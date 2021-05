Meilleures offres du Memorial Day 2021: Apple, Google et plus

Le Memorial Day est arrivé et avec lui est venue une collection d’offres de tous les plus grands détaillants comme Amazon, Best Buy, B&H et bien d’autres. En vous donnant la chance de marquer certains des meilleurs prix de l’année sur les derniers produits Apple, les équipements pour la maison intelligente, les téléviseurs, etc., il y aura certainement quelque chose à offrir pour tout le monde en vente. Rendez-vous ci-dessous pour toutes les meilleures offres du Memorial Day.

Meilleures offres Apple |

Ce Memorial Day voit un afflux d’offres Apple notables à la une de toutes les économies. En laissant tomber une variété des dernières versions aux prix les plus bas de l’année, vous trouverez bon nombre des offres les plus attrayantes dans la vente annuelle de Best Buy. Avec jusqu’à 249 $ de rabais Les MacBook Pro M1 aux meilleurs prix à ce jour, il existe également d’autres réductions sur les téléviseurs, les équipements pour la maison intelligente, etc.

Les économies continuent sur Amazon, car vous pourrez économiser 70 $ dans toute la gamme Apple Watch Series 6. Couvrant tout, des offres d’entrée de gamme aux modèles cellulaires et plus encore, ce sont les meilleurs prix à ce jour sur les derniers appareils portables d’Apple, qui sont en vente à partir de 329 $.

Vous pourrez également bénéficier de l’une des premières remises sur le nouvel iMac M1 24 pouces d’Apple jusqu’à 86 $ de rabais jusqu’au Memorial Day, marquant une autre des meilleures offres cette année. Ou si vous cherchez enfin à appuyer sur la gâchette sur les AirPods Max, une rare remise Amazon les a fait tomber au deuxième prix le plus bas de tous les temps.

Les offres Google et Android abondent |

Les baisses de prix notables de Google ne manquent pas non plus cette année. En tête d’affiche de toutes les offres du Memorial Day sur ce front, le Google Pixel 4 est l’un des meilleurs prix de l’année. étant tombé à 499 $, vous pourrez profiter de son écran OLED de 5,7 pouces et d’autres fonctionnalités phares. C’est à côté du prix le plus bas de l’année sur Google Pixel Buds à 119 $.

S’étendant aux offres de combinés Android plus larges, la remise OnePlus 8T en cours à 569 $ a été rejoint par d’autres offres de matériel notables. Vous trouverez tout ici, mais n’oubliez pas de consulter également toutes les meilleures offres d’applications et de jeux.

Autres offres technologiques notables |

Avant de plonger dans toutes les offres les plus remarquables aujourd’hui dans le monde de la technologie, assurez-vous de consulter la vente Echo Memorial Day d’Amazon. Avec des réductions de prix notables sur presque tous les écrans et haut-parleurs intelligents Alexa, vous pourrez mettre à niveau votre maison intelligente à partir de $25.

Nomad lance 20 % de réduction sur la vente sur tout le site sur les tout nouveaux bracelets Apple Watch, les derniers chargeurs, plus La vente du Memorial Day de Satechi est arrivée : économisez jusqu’à 20 % sur les accessoires Apple et plus. DODOcase offre désormais 15% de réduction sur tout le site pour le Memorial Day: iPhone 12 et iPad, plusLa vente Casely Memorial Day offre jusqu’à 35% de réduction sur les étuis pour iPhone 12, sur l’équipement MagSafe, plus temps bas, Android, modèles 2021, plus de 200 $ ecobee SmartThermostat voit le premier rabais de l’année à 199 $ (économisez 50 $), plus de 80 $ Les Samsung Galaxy Buds Pro tombent au nouvel Amazon bas à 150 $ (économisez 25%), plus sur les projecteurs Anker Nebula : Capsule II R2-D2 560 $, plus à partir de 230 $ Apportez les écouteurs sans fil New Beats Flex lors de votre prochain entraînement à 42 $ DJI Osmo Pocket enregistre toutes vos aventures estivales en 4K, maintenant à 168 $ (Nouveau bas) Fitbit Versa 3 tombe à 200 $ aux côtés de Charge 4/SE à partir de 100 $ (économisez jusqu’à 33 %) contrôle des équipements d’extérieur cet été: Meross HomeKit Dual Plug maintenant 23 $ (Rég. 31 $) Les accessoires populaires pour iPhone et Android d’Anker ont été réduits de 13 $ dans les dernières offres de Saleelago Memorial Day à partir de 5 $ : support MagSafe, étui Pixel Buds, crochets d’oreille AirPods, plus

Meilleures offres Mode et Articles pour la Maison |

Nike ajoute de nouvelles réductions pour l’été jusqu’à 40% de réduction: Air Zoom, Dri-FIT, plus à partir de 9 $ Le multicuiseur Duo Nova 6 quarts d’Instant Pot est tombé à 69 $ pour le Memorial Day (Reg. 100 $) La vente du Memorial Day de Home Depot prend jusqu’à 500 $ de rabais sur les ensembles d’outils + les grilles, le stockage et plusLa vente adidas Memorial Day prend 25% de réduction sur tout le site avec des offres à partir de 5 $: Ultraboosts, plus Home Depot prend jusqu’à 150 $ de rabais sur les tondeuses électriques, tronçonneuses, coupe-bordures Greenworks, plus Aspirateurs robotiques Roomba pour le Memorial Day à partir de 349 $ L’événement Ray-Ban Memorial Day met à jour vos lunettes de soleil avec 20 % de réduction sur tout le site + livraison gratuite Emmenez la famille à Margaritaville cet été : fabricants de boissons glacées jusqu’à 100 $ de réduction sur Amazon La vente d’outils pour le Memorial Day prend jusqu’à 52 % de réduction : Swiss+Tech, Smith & Wesson, plus à partir de 3 $ La vente Clear the Rack de Nordstrom est de retour ! Économisez 25 % supplémentaires sur Nike, adidas, moreRoyal Gourmet et les grils à charbon/granulés Weber tombent aussi bas que 138 $ (jusqu’à 200 $ de réduction) % de réduction) Macy’s Memorial Day Sale jusqu’à 60% de réduction + 20% de réduction supplémentaire : Ralph Lauren, Cole Haan, plus

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !