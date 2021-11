Meilleures offres du Black Friday sur Motorola

Motorola a sorti beaucoup de téléphones cette année. Certains d’entre eux étaient plutôt corrects, d’autres un peu couci-couça, mais il y en avait effectivement beaucoup. Maintenant que les offres du Black Friday ont commencé à apparaître, nous recherchons des offres sur la gamme de smartphones déjà abordables de Motorola pendant cette saison de magasinage.

Motorola vient de publier ses offres Black Friday pour ses smartphones, dont beaucoup sont déjà une bonne affaire et parmi les meilleurs téléphones Android économiques du marché, d’autant plus qu’ils peuvent être trouvés à une fraction du prix que vous trouverez d’autres smartphones. .

Quand sont les offres Black Friday Motorola ?

Le Black Friday approche à grands pas et aura lieu le 26 novembre. De nombreux détaillants et équipementiers ont déjà annoncé leurs premières offres Black Friday. Les offres Black Friday de Motorola sont déjà pleinement en vigueur et vous pouvez acheter ces téléphones à des prix très avantageux chez plusieurs détaillants, dont Best Buy, Amazon et le site Web de Motorola.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Quel téléphone Motorola dois-je acheter le Black Friday ?

Comme indiqué, la société propose de nombreux téléphones à un prix abordable, principalement dans sa gamme Moto G. Cela inclut le dernier Moto G Pure, l’un de ses smartphones les moins chers à ce jour, et ne coûte que 149 $. Il y a aussi le nouveau Moto G Stylus 5G, qui ne coûte que 400 $ et comprend un stylet intégré pour prendre des notes. Il est également livré avec une énorme batterie de 5 000 mAh qui devrait vous tenir en haleine pendant des jours.

Moto G Pure :

Jeu Moto G (2021) :

Moto G Puissance (2021) :

Moto G rapide :

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone phare assez décent, le Motorola Edge (2021) est une bonne option grâce à son écran impressionnant à taux de rafraîchissement élevé pour un défilement et des animations fluides, une configuration à trois caméras et une autonomie de deux jours. . Le prix de détail normal de la version déverrouillée est de 700 $, ce qui est certes un peu élevé, mais les clients de Verizon peuvent obtenir un prix intéressant jusqu’à 550 $ pour la version mmWave, ce qui vous permet d’obtenir certaines des vitesses 5G les plus rapides du marché. Et si vous ajoutez une ligne sur l’un des forfaits illimités de Verizon, vous pouvez prendre le téléphone gratuitement à bas prix !

Vous pouvez également consulter le Motorola Razr (2e génération), qui présente un design nostalgique à clapet grâce à son écran pliable. Il est livré avec une connectivité 5G, des tonnes de stockage et un grand écran externe pour que vous puissiez contrôler votre appareil sans avoir à l’ouvrir. Et pour le Black Friday, Motorola propose cet appareil génial à un rabais de 600 $, ce qui est assez stellaire !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.