeu léger et élégant qui ne vous ruinera pas.

Meilleures offres d’ordinateurs portables du Black Friday

Si les ordinateurs portables de jeu sont hors de votre budget ou si vous n’en avez tout simplement pas besoin, ne vous inquiétez pas ! Les ordinateurs portables davantage axés sur la productivité peuvent toujours gérer quelques jeux indépendants entre des feuilles de calcul Excel, et le marché propose de nombreux modèles offrant des commodités modernes avec des designs attrayants et même quelques idées de lieu de travail exotiques.

550 $ (au lieu de 700 $)



Petite centrale de productivité de Microsoft, la Surface Go vise à fournir une puissance utilitaire avec un design élégant. Le matériel modeste est toujours plus que capable d’exécuter un traitement de texte, des programmes de montage vidéo et quelques jeux sournois de Solitaire lorsque le patron ne regarde pas, mais le véritable attrait est une batterie d’une journée qui peut gérer des heures de tâches lorsque vous êtes dehors.

1 350 $ (au lieu de 1 750 $)



Une bonne quantité de RAM, un SSD de 512 Go et une conception légère semblent plus qu’acceptables pour un ordinateur portable conçu pour vous aider à faire du travail, mais l’astuce de Lenovo avec le Yoga 9i n’est pas seulement un multitouch surpuissant de 14 « à 10 points écran avec une résolution native de 3840 x 2160. Cet écran a également une conception rabattable à 360 °, ce qui donne à cet appareil quatre modes de productivité parmi lesquels choisir. C’est une quantité flexible de puissance professionnelle, juste là.

279 $ (au lieu de 399 $)



Autre nom fiable en matière de productivité, le petit ordinateur portable abordable de HP dispose de 8 Go de RAM, d’un SSD PCIe NVMe M.2 de 256 Go et d’une autonomie de 8 heures à usage mixte. Si vous êtes pressé, vous pouvez remplir la batterie à mi-chemin en environ 45 minutes avec une charge rapide, tandis que l’écran à micro-bords vous offre une expérience de visionnement ultra-large, idéale pour des configurations multi-écrans transparentes pour le bureau à domicile .

899 $ (au lieu de 999 $)



Du côté Apple du travail de bureau, le MacBook Air est plus élégant que jamais et offre désormais encore plus de puissance dans son cadre svelte. La puce CPU M1 à 8 cœurs d’Apple vous permet de tout gérer, du montage de qualité professionnelle au jeu bourré d’action en toute simplicité, tandis que les 8 Go de mémoire unifiée permettent d’accéder et de sortir des applications plus rapidement que jamais. L’écran Retina de 13,3 pouces signifie également que tout sera très net.

999 $ (au lieu de 1 099 $)



L’iPad Pro n’est peut-être pas un ordinateur portable par défaut, mais avec quelques accessoires, la tablette la plus puissante d’Apple devient un bourreau de travail avec une polyvalence accrue. La puce M1 ajoute un niveau de puissance sans précédent à son matériel, l’écran Liquid Retina XDR est parfait pour les produits créatifs lorsque vous êtes en déplacement, et la durée de vie de la batterie de l’iPad Pro peut durer toute la journée. Ajoutez un crayon Apple et le clavier magique et vous tirerez encore plus de puissance de ce hub populaire pour une créativité productive.