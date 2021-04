Meilleures offres Fitbit: montre intelligente Sense à 270 $, Ace 2 à 40 $ et plus

Il existe de nombreux appareils Fitbit sur le marché ces jours-ci et il peut être difficile de choisir entre eux. Le prix est un facteur clé pour de nombreux acheteurs, y compris vraisemblablement vous lisant cet article. Les montres intelligentes et les trackers de fitness de Fitbit couvrent un large éventail de prix et presque tous peuvent être trouvés à prix réduit si vous savez où chercher.

Nous avons rassemblé les meilleures offres Fitbit que nous avons pu trouver sur le Web pour vous aider à économiser une partie de votre argent précieux et durement gagné. Nous garderons cet article à jour au fur et à mesure que de nouvelles offres se présenteront afin que les promotions ci-dessous soient les meilleures offres.

Meilleures offres Fitbit en ce moment

Meilleures offres Fitbit Smartwatch

Fitbit Sense | 268,95 $ chez Amazon



La Sense est la montre de santé intelligente la plus récente et la plus haut de gamme de Fitbit. Il dispose de capteurs pour mesurer votre activité cutanée électrodermique, la température et les niveaux de stress, et il peut également prendre une lecture ECG pour déterminer si vous avez une fibrillation auriculaire. Tout cela dans un nouvel emballage élégant. Le modèle en or coûte 60 $ de réduction sur son PDSF d’origine en ce moment sur Amazon, avec la version graphite à 30 $ de réduction.

268,95 $ chez Amazon

Meilleures offres Fitbit Fitness Tracker

Fitbit Ace 2 | 39,95 $ chez Amazon



Le Fitbit Ace 2 de deuxième génération est spécialement conçu pour inciter les jeunes enfants à être actifs et à adopter un mode de vie sain. Des cadrans amusants aux bracelets festifs et colorés, les enfants de six ans et plus adoreront suivre leur forme physique et leur sommeil. Ils peuvent participer à des défis familiaux ou démarrer des compétitions avec leurs amis.

39,95 $ chez Amazon

Meilleures offres Fitbit Smart Scale

Suivi des prix Fitbit

Il y a tellement d’appareils Fitbit sur le marché et les prix varient également énormément, il peut donc être difficile de savoir lequel choisir.

Nous gardons un œil sur les prix des trackers populaires tels que les gammes Inspire et Charge, ainsi que des smartwatches comme les modèles Versa et Sense, pour vous assurer que vous avez toujours une liste à jour ici. Nous prenons également en compte les prix des produits à vie, les prix bas de tous les temps, les prix moyens et les offres spéciales et coupons lorsque nous suggérons les meilleures offres.

Les prix fluctuent toute l’année, il y a donc toujours beaucoup à trouver. Cela étant dit, les saisons de magasinage comme le Black Friday et le Cyber ​​Monday offrent certaines des meilleures chances d’économiser avec des prix bas de tous les temps chez la plupart des détaillants.

