Meilleures offres du Black Friday sur les produits Google

Google conserve la plupart de ses offres du Black Friday, et il y a beaucoup à aimer si vous êtes à la recherche d’un appareil Pixel, Chromecast ou Nest. Le géant de la recherche a lancé très tôt les offres dans le Google Store, et maintenant de nombreux détaillants de renom proposent des offres équivalentes sur les mêmes articles. Google annonce même que ces offres sont valables jusqu’au 1er décembre, quelques jours après le Cyber ​​Monday.

Il existe encore de nombreuses bonnes affaires Black Friday en plus de nos rafles spécifiques aux détaillants pour les ventes chez Target, Amazon et Walmart. Si vous êtes à court d’idées sur ce qu’il faut acheter, nous avons également une variété de guides cadeaux que vous pouvez consulter.

En attendant, nous avons mis en évidence toutes les offres intéressantes de Google ci-dessous, telles que 50 $ de réduction sur le Pixel 5A économique, 40 $ de réduction sur l’excellent Nest Audio et le pack Stadia Premiere Edition pour seulement 22 $. Découvrez tout ce qui est proposé directement par Google et d’autres détaillants.

Offres de pixels

Le Pixel 5A est le dernier téléphone milieu de gamme de Google, sorti cet été avant que les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne commencent à mélanger les choses. Il n’offre pas le processeur conçu sur mesure par Google comme le Pixel 6, mais sa puce Snapdragon 765G, son indice de protection IP67 et son prix abordable confèrent à ce téléphone « ennuyeux » de grandes performances. Google a laissé tomber le Pixel 5A à seulement 399 $ pour le Black Friday, offrant une forte proposition de valeur avec cette remise de 50 $. Lire notre avis.

Google Pixel 5A

Le Pixel 5A n’a peut-être pas un écran avec un taux de rafraîchissement élevé ou des tonnes de cloches et de sifflets, mais le téléphone de milieu de gamme fait très bien les bases. Il est également livré avec une résistance à l’eau IP67, un excellent appareil photo et des mises à jour logicielles en temps opportun.

Offres Chromecast

La dernière clé de streaming de Google, le Chromecast avec Google TV, est livrée avec une télécommande pratique et est maintenant à 10 $ de réduction chez Google, Walmart, Target et Best Buy. Il s’agit d’une option de streaming solide à seulement 40 $ et est l’un de nos favoris. Lire notre avis.

Chromecast avec Google TV

Le Chromecast avec Google TV introduit un nouveau logiciel qui rassemble les recommandations de tous vos services de streaming. Il prend également en charge Dolby Vision et Dolby Atmos.

Même le Chromecast de base, qui est un peu plus ancien, est à 10 $ de rabais sur Amazon, Walmart, Best Buy, Target et Google. C’est toujours une option solide à 20 $, mais si vous pouvez vous permettre de dépenser plus, nous vous conseillons vivement de choisir le nouveau modèle avec Google TV.

Offres écrans et enceintes Nest

Le Nest Hub de deuxième génération de Google, l’un des meilleurs cadres photo numériques connectés au cloud que vous puissiez acheter, est à moitié prix chez Google, Best Buy, Walmart et Target. Même si le modèle de deuxième génération n’est pas la plus grande mise à niveau par rapport à l’original, pour seulement 50 $, ce haut-parleur intelligent et son écran de sept pouces offrent beaucoup pour votre maison connectée. Lire notre avis.

Google Nest Hub (deuxième génération, 2021)

Le Nest Hub de deuxième génération est le plus petit écran intelligent de Google, avec un écran tactile de sept pouces qui s’adapte automatiquement à l’éclairage de votre pièce. La nouveauté de la dernière version est sa capacité à suivre automatiquement vos habitudes de sommeil grâce à sa puce radar Soli.

Si vous préférez surdimensionner tous les écrans de votre vie, vous pouvez obtenir le Nest Hub Max pour 50 $ de réduction chez Walmart, Best Buy, Target et Google. Cela ramène le haut-parleur intelligent avec un écran de 10 pouces à 179 $. Bien sûr, c’est beaucoup plus que le coût de son petit frère, mais la taille plus grande aide vraiment à la lisibilité et à la qualité sonore. Lire notre avis.

Google Nest Hub Max

Le Nest Hub Max dispose d’un écran de 10 pouces et d’une caméra intégrée pour passer des appels vidéo. Il s’agit de l’écran intelligent Google Assistant le plus grand et le plus complet de Google.

