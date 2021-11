Meilleures offres du Black Friday 2021 : Apple, Google et plus

À seulement une semaine du lancement officiel du Black Friday, cet événement de magasinage des Fêtes s’annonce comme un événement assez remarquable. Avec des ruptures de stock et des remises déjà en vigueur, vous voudrez planifier à l’avance toutes ces baisses de prix à venir la semaine prochaine. Mais d’ici là, il est temps pour notre tradition annuelle de nommer les 10 meilleures offres du Black Friday à venir au cours des prochains jours.

Comme toujours, vous voudrez vous assurer que vous suivez 9to5Toys sur tous nos marchés verticaux avant le Black Friday. C’est le meilleur moyen de vous assurer de ne manquer aucune des meilleures offres tout au long de la semaine de Thanksgiving et du Cyber ​​Monday.

10) Google Nest Hub 2e génération est une bonne affaire à 50 $

Alors que l’ensemble du catalogue d’appareils Google Nest profite des économies du Black Friday, l’une des réductions les plus notables revient au Nest Hub 2e génération. Cette version récente ne compte que 50 $ de son prix habituel de 100 $ et marque le meilleur prix de l’année avec un écran de 7 pouces et un assistant intégré.

9) Le Black Friday est le meilleur moment pour acheter un téléviseur

Année après année, le Black Friday reste le meilleur moment pour acheter un nouveau téléviseur, et 2021 perpétue cette tradition. Avec des remises massives sur les téléviseurs de toutes tailles, allant de certaines unités plus petites aux écrans massifs de 85 pouces, vous pourrez mettre à niveau le cinéma maison jusqu’à 800 $ de rabais. Sans oublier qu’il y aura des unités pour chaque écosystème, y compris Roku, Fire TV, Google TV, etc.

8) Pot instantané

Les Instant Pots, toujours populaires, seront un autre élément phare du Black Friday cette année, et en tête de liste se trouve ce modèle Duo Crisp 9-en-1. Devrait tomber à 99 $, cette cuisinière peut tout gérer, de la cuisson lente typique à la friture à l’air et à toutes les autres applications intermédiaires.

7) Remises sur toute la gamme d’iPad d’Apple

Tout au long de 2021, Apple a mis à jour la quasi-totalité de sa gamme d’iPad, et la saison des achats du Black Friday verra les meilleures offres de l’année dans toute la collection. Donc, que vous cherchiez à marquer le modèle d’entrée de gamme de 10,2 pouces ou l’iPad Pro 12,9 pouces équipé d’un écran Liquid Retina XDR, vous réaliserez des économies notables.

6) Retour des remises Amazon Echo

Ce ne serait pas un événement de magasinage des Fêtes sans les remises Echo, et Amazon déploiera à juste titre une collection d’offres sur ses appareils compatibles Alexa. Parmi ceux-ci, l’Echo Dot à 20 $ sera une offre assez accrocheuse pour ramener l’assistant vocal d’Amazon à la maison avant les vacances.

5) Les MacBooks M1 Pro profitent des économies

Apple est en tête des charts ici pour le Black Friday avec une autre série de remises sur le nouveau matériel. Nous nous attendons à voir les meilleurs prix à ce jour sur les nouveaux MacBooks M1 Pro, avec 100 $ ou plus des machines professionnelles récentes. Donc, si vous avez tenu bon, c’est enfin votre chance.

4) Gamme Fire TV à partir de 18 $

Les remises du Black Friday arriveront également sur la gamme de streamers et de téléviseurs Fire TV d’Amazon avant la semaine de Thanksgiving. Notre premier choix parmi eux sera le nouveau Fire TV Stick 4K Max chez 35 $, offrant un nouveau plus bas historique par rapport à son prix habituel de 50 $. Équipé du Wi-Fi 6 et de la lecture HDR 4K avec Dolby Vision et Atmos, ce lecteur multimédia en streaming compact contient tout un ensemble de fonctionnalités.

3) AirPods Pro 159 $

Alors que nous allons voir des baisses de prix sur les écouteurs de presque toutes les marques et à tous les prix, les AirPods Pro occuperont le devant de la scène avec une remise notable à 159 $ chez Walmart. D’autres détaillants devraient égaler cette offre, mais ne vous attendez pas à ce que celui-ci reste en stock trop longtemps avec 90 $ de réduction sur le taux en vigueur sur cette meilleure remise du Black Friday.

2) Remises sur le Pixel 6

Pour ne pas être éclipsé par Apple qui vole la vedette, Google proposera également une remise sur son nouveau Pixel 6 tout au long de la semaine de Thanksgiving. Marquant l’une des toutes premières baisses de prix sur la version récente, vous pourrez marquer le nouveau smartphone pour aussi bas que 499 $ chez Best Buy. Nous nous attendons à ce que d’autres détaillants profitent également des économies.

1) Apple Watch Series 3 atteint 109 $

En entrant à la première place encore, Apple Watch Series 3 reste l’une des remises les plus chaudes du Black Friday. Et encore mieux cette année, les wearables seront réduits aussi bas que 109 $ chez Walmart, offrant les meilleurs prix à ce jour pour profiter de l’expérience de suivi de la condition physique d’Apple.

