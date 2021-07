Meilleures offres Galaxy S21: voici où acheter le dernier téléphone de Samsung

Lors de son événement Unpacked plus tôt cette année, Samsung a dévoilé les derniers modèles Galaxy S21. Si vous souhaitez mettre la main sur un le plus tôt possible et faire des économies, nous sommes là pour vous indiquer le meilleur endroit pour vous en procurer un.

Nous sommes habitués à ce que Samsung publie trois téléphones de la série S par an depuis un petit moment maintenant. En 2019, nous avons vu la sortie des Galaxy S10e, S10 et S10+, avec 2020 nous donnant les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. La gamme 2021 suit cette tendance avec Samsung dévoilant les téléphones Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra.

Bien que les appareils Samsung Galaxy S21 soient encore assez récents, de nombreuses offres sont déjà disponibles à ce stade précoce afin que vous puissiez économiser de l’argent tout en empochant le dernier appareil phare du marché.

Meilleures offres Samsung Galaxy S21 pas chères

Le Samsung Galaxy S21 est le modèle d’entrée de gamme avec le prix le plus abordable et le plus petit écran du groupe à 6,2 pouces. Il présente également une construction plus légère avec un dos en plastique, bien qu’il soit conçu pour ressembler beaucoup au verre de ses homologues plus grands.

Il reste des spécifications phares avec un écran AMOLED, trois caméras arrière (12MP de large, 12MP ultra-large et 64MP téléobjectif), une caméra frontale de 10MP, un processeur octa-core Snapdragon 888, 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de mémoire interne stockage.

Samsung Galaxy S21 | Gratuit chez AT&T



Les clients AT&T nouveaux et existants peuvent obtenir jusqu’à 800 $ de réduction sur n’importe quel téléphone de la série Samsung Galaxy S21 avec l’échange d’un appareil éligible et une nouvelle ligne sur un forfait illimité AT&T. Cela signifie que vous pouvez effectivement y obtenir gratuitement le Galaxy S21.

Jusqu’à 800 $ de rabais chez AT&T

Samsung Galaxy S21 5G | À partir de 699,99 $ sur Amazon



Économisez 100 $ instantanément sur le Samsung Galaxy S21 sur Amazon avec des prix jusqu’à 699,99 $. Choisissez entre les couleurs Phantom Grey, Phantom Pink, Phantom White et Phantom Violet jusqu’à épuisement des stocks.

À partir de 699,99 $ sur Amazon

Samsung Galaxy S21 | À partir de 99,99 $ chez Samsung



Le Galaxy S21 est bien entendu disponible à la commande directement chez Samsung. En ce moment, c’est 100 $ de réduction et vous recevrez également gratuitement quatre mois de YouTube Premium et six mois de streaming SiriusXM. Vous pouvez également échanger votre ancien téléphone jusqu’à 600 $ de réduction. Certains clients peuvent utiliser le programme de remise Samsung pour économiser 35 $ supplémentaires.

À partir de 99,99 $ chez Samsung

Samsung Galaxy S21 | Jusqu’à 1 100 $ de rabais chez Verizon



Verizon offre jusqu’à 1 100 $ de réduction sur le S21 lorsque vous échangez un téléphone ancien ou éligible et ajoutez une ligne sur certains forfaits illimités.

Jusqu’à 1 100 $ de rabais chez Verizon

Samsung Galaxy S21 | Jusqu’à 800 $ de réduction sur T-Mobile



Obtenez jusqu’à 800 $ de crédits lors de la commande d’un Galaxy S21 sur T-Mobile avec échange, ce qui signifie que vous pouvez obtenir le S21 de base gratuitement. Ce qui est encore plus fou, c’est que les téléphones comme le Galaxy S9 et le Pixel 4a sont éligibles pour ce crédit de 800 $ ! Alternativement, vous pouvez acheter un S21 et en obtenir un autre gratuitement en activant deux nouvelles lignes.

Jusqu’à 800 $ de réduction sur T-Mobile

Samsung Galaxy S21 | Jusqu’à 350 $ de rabais chez Best Buy



Commandez le Galaxy S21 via Best Buy et vous pouvez obtenir jusqu’à 350 $ de réduction avec une activation et un échange qualifiés ou divers acheter un, obtenir un accord avec les opérateurs. Vous pouvez même économiser sur les modèles déverrouillés avec activation.

Jusqu’à 350 $ de rabais chez Best Buy

Meilleures offres Samsung Galaxy S21+ pas chères

Faites un pas en avant vers le Galaxy S21+ et vous trouverez les mêmes spécifications internes que son homologue plus petit dans un facteur de forme plus grand et un design à dos de verre plus haut de gamme. Étant physiquement plus grand, il peut contenir un écran AMOLED de 6,7 pouces et une batterie légèrement plus grande. Si ce sont des choses qui vous intéressent, c’est une différence de prix de 200 $ par rapport au S21.

Samsung Galaxy S21+ | 799,99 $ sur Amazon



Vous pouvez acheter le Samsung Galaxy S21+ sur Amazon à partir de 799,99 $, soit une remise de 200 $. Choisissez entre les couleurs Phantom Black, Phantom Silver et Phantom Violet.

799,99 $ sur Amazon

Samsung Galaxy S21+ avec accessoires gratuits | À partir de 199,99 $ chez Samsung



Vous pouvez aller directement à la source pour commander votre Galaxy S21+ avec une remise instantanée de 200 $ et obtenir un étui et un chargeur gratuits avec l’achat. Vous pouvez également échanger votre ancien téléphone pour jusqu’à 600 $ de plus sur le prix, et vous bénéficierez également de quatre mois de YouTube Premium et de six mois de streaming SiriusXM gratuitement.

À partir de 199,99 $ chez Samsung

Samsung Galaxy S21+ | Jusqu’à 1 100 $ de rabais chez Verizon



Verizon retirera jusqu’à 1 100 $ sur le S21+ lorsque vous échangerez un téléphone éligible et ajouterez une ligne à un forfait illimité. Alternativement, si vous mettez à niveau une ligne existante, vous pouvez économiser jusqu’à 800 $ sur cet appareil lors de l’échange d’un téléphone ancien ou endommagé.

Jusqu’à 1 100 $ de rabais chez