Le Google Nest Audio est l’un des ajouts les plus récents à la gamme d’appareils intelligents pour la maison de Google, et pour 40 $, nous ne pouvons pas le recommander assez. Ce petit haut-parleur – qui est actuellement en vente au prix de 60 $ chez Google, Target et Best Buy – produit un son plus puissant que vous ne le pensez. À son prix actuel, vous pouvez en acheter deux et les coupler en stéréo, vous offrant un son qui remplit la pièce pour 20 $ de plus que le prix normal d’une seule unité. Lire notre avis.

Google Nest Audio

Le haut-parleur intelligent de Google avec une meilleure qualité sonore que le Google Home. Le jumelage de deux en stéréo peut offrir une meilleure expérience tout en brouillant vos morceaux préférés.

Besoin d’une simple enceinte intelligente pour écouter de la musique et contrôler votre maison ? Le minuscule Nest Mini est actuellement à 24 $ de rabais chez Google, Walmart, Best Buy et Target, ce qui ramène le prix à seulement 25 $. C’est l’un des moyens les plus simples d’ajouter Google Assistant à votre maison, il est disponible dans une variété de couleurs amusantes et sonne bien mieux que le Google Home Mini qui l’a précédé. Lire notre avis.

Google Nest Mini (deuxième génération)

Le Nest Mini est le plus petit haut-parleur intelligent de Google, et il peut amener Google Assistant dans presque toutes les zones de votre maison. Vous pouvez même le monter sur votre mur sans matériel supplémentaire.

Offres pour la maison intelligente Nest

La dernière version de la Nest Doorbell alimentée par batterie de Google est à 50 $ chez Google, Walmart, Best Buy et Target. À 130 $, la Nest Doorbell est une option solide si vous préférez ne pas vous tromper avec le câblage, et elle est disponible dans une gamme de couleurs sourdes afin que vous puissiez mieux correspondre à l’extérieur de votre maison. Lire notre avis.

Sonnette Google Nest (à piles)

La dernière génération de sonnette vidéo alimentée par batterie de Nest a un grand facteur de forme qui se décline en plusieurs couleurs : blanc, lierre, frêne et lin. L’appareil sans fil enregistre une résolution de 960 x 1280 jusqu’à 30 images par seconde avec HDR et vision nocturne, et peut détecter les personnes, les animaux, les véhicules et les colis.

L’ancienne Nest Doorbell de Google, qui nécessite un câblage, est à 80 $ chez Google, Walmart, Best Buy et Target, ce qui fait baisser le prix à 149 $. Cette option peut être intéressante si vous préférez une sonnette vidéo intelligente toujours alimentée et ne nécessitant pas de charge. Nous nous attendons à un nouveau modèle en 2022, mais c’est un excellent prix pour un produit de longue date de Google.

Sonnette Google Nest (filaire)

L’itération filaire de la Nest Doorbell de Google offre un enregistrement 24h/24 et 7j/7 avec des alertes de personne, de mouvement et de son. Il peut également reconnaître les visages familiers et les livraisons de colis, et vous envoyer des notifications spécialisées. Vous n’aurez jamais à changer de piles, mais l’installation demandera un peu plus de travail.

La nouvelle Google Nest Cam alimentée par batterie qui peut être à l’intérieur ou à l’extérieur est à 30 $ de rabais chez Google, Best Buy et Target. Cela fait baisser le prix à 150 $ pendant les vacances de magasinage, ce qui rend la Nest Cam un peu plus attrayante. Dans notre examen, nous avons mentionné à quel point nous avons été un peu déçus par la qualité de la vidéo, mais avons loué le beau design de robot de la caméra, qui devrait bien s’intégrer dans n’importe quelle maison.

Si vous cherchez à couvrir plusieurs angles de votre maison, à l’intérieur ou à l’extérieur, vous pouvez également accumuler des économies supplémentaires sur la Nest Cam sur le Google Store. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter un pack de deux à 50 $ de rabais (280 $ au total) ou un pack de quatre à 100 $ de rabais (560 $ au total).

Google Nest Cam (intérieur/extérieur, batterie)

La Nest Cam de Google enregistre des vidéos 1080p et est alimentée par batterie, ce qui vous permet de la monter facilement à l’intérieur ou à l’extérieur. Il est également protégé contre les intempéries IP54 et dispose d’une détection de mouvement et d’une vision nocturne.

