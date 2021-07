Meilleures offres Fitbit: trackers de fitness à partir de 50 $ et plus

Il existe de nombreux appareils Fitbit sur le marché ces jours-ci et choisir entre eux peut être difficile. Un facteur clé pour de nombreux acheteurs, y compris probablement vous lisant cet article, est le prix. Les montres connectées et les trackers de fitness de Fitbit couvrent une large gamme de prix et presque tous peuvent être trouvés à prix réduit si vous savez où chercher.

Nous avons rassemblé les meilleures offres Fitbit que nous avons pu trouver sur le Web pour vous aider à économiser une partie de votre argent précieux et durement gagné. Nous garderons cet article à jour au fur et à mesure que de nouvelles offres surviendront afin que les promotions ci-dessous soient les meilleures proposées.

Meilleures offres fitbit en ce moment

Meilleures offres de montres connectées Fitbit

Fitbit Sens | 10 $ de rabais



La Sense est la montre de santé intelligente la plus récente et la plus haut de gamme de Fitbit. Il dispose de capteurs pour mesurer l’activité de votre peau électrodermique, la température et les niveaux de stress, et il peut également effectuer une lecture ECG pour déterminer si vous souffrez de fibrillation auriculaire. Tout cela dans un nouvel emballage élégant. Le modèle en or est actuellement à 10 $ de réduction sur son PDSF d’origine sur Amazon.

289,99 $ sur Amazon

Fitbit Versa 2 édition spéciale | 26 $ de rabais



La Versa 2 Special Edition comprend une bande de nylon en prime et toutes les mêmes caractéristiques que la Versa 2 standard, ce qui en fait un excellent tracker de fitness polyvalent. C’est 20 $ de rabais sur Amazon en ce moment.

173,50 $ sur Amazon

Meilleures offres Fitbit Fitness Tracker

Meilleures offres de balance intelligente Fitbit

Fitbit Aria Air | 49,95 $ chez Fitbit



Les balances intelligentes existent depuis un certain temps, mais ce qui est bien avec l’Aria Air, c’est qu’elle s’intègre parfaitement à votre appareil portable Fitbit et à l’application Fitbit. Non seulement vous voyez vos progrès sous forme de nombre sur la balance, mais les données sont également transférées vers votre application, où vous pouvez analyser vos mesures de poids corporel avec autant de détails que vous le souhaitez.

49,95 $ chez Fitbit 49,95 $ chez Walmart

Suivi des prix Fitbit

Il y a tellement d’appareils Fitbit sur le marché et les prix varient énormément, il peut donc être difficile de savoir lequel choisir.

Nous gardons un œil sur les prix des trackers populaires comme les lignes Inspire et Charge, ainsi que sur les montres intelligentes comme les modèles Versa et Sense, pour vous assurer d’avoir toujours une liste à jour ici. Nous prenons également en compte les prix des produits à vie, les prix les plus bas de tous les temps, les prix moyens, ainsi que les offres spéciales et les coupons lorsque nous suggérons les meilleures offres.

Les prix fluctuent toute l’année, il y a donc toujours de bonnes affaires à trouver. Cela étant dit, les saisons d’achat comme le Black Friday et le Cyber ​​Monday offrent certaines des meilleures chances d’économiser avec des prix bas de tous les temps chez la plupart des détaillants.

