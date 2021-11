Meilleures offres d’outils du Cyber ​​Monday 2021 : DEWALT, BLACK+DECKER, plus

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Tout le monde a besoin d’outils. Vous ne le pensez peut-être pas au début lorsque vous êtes seul pour la première fois, mais vous avez certainement besoin d’au moins un jeu de tournevis et un marteau. Mais si vous voulez des outils plus lourds, cela peut coûter cher. C’est pourquoi il est logique d’attendre les offres. Les offres d’outils du Cyber ​​Monday sont très utiles à surveiller.

Il existe de nombreuses offres d’outils, il vaut donc mieux garder les yeux ouverts. Heureusement, nous l’avons fait pour vous. Voici quelques-unes des meilleures offres d’outils Cyber ​​Monday qui vous permettent d’économiser beaucoup d’argent. Vous pourrez utiliser ces dollars ailleurs.

Offres sur l’outil Cyber ​​Monday de BLACK+DECKER

La ponceuse à orbite aléatoire BLACK+DECKER sur bois. Source de l’image : BLACK+DECKER/Amazon

BLACK+DECKER est l’un des fabricants d’outils les plus reconnus. Il est donc logique que ses ventes soient bonnes. Nous commençons avec la ponceuse à orbite aléatoire BLACK+DECKER. Il s’agit d’une ponceuse orbitale filaire qui laisse une finition sans tourbillon. Il est très efficace et délivre 12 000 OPM pour poncer rapidement les matériaux. Vous garderez votre espace de travail exempt de poussière et de débris, grâce au sac de collecte intégré. Obtenez-le pour seulement 27,50 $ maintenant jusqu’au 30 novembre.

Ponceuse à orbite aléatoire BLACK+DECKER, 5 pouces (BDERO100) Prix catalogue : 29,00 $ Prix : 27,50 $ Vous économisez :1,50 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Pour un outil plus gros, la tronçonneuse sans fil BLACK+DECKER 20V Max pourrait vous être utile. Il s’agit d’une tronçonneuse 20V qui atteint 10″. Le système de tension de la lame est sans outil, donc tout le monde peut l’utiliser. Le système de graissage pour la lubrification du guide-chaîne et de la chaîne est superbe. Il ne reculera pas beaucoup au démarrage. Jusqu’à la fin de l’année, il n’est que de 89 $.

Tronçonneuse sans fil BLACK+DECKER 20 V Max, 10 pouces, outil seulement (LCS1020B) Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 89,00 $ Vous économisez : 10,99 $ (11 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Outils DEWALT également en vente

Le DEWALT Drill Combo Source de l’image : DEWALT/Amazon

DEWALT est une autre marque de confiance pour les offres d’outils Cyber ​​Monday. Le kit combiné de perceuse sans fil DEWALT 20V MAX, 5 outils peut vous en donner beaucoup pour votre argent. Ceci est livré avec une perceuse à percussion 20V MAX, une scie alternative, un tournevis à percussion, une scie circulaire et une lampe de travail. Il est également livré avec un étui de transport pour ranger tous vos outils. À partir de maintenant et jusqu’au 30 novembre, vous pouvez l’obtenir pour seulement 449 $, ce qui vous permet d’économiser 200 $.

Kit combiné de perceuse sans fil DEWALT 20 V MAX, 5 outils (DCK590L2) Prix catalogue : 649,00 $ Prix : 449,00 $ Vous économisez : 200,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Si vous recherchez des forets, consultez le jeu de forets en titane DEWALT. Il dispose d’un système de stockage d’accessoires connectable pour optimiser l’espace. Le couvercle transparent vous permet de voir quelles pièces vous êtes sur le point de retirer. Chaque foret est doté d’une pointe de forage pilote exclusif pour fournir des trous clairs sans bavures. En outre, ils sont idéaux pour le métal, le bois ou le plastique. Économisez 60 % sur eux maintenant jusqu’au 30 novembre.

DEWALT Jeu de forets en titane, pointe pilote, 21 pièces (DW1361) Prix catalogue : 49,72 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 24,73 $ (50%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus d’offres sur l’outil Cyber ​​Monday

Il existe d’autres options qui se terminent entre le Cyber ​​Monday et la fin de l’année. Découvrez-en plus ci-dessous.

BLACK+DECKER Coupe-bordure à essence à arbre incurvé 25cc 2 temps 14 pouces

BLACK + DECKER BXGST225CS Coupe-herbe à gaz à arbre incurvé 25 cc 2 temps 14 pouces – Coupe-herbe léger… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Batterie et chargeur au lithium BLACK+DECKER 20V MAX

Batterie et chargeur au lithium BLACK+DECKER 20V MAX (LBXR20CK) Prix catalogue : 67,99 $ Prix : 49,97 $ Vous économisez : 18,02 $ (27%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Kit combiné sans fil CRAFTSMAN V20, 2 outils

CRAFTSMAN V20 Kit combiné sans fil, 2 outils (CMCK202C2) Prix catalogue : 149,00 $ Prix : 129,00 $ Vous économisez : 20,00 $ (13 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Protecteur auditif Bluetooth DEWALT

DEWALT Protecteur auditif Bluetooth, noir/jaune, modèle : DPG17 Prix catalogue : 70,65 $ Prix : 43,35 $ Vous économisez : 27,30 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Custom Leathercraft DEWALT DGCL33 Sac à dos pour outil de chargement USB éclairé à 33 poches

Custom Leathercraft DEWALT DGCL33 Sac à dos pour outil de chargement USB éclairé à 33 poches, jaune Prix catalogue : 189,00 $ Prix : 123,24 $ Vous économisez : 65,76 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

