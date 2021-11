Meilleures offres du Black Friday Samsung Galaxy 2021: grosses offres de reprise et plus

Ce fut une année record pour Samsung, entre les prouesses de l’appareil photo du Galaxy S21 Ultra, l’expérience pliable plus raffinée sur le Galaxy Z Flip 3 et Fold 3, et le lancement de la première smartwatch avec Wear OS 3, la Galaxy Watch 4 Ainsi, que vous recherchiez de nouveaux écouteurs ou une bonne affaire sur l’un des meilleurs téléphones Android, Black Friday propose toujours des offres exceptionnelles pour chaque segment, et nous sommes là pour vous aider à trouver le meilleur pour vous et les membres de votre famille .

Bien que les problèmes d’approvisionnement puissent rendre certaines offres de smartphones plus insaisissables que les années précédentes, il existe quelques offres pérennes et de nombreux forfaits dans l’espoir d’adoucir le pot ce Black Friday. Les tablettes sont un autre domaine dans lequel nous nous attendons à ce que Samsung offre des remises généreuses, et les écouteurs Galaxy passeront de bons prix à « qu’est-ce que vous attendez » avant que les restes de dinde ne soient démolis.

Où trouver les meilleures offres Black Friday Samsung Galaxy

Les offres Samsung Galaxy apparaîtront dans tous les détaillants et magasins d’opérateurs ce vendredi noir – principalement pour ses téléphones, mais les offres pour les montres et tablettes compatibles LTE sont également courantes – tandis que les écouteurs et les montres / tablettes Bluetooth sont plus courants dans les quatre grands. détaillants. Cependant, si vous voulez voir les offres sur tous Produits Samsung, votre premier arrêt devrait être le site Web de Samsung. En effet, Samsung propose un échange pour tout, des tablettes aux téléphones en passant par les écouteurs, vous permettant d’économiser en plus des remises instantanées et des offres groupées que Samsung propose.

Quand commencent les offres Black Friday Samsung Galaxy ?

Alors que tout commence vraiment à chauffer vers le 21 novembre – le dimanche précédant le Black Friday – pour tout sauf les smartphones, les offres affluent déjà. Je m’attends à ce que les remises sur les tablettes et les écouteurs restent à peu près là où elles se trouvent d’ici Thanksgiving, bien que la Galaxy Watch 4 puisse obtenir d’autres offres.

Les offres de smartphones commenceront à augmenter vers le 25 novembre et resteront jusqu’au Cyber ​​Monday, s’ils ne se vendent pas d’abord. Je m’attends à ce que les offres sur la série S21 aillent rapidement, donc si c’est ce que vous cherchez à acheter, soyez prêt à bondir lorsque les offres arriveront.

Offres Black Friday Samsung Galaxy : Smartphones

Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Ces téléphones pliables accrocheurs sont sortis depuis quatre mois maintenant et pourraient bénéficier de remises, mais je ne m’attendrais pas à voir le Galaxy Z Flip 3 franchir la barrière des 800 $ ou le Z Fold 3 pour descendre au-delà de 1 300 $. Samsung a actuellement 100 $ de rabais sur le Flip et 250 $ sur le Fold, et il n’ira probablement pas beaucoup plus bas que cela, mais le programme d’échange proposé par Samsung peut faire baisser ces prix beaucoup, beaucoup plus bas.

Chaque Black Friday au cours de la dernière demi-décennie a vu des offres d’achat-un-obtenir-un-gratuit pour le modèle Galaxy S de cette année sur tous les principaux opérateurs, et pour ceux qui cherchent à acheter un seul téléphone, des remises de 200 $ à 300 $ sont courantes. Bien que le Galaxy S21 soit impossible à garder en stock pour d’autres détaillants – et même certains opérateurs – Samsung l’avait réduit de 200 $ pendant une semaine début novembre, mais semble déjà avoir pris fin, ce qui est dommage car c’était probablement aussi bon que ça. allait obtenir pour le S21 ce Black Friday.

Les meilleures offres cette année pour la série S pourraient en fait être pour les générations plus anciennes comme les séries S20 et S20 FE, qui devraient descendre au moins à moins de 500 $. Passant à la série A, l’A52 a dépensé cet été à 400 $, alors attendez qu’il baisse à 400 ou 35 $. De même, recherchez l’A32 5G à moins de 200 $ et l’A42 5G à moins de 300 $, et les deux sont fortement subventionnés lorsqu’ils sont achetés via votre opérateur.

Offres du Black Friday sur Samsung Galaxy : appareils portables

Les seules montres connectées Samsung que vous devriez acheter ce Black Friday sont la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic. Bien que des offres puissent apparaître pour le Galaxy Watch 3, le 4 Classic sera toujours un meilleur rapport qualité-prix, une prise en charge plus large des applications et une durée de vie plus longue.

