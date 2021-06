Meilleures offres Fitbit Prime Day 2021

Il n’est jamais trop tard pour se mettre en forme avec ces excellentes offres Prime Day sur les montres connectées Fitbit, les trackers de fitness et les balances intelligentes. Ces appareils sont parfaits pour vous motiver à bouger davantage et vous fournir les données et les mesures dont vous avez besoin pour mieux comprendre votre image de santé holistique.

Si vous êtes à la recherche d’une excellente montre intelligente, Fitbit vous propose la nouvelle Versa 3 ou la Sense axée sur la santé, qui sont toutes deux emballées avec des tonnes de capteurs et de fonctionnalités. Alternativement, Fitbit fabrique également les bandes de fitness les plus populaires, comme l’Inspire 2 et la Charge 4, qui sont parfaites pour ceux qui veulent juste un bon suivi de la santé et ne veulent pas s’embêter avec des fonctionnalités intelligentes et des notifications superflues. Et n’oubliez pas de maintenir un poids corporel sain avec une balance intelligente comme la gamme Aria de Fitbit.

Les nouveaux appareils Fitbit ne connaissent pas souvent de ventes spectaculaires tout au long de l’année, mais vous pouvez généralement trouver une bonne affaire lors d’événements spéciaux comme Prime Day. Amazon propose également des remises sur les versions précédentes des appareils Fitbit, qui sont toujours d’un excellent rapport qualité-prix, en particulier si vous cherchez à économiser de l’argent en ces temps difficiles. Revenez souvent ici, car nous mettrons continuellement à jour cette liste jusqu’au Prime Day 2021 !

Meilleures offres Fitbit Inspire

Le Fitbit Inspire 2 est un petit tracker de fitness svelte qui parvient toujours à emballer beaucoup de technologies de santé dans un tout petit paquet. Il est souvent préféré par les athlètes féminines, celles qui ont des poignets plus petits et celles qui ne veulent pas d’un ordinateur encombrant à leurs poignets.

L’Inspire 2 dispose d’une autonomie de 10 jours et est livré avec une année gratuite de Fitbit Premium, qui est le service d’abonnement de Fitbit offrant des conseils, des informations, des métriques et des instructions de remise en forme améliorés. Comme si ces fonctionnalités n’étaient pas assez impressionnantes, l’Inspire 2 est le premier produit Fitbit à s’intégrer au service de suivi Tile, vous ne perdrez donc plus jamais votre bracelet de fitness !

Fitbit Inspire 2 | à partir de 99 $ sur Amazon



Si vous aimez un bracelet de fitness élégant et minimaliste, vous ne pouvez pas faire mieux que le Fitbit Inspire 2. Il a des capacités améliorées de surveillance de la fréquence cardiaque, une autonomie impressionnante de 10 jours et une année complète d’accès gratuit à Fitbit Premium !

à partir de 99 $ sur Amazon

Meilleures offres Fitbit Charge 4

La gamme Charge est sans doute la plus emblématique (non ionique) de tous les nombreux appareils de suivi de Fitbit. La société a présenté la dernière version, la Charge 4, au début de 2020 et a ajouté des fonctionnalités indispensables et demandées avec la mise à jour. Le Charge 4 est désormais livré avec un GPS sur l’appareil, vous n’avez donc plus besoin d’apporter votre téléphone avec vous pour suivre votre entraînement de manière complète et précise, et la durée de vie de la batterie s’est également améliorée. Toutes les versions de Charge 4 incluent également NFC pour Fitbit Pay, qui était auparavant une fonctionnalité uniquement disponible dans l’édition spéciale Charge 3.

Fitbit Charge 4 | 100 $ sur Amazon (50 $ de rabais)



Lorsque Fitbit a publié cette mise à jour de sa gamme populaire Charge, il a coché presque toutes les cases que les fans voulaient des versions précédentes. Le Charge 4 a ajouté Fitbit Pay sur tous les modèles et le GPS embarqué et une autonomie de sept jours. La vente actuelle sur Amazon vous permet d’économiser 50 $ sur son prix régulier.

100 $ sur Amazon

Meilleures offres Fitbit Versa

Autant une icône que le tracker Charge, le prochain Fitbit le plus courant que vous rencontrerez probablement est une version de sa montre intelligente Versa. 2019 a vu des améliorations importantes sous la forme de la Versa Lite économique et de la Versa 2 compatible Alexa. Introduite fin 2020, la Versa 3 offre une meilleure autonomie de la batterie, un GPS embarqué et l’assistant Google à votre poignet.

