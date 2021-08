Meilleures offres du lundi: Apple AirPods Pro 180 $, Satechi sur tout le site, Apple Watch Series 6, plus

Nous commençons la semaine de travail avec toutes les meilleures baisses de prix et promotions du jour sur les équipements et accessoires Apple. En plus de 100 $ ou plus de réduction sur l’Apple Watch Series 6, nous suivons également des baisses de prix importantes sur les écouteurs sans fil AirPods Pro, une vente d’accessoires Apple Satechi notable pour la rentrée scolaire et un nouveau lot d’équipement Anker pour votre maison et vos configurations mobiles. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les AirPods Pro d’Apple sont désormais en baisse à 180 $ via sa boutique officielle Amazon

Amazon propose désormais Apple AirPods Pro avec étui de chargement sans fil pour 179,99 $ expédiés une fois ajouté à votre panier. Régulièrement à 249 $, il s’agit de l’un des meilleurs prix de l’année et du total le plus bas que nous puissions trouver. Les AirPods Pro sont les écouteurs les plus performants d’Apple à ce jour avec la suppression active du bruit intégrée aux côtés de la véritable connectivité sans fil attendue, un indice de résistance à l’eau IPX4 prêt pour l’entraînement et jusqu’à 24 heures d’autonomie de la batterie. Vous trouverez également un support pour le nouveau streaming Spatial Audio d’Apple, ainsi que les dernières fonctionnalités de streaming sans perte qui ont été déployées il y a quelques mois. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi, puis dirigez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Satechi lance 20% de réduction sur la vente d’accessoires Apple pour la rentrée scolaire sur tout le site

Aujourd’hui, Satechi lance une nouvelle vente de rentrée. Il permet de réaliser des économies sur l’ensemble du site de réduction de 20 toute sa sélection d’accessoires, chargeurs et autres équipements Apple, marquant les meilleures remises de l’année lorsque le code BK2SCHOOL20 est appliqué à la caisse. La livraison est gratuite pour les commandes de plus de 40 $. Notre premier choix cette fois-ci est le nouveau support et hub en aluminium pour iPad Pro à 79,99 $. Atteignant généralement 100 $, vous ne regardez que la troisième remise notable aux côtés de 20 $ d’économies afin d’offrir le meilleur prix depuis des mois. Ce hub USB-C 6-en-1 sert également de support pour transformer votre iPad en une machine de bureau plus complète. Dans la plus pure tradition Satechi, il est composé d’aluminium et possède un design pliable. Nous avons également trouvé qu’il s’agissait d’une offre convaincante dans notre examen pratique.

Anker commence la semaine avec des webcams à prix réduit, des chargeurs et plus à partir de 16 $

Aujourd’hui, Anker commence une nouvelle semaine en lançant sa dernière vente en vitrine sur Amazon, en proposant des remises sur une sélection de ses accessoires iPhone et Android, des offres de sécurité pour la maison intelligente eufy, et plus encore. La livraison est gratuite pour les membres Prime ou pour les commandes de plus de 25 $. Notre premier choix est la nouvelle webcam Anker PowerConf C300 pour 103,99 $. Marquant l’une des premières remises, l’offre d’aujourd’hui réduit de 20 % le taux habituel de 130 $ afin de correspondre au deuxième meilleur prix à ce jour.

Autres offres Anker notables cette semaine :

Apple Watch Series 6 maintenant 100 $ ou plus de 299 $ sur différents modèles

Mettre à jour: Les prix ont encore baissé, prenant 20 $ de plus sur certains styles pour offrir des remises encore meilleures que celles que nous avions initialement vues.

Après avoir vu les bracelets officiels Sport Loop mis en vente pour commencer la semaine, Amazon reporte maintenant les économies sur une sélection de modèles Apple Watch Series 6. La livraison est gratuite sur toute la ligne. À partir de 299 $, vous regardez une série de styles avec de nouveaux plus bas de tous les temps attachés à tout, des modèles GPS en aluminium aux offres cellulaires jusqu’à 100 $ de rabais.

