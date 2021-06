Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon Prime Day 2021 est presque là, et il devrait apporter avec lui certaines des meilleures offres sur toutes sortes de technologies. Alors que les appareils Amazon font souvent la une des journaux le Prime Day, nous nous attendons également à d’excellentes offres sur d’autres choses. Si vous recherchez les meilleures offres d’ordinateurs portables Prime Day, vous êtes au bon endroit.

Que vous recherchiez un nouvel ordinateur portable de jeu, ou un MacBook Air pour travailler en déplacement, il devrait y avoir quelque chose sur cette liste pour vos besoins.

Quand est le Prime Day 2021?

L’événement Prime Day 2021 se déroulera sur deux jours – les 21 et 22 juin. Donc, si vous ne trouvez pas l’offre d’ordinateur portable parfaite pour vos besoins le premier jour, cela vaut la peine de vérifier à nouveau le deuxième jour. Nous nous attendons certainement à des offres différentes les deux jours différents.

Quelles sont les offres d’ordinateurs portables Prime Day attendues?

Cette année, nous attendons des offres sur tous les types d’ordinateurs portables, donc peu importe ce que vous recherchez sur un ordinateur portable, il devrait y avoir quelque chose pour vos besoins.

C’est vrai quel que soit votre système d’exploitation préféré. Que vous préfériez utiliser Windows, MacOS et ChromeOS, il y aura probablement une bonne affaire d’ordinateur portable pour vos besoins.

Pour commencer, il est probable qu’il y aura de bonnes affaires sur les ordinateurs portables Apple, y compris le MacBook Air et le MacBook Pro. Le MacBook Air M1 en particulier est un ordinateur portable très apprécié, et il a déjà fait de bonnes affaires au cours des derniers mois.

D’autres ordinateurs portables bénéficieront également de bonnes affaires. Dell a proposé d’excellentes offres sur les ordinateurs portables au cours des dernières semaines, et cela se poursuivra probablement jusqu’au Prime Day. Cela inclut des appareils comme l’ordinateur portable de jeu Dell G5 15.

Nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que nous trouverons de nouvelles offres d’ordinateurs portables Prime Day, alors revenez souvent.

Meilleures offres d’ordinateurs portables Prime Day

Vous n’avez pas nécessairement besoin d’attendre l’événement Prime Day pour obtenir une excellente offre sur les ordinateurs portables – il existe des offres incroyables disponibles dès maintenant. Voici les meilleures offres d’ordinateurs portables que nous avons pu trouver.

Apple MacBook Air

La puce M1 a insufflé une nouvelle vie à le MacBook Air, ce qui en fait un ordinateur portable incroyablement convaincant. Le MacBook Air 2020 offre au moins 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et il est super rapide dans la vie de tous les jours. Il est également disponible en trois couleurs, dont l’or, l’argent et le gris sidéral.

Apple MacBook Air 2020 avec puce Apple M1 (13 pouces, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD) – Or Prix catalogue : 999,00 $ Prix : 949,00 $ Vous économisez : 50,00 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ordinateur portable de jeu Razer Blade 15

Si vous êtes un joueur, alors le Razer Blade 15 est une excellente option pour vos besoins. Cet ordinateur portable offre d’excellentes performances, grâce à son processeur Intel Core i7, sa carte graphique GTX 1660, ses 16 Go de RAM et son SSD de 256 Go. Il dispose également d’un magnifique grand écran de 15,6 pouces.

Ordinateur portable de jeu Razer Blade 15 Base 2020 : Intel Core i7-10750H 6 cœurs, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti… Prix catalogue : 1 499,99 $ Prix : 1 199,99 $ Vous économisez : 300,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ordinateur portable professionnel MSI Creator 15

Si vous avez besoin de performances graphiques supplémentaires, il vaut la peine de considérer le Ordinateur portable MSI Creator 15. Cet ordinateur portable offre un bel écran 4K, une impressionnante carte graphique GeForce RTX 2070 et un énorme SSD de 1 To. Ouais, c’est un bourreau de travail.

Ordinateur portable professionnel MSI Creator 15 : écran 15,6″ 4K UHD à lunette ultra-fine, Intel Core i7-10875H… Prix catalogue : 2 199,00 $ Prix : 1 999,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

MSI GE66 Raider 10SGS-288

Vous voulez faire passer le jeu ou la production vidéo au niveau supérieur ? Cet ordinateur portable est plus cher que beaucoup d’autres sur la liste, mais il offre également une impressionnante carte graphique RTX 2080, une carte graphique Intel Core i7, 32 Go de RAM et 1 To de stockage. Il a même un éclairage RVB doux.

Ordinateur portable de jeu MSI GE66 Raider 10SGS-288 15,6″ 300 Hz 3 ms Intel Core i7-10875H RTX2080 Super 32 Go… Prix catalogue : 2 799,00 $ Prix : 2 499,00 $ Vous économisez : 300,00 $ (11%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Chromebook Samsung Galaxy

Préférez-vous l’écosystème de Google à celui d’Apple ou de Microsoft ? Dans ce cas, cela vaut la peine d’envisager un Chromebook, comme le Chromebook Samsung Galaxy. Cet ordinateur portable est plus cher que les autres Chromebooks, mais il propose également un processeur Intel Core i5, 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.

SAMSUNG Galaxy Chromebook 13,3″ UHD AMOLED – Processeur HD Intel Core I-5 (256 Go de stockage, 8 Go RA… Prix catalogue : 999,99 $ Prix : 687,11 $ Vous économisez : 312,88 $ (31%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