Aussi impressionnant que soit la Versa 3, nous recommandons toujours la Versa 2 comme une excellente option pour la plupart des gens, surtout à son prix réduit actuel. Avec la Versa 2, vous pouvez obtenir 85 % des avantages d’une Versa 3 pour beaucoup moins. Ce n’est pas un mauvais compromis, à notre avis.

Fitbit Versa 3 | 200 $ sur Amazon (30 $ de rabais)



La Fitbit Versa 3 est la dernière édition de la gamme de montres connectées la plus populaire de Fitbit. Il offre toujours une autonomie remarquable de six jours et un accès Amazon Alexa, mais il ajoute également un accès GPS intégré et Google Assistant. Vous pouvez désormais suivre les minutes Active Zone et stocker et lire de la musique de Deezer et Pandora (sans parler de contrôler vos listes de lecture Spotify). Oh, et avons-nous mentionné que la Versa 3 est livrée avec un essai de six mois de Fitbit Premium ?

200 $ sur Amazon

Fitbit Versa 2 | 30 $ de rabais sur Amazon



Le Fitbit Versa 2 offre une autonomie de six jours, une surveillance de la fréquence cardiaque et du sommeil, et un accès Amazon Alexa à un meilleur prix que jamais. Même avec la nouvelle Versa dans le mix, il s’agit toujours d’une excellente montre intelligente à un prix fantastique.

150 $ sur Amazon

Meilleures offres Fitbit Sense

La Fitbit Sense est la montre de santé intelligente la plus avancée de Fitbit à ce jour, avec un prix qui est le plus élevé que nous ayons vu d’un appareil portable Fitbit. Pour aussi futuriste soit-elle, elle ressemble toujours beaucoup à la Versa 3, alors pourquoi voudriez-vous payer une prime de 50 $ à 100 $ pour la Sense ?

Eh bien, pour ce prix, vous bénéficiez d’une technologie de suivi de la santé de pointe, y compris la possibilité de prendre un ECG, de mesurer les variations de température de la peau et la SpO2. La montre intelligente arbore un bel écran AMOLED, un accès à Amazon Alexa ou à l’assistant Google avec un haut-parleur pour les réponses et une autonomie de six jours. Les nouveaux acheteurs bénéficient également de six mois de Fitbit Premium à l’achat d’un Sense, d’une valeur d’environ 40 $.

Fitbit Sens | Jusqu’à 80 $ de rabais sur Amazon



La Sense est la montre de santé intelligente la plus récente et la plus haut de gamme de Fitbit, et c’est également le portable le plus cher de l’entreprise. À l’heure actuelle, il est jusqu’à 80 $ de réduction sur Amazon, marquant l’un de ses prix les plus bas de l’histoire.

250 $ sur Amazon

Meilleures offres Fitbit Ace

Si vous voulez encourager vos enfants non seulement à être plus actifs, mais à vouloir devenir plus actifs, alors vous devriez peut-être envisager de leur offrir un Fitbit Ace. Maintenant à sa troisième itération, le tracker Fitbit Ace permet aux enfants de six ans et plus de participer à des compétitions avec leurs amis et leur famille et de suivre les mesures de santé de base telles que les pas, l’activité quotidienne et les habitudes de sommeil. Notez simplement qu’aucun des appareils Ace ne dispose d’un moniteur de fréquence cardiaque intégré.

Le Fitbit Ace 2 a été le premier de la série à vraiment cibler les plus jeunes, avec des bracelets colorés et des boîtiers de protection et des cadrans de montre idiots qui ne manqueront pas de faire sourire les enfants. Plus tôt ce printemps, Fitbit a publié une mise à jour avec l’Ace 3, qui propose de nouveaux défis, visages et groupes amusants mettant en vedette les personnages populaires des Minions.

Fitbit As 2 | À partir de 58 $ sur Amazon



Le Fitbit Ace 2 de deuxième génération est spécialement conçu pour que les jeunes enfants soient actifs et engagés dans un mode de vie sain. Des cadrans de montre amusants aux bracelets festifs et colorés, les enfants de six ans et plus adoreront suivre leur activité physique et leur sommeil. Ils peuvent participer à des défis familiaux ou lancer des compétitions avec leurs amis.

À partir de 58 $ sur Amazon

Fitbit As 3 | 20 $ de rabais sur Amazon



Le Fitbit Ace 3 est une excellente option pour les enfants de 6 à 12 ans, car il leur permet de rivaliser avec des amis et la famille approuvés, leur permet de contrôler des fonctionnalités comme un chronomètre et une minuterie, et ajoute de nouvelles animations amusantes, des cadrans de montre et des compétitions. De plus, cette édition est compatible avec les nouveaux bracelets sur le thème des Minions et les cadrans de montre personnalisés.