Peut-être la plus attrayante et certainement la plus unique, la Nest Cam est le nouveau modèle filaire d’extérieur avec projecteur. Vous pouvez obtenir celui-ci brillamment éclairé pour 50 $ de réduction chez Google, Walmart, Best Buy et Target. Pour 230 $, vous obtenez une caméra avec éclairage intégré et batterie de secours. Lire notre avis.

Google Nest Cam avec projecteur (filaire)

La caméra extérieure Nest de Google est dotée d’un projecteur automatique pour un éclairage lumineux et la détection d’objets. Il peut être réglé avec des routines pour utiliser juste la bonne quantité de lumière dont vous avez besoin au bon moment. Le projecteur peut produire 2 400 lumens très lumineux en cas de besoin, et le boîtier est classé IP65 pour résister aux éléments. Il nécessite une installation avec une alimentation filaire.

Le nouveau thermostat Nest d’entrée de gamme de Google offre un design épuré et des commandes simples. Pour le Black Friday, vous pouvez en obtenir un pour seulement 90 $ (40 $ de rabais) sur Amazon et Walmart. Google, Best Buy et Target l’ont pour 100 $, ce qui était le meilleur prix jusqu’à ce que les autres les réduisent de 10 $ de plus. C’est le moyen le plus abordable d’obtenir un thermostat intelligent de la gamme Nest de Google, en dehors de l’achat d’un thermostat par votre entreprise d’électricité. Lire notre avis.

Thermostat Google Nest

Le thermostat Nest d’entrée de gamme de Google est un simple thermostat intelligent, qui présente une esthétique minimale grâce à son écran à finition miroir. Il ne s’adapte pas automatiquement à vos habitudes, mais il est facile à installer, contrôlable avec votre téléphone et compatible avec la plupart des systèmes CVC.

La dernière génération de Nest Learning Thermostat, le modèle qui apprend automatiquement vos habitudes et a contribué à lancer l’engouement pour les thermostats intelligents, est à 70 $ de réduction pour le Black Friday chez Google, Walmart, Best Buy et Target. Si vous voulez l’un des thermostats les plus robustes du marché, 179 $ est à peu près aussi bon que possible. Et si vous avez une maison ou un bâtiment plus grand qui nécessite plusieurs thermostats, vous pouvez obtenir un pack de deux pour 150 $ de réduction auprès de Google. Pour passer du côté le plus sûr des choses, un pack de trois détecteurs de fumée intelligents Nest Protect est à 28 $ de rabais chez Google. Ils sont dotés de détecteurs de monoxyde de carbone intégrés et peuvent être achetés sous forme d’unités filaires ou alimentées par batterie pour le même prix de 329 $.

Nest Protect (deuxième génération, batterie ou filaire, pack de trois)

Le Nest Protect combine un détecteur de fumée et un détecteur de monoxyde de carbone dans un seul appareil intelligent pour la maison. Un détecteur de fumée n’est peut-être pas la technologie la plus intéressante, mais le Nest Protect peut alerter votre téléphone si une alarme ou un avertissement se déclenche. Le capteur de CO dure également 10 ans sur les modèles filaires et alimentés par batterie.

Offres Nest Wifi

Le routeur et le point Nest Wifi grandement améliorés de Google sont à 90 $ de rabais chez Google, Walmart, Best Buy et Target, ce qui les ramène à seulement 179 $. Cela inclut le routeur et un point de maillage, vous permettant d’étendre le signal et de l’adapter à votre propre espace ou à la configuration de votre maison. Si vous n’avez besoin que du routeur ou d’un point de maillage supplémentaire à ajouter à votre modèle existant, les deux peuvent être obtenus auprès de Google pour 30 $ de réduction. Et pour les maisons beaucoup plus grandes, Google offre également 100 $ de réduction sur un routeur Nest à deux points, faisant baisser le prix à 249 $. Lire notre avis.

Google Nest Wifi (routeur et point d’accès)

Le Nest Wifi de Google est une amélioration significative par rapport à son système de routeur Wi-Fi d’origine. Un Nest Wifi avec un point maillé peut couvrir une maison jusqu’à 3 800 pieds carrés, et le point sert également d’enceinte intelligente.

Offres Stadia

Édition Premier de Google Stadia

Édition Premier de Google Stadia

Stadia est le service de jeux en nuage de Google, qui peut être joué sur n’importe quoi, d’un navigateur Web à un smartphone, en passant par un téléviseur via un Chromecast. Il possède une bibliothèque de jeux en constante évolution, y compris les principaux titres AAA.