Vous pouvez déjà trouver la Galaxy Watch 4 pour 200 $ et la Watch 4 Classic pour 300 $ – 50 $ de réduction – mais je m’attends à ce que 30 $ à 60 $ supplémentaires soient coupés. Lors de la vérification des offres, vous voudrez peut-être commencer sur le site Web de Samsung, car ils ont égalé ou battu les offres d’Amazon jusqu’à présent et ils offrent une valeur de reprise si vous leur donnez un ancien appareil portable. La plupart des valeurs de reprise sont faibles, mais quelque chose vaut mieux que rien pour une montre que vous ne porterez plus.

Oh, et la Galaxy Watch Active 2 est à moins de 9 mois de la fin de ses mises à jour et de sa fenêtre de support. Donc, à moins que vous ne soyez simplement obsédé par sa petite taille, je l’ignorerais pour la Watch 4, qui n’est qu’un peu plus grande et durera beaucoup plus longtemps.

Offres Black Friday Samsung Galaxy : Tablettes

La série Galaxy Tab S7 a un an et bien que le Black Friday dernier ne l’ait ramenée qu’à 550 $, cette tablette premium et puissante est déjà à 500 $ et baissera probablement à mesure que nous nous rapprochons du Black Friday. Bien que vous deviez payer un supplément pour une béquille, une couverture ou un clavier, la Tab S7 est actuellement une bonne tablette qui pourrait devenir incroyable l’année prochaine une fois Android 12L lancé pour les pliables et les tablettes.

Le Galaxy Tab S7 FE oscille actuellement autour de 430 $, mais une chute en dessous de 400 $ est presque garantie. Bien qu’il ne soit pas aussi puissant que le S7 et le S7+, il possède tout de même un excellent écran pour les jeux Android ou les frénésie du week-end au lit. Si vous voulez une tablette de loisirs, je ferais plus attention aux offres S7 FE ce Black Friday.

La série Tab A plus économique de Samsung, comme la Galaxy Tab A7 et la Galaxy Tab A 10.1, n’a pas encore vu beaucoup de remises, mais elles viendront. Gardez simplement à l’esprit la RAM minimale que ces tablettes ont tendance à avoir et soyez-en conscient si vous avez l’intention d’essayer toute sorte de jeu ou d’appel vidéo.

Offres du Black Friday sur Samsung Galaxy : Chromebooks

Les deux générations du Chromebook Samsung Galaxy sont prêtes pour des offres ce vendredi noir, et en fait, le Chromebook Samsung Galaxy d’origine est déjà à 300 $ sur Amazon. Doté d’un magnifique écran tactile AMOLED 4K, le Chromebook Galaxy travaille dur et joue plus fort, et tandis que le Chromebook Galaxy 2 tombera probablement dans la fourchette de 400 $ à 500 $ par modèle, 700 $ pour l’original et cet écran si charmant est la meilleure affaire être eu. N’oubliez pas que le bas de cet ordinateur portable sans ventilateur peut se réchauffer un peu pendant les longues sessions.

Offres Black Friday Samsung Galaxy : Écouteurs

Les nombreux écouteurs sans fil de Samsung sont parmi les meilleurs du marché, et ils sont tous prêts pour des remises importantes. Les meilleurs écouteurs Samsung, les Galaxy Buds Pro, ont été lancés aux côtés du Galaxy S21 en janvier, et tout comme vous pouviez les obtenir gratuitement avec un S21 au lancement, je m’attends à les voir regroupés avec certaines offres de smartphones Galaxy. Si vous êtes satisfait de votre téléphone actuel, nous voyons déjà le Buds Pro à 50 $ ou plus chez certains détaillants. Le site Web de Samsung échangera même une vieille paire d’écouteurs jusqu’à 50 $, vous offrant ainsi les Buds Pro à 50 %. Les Buds Pro sont une bonne affaire si vous pouvez les obtenir pour 120 $ ou moins : ils sont assez confortables pour être portés pendant des heures, l’ANC bloque correctement le monde dans la plupart des environnements et les microphones à l’intérieur sonnent mieux que des écouteurs deux fois plus chers.

Le Galaxy Buds 2, plus récent mais pas aussi durable, a déjà vu des ventes et des rabais instantanés le faire passer de 150 $ à 130 $ – Samsung les a pour 120 $, plus jusqu’à 40 $ de réduction pour vos anciens écouteurs – et je le ferais Ne soyez pas surpris de voir des ventes qui portent les Buds 2 à 75 $ autour du week-end du Black Friday.

Alors que les Galaxy Buds Live – oui, ceux en forme de haricots – sont super confortables, les Galaxy Buds Pro restent mieux, sonnent beaucoup mieux et ANC sur le Live est terne en raison de la conception minimale. À moins que vous n’adoriez simplement le coloris Mystic Red ou qu’il tombe en dessous de 85 $, les offres sur les Buds Pro en font un meilleur rapport qualité-prix et un meilleur produit global.

Le champion de la batterie du groupe est le Galaxy Buds +, mais ils ont presque deux ans et ils allaient pour environ 50 $ le Black Friday dernier. Il y a de meilleures affaires, mais si vous aimez les couleurs Buds + ou cette autonomie de 11 heures en utilisation continue, j’attendrais qu’ils atteignent 60 $ ou moins pour appuyer sur la gâchette.