60 $ sur Amazon

Meilleures offres de balance Fitbit Aria

Une partie essentielle du parcours de remise en forme pour de nombreuses personnes consiste à mieux comprendre et gérer leur poids corporel et leur IMC. Un excellent moyen de le faire est d’utiliser une balance intelligente, et un moyen encore meilleur pour les utilisateurs de Fitbit est d’utiliser une balance intelligente connectée à Fitbit.

La Fitbit Aria Air est la dernière balance intelligente de l’entreprise. Il peut vous aider à suivre votre poids au fil du temps et se synchronise automatiquement avec votre application Fitbit via Bluetooth. Non seulement il peut mesurer l’IMC, mais il peut également suivre d’autres membres de votre ménage (en privé).

Fitbit Aria Air | 50 $ sur Amazon



Les balances intelligentes existent depuis un certain temps, mais ce qui est bien avec l’Aria Air, c’est la façon dont elle s’intègre parfaitement à votre appareil portable Fitbit et à l’application Fitbit. Non seulement vous voyez vos progrès sous forme de nombre sur la balance, mais les données sont également transférées vers votre application, où vous pouvez analyser vos mesures de poids corporel avec autant de détails que vous le souhaitez.

49,75 $ sur Amazon

Quel appareil Fitbit devriez-vous acheter ?

Décider quel Fitbit acheter est une décision très personnelle, qui tient compte de questions telles que le style, la fonctionnalité et le budget. Personnellement, j’aime les groupes de fitness comme Inspire et Charge, mais de nos jours, de plus en plus de gens convoitent des montres intelligentes haut de gamme comme Versa et Sense.

Quel que soit le tracker de fitness que vous choisissez, Fitbit propose également d’excellents accessoires pour chaque appareil portable et une balance intelligente capable dans l’Aria Air. Associez ces produits à un abonnement Fitbit Premium (qui est fourni gratuitement avec Inspire 2, Versa 3 et Sense et est gratuit pendant 90 jours pour tous les nouveaux abonnés, quel que soit l’appareil), et vous disposez d’une configuration de remise en forme convaincante.

Fitbit Inspire 2 contre Fitbit Charge 4

Si vous vous sentez plus comme moi et préférez un tracker de fitness discret et discret, je vous recommanderais probablement d’utiliser l’Inspire 2. Il peut faire presque tout ce que le plus grand Charge 4 peut faire, à l’exception des commandes de musique, des paiements NFC , et GPS embarqué. Mais il arbore une autonomie incroyable de 10 jours et est livré avec une année complète de Fitbit Premium. C’est une affaire difficile à laisser passer, vente Prime Day ou pas !

Fitbit Versa 3 contre Fitbit Sense

Ce sont les deux montres connectées les plus avancées et les plus chères de Fitbit. Le Sense coûte généralement 100 $ de plus que le Versa 3, et il dispose d’une technologie de santé plus avancée comme les capteurs EDM, SpO2 et ECG. Pour un appareil aussi génial que la Versa 3, si vous voulez le meilleur Fitbit absolu que l’argent puisse acheter, vous allez vouloir opter pour le Sense.

Les offres Fitbit Prime Day 2021 qui m’enthousiasment le plus

Bien que la meilleure offre Fitbit de Prime Day 2020 ait été sur la Fitbit Versa 2, baissant son prix à 128 $, cette année, nous espérons voir une remise importante sur l’une des montres connectées Fitbit les plus récentes comme la Fitbit Sense ou la Fitbit Versa 3. On ne sait toujours pas quelles offres Prime Day pourrait proposer cette année, mais nous le saurons bien assez tôt !

La balance Aria Air est un autre produit à surveiller. Le Fitbit que vous portez à votre poignet est le composant principal pour mener une vie plus saine, mais avec l’Aria Air, vous pouvez suivre la progression de votre poids et le synchroniser avec le reste de votre suivi de santé.

Quelles étaient les meilleures offres Fitbit Prime Day 2020 ?

L’année dernière, plusieurs offres intéressantes ont été faites sur les appareils portables Fitbit, notamment la Fitbit Versa 2 à 128 $ et 15 $ sur la balance Fitbit Aria Air. Il y avait aussi de bonnes affaires à faire sur l’Inspire régulier (chute en dessous de 60 $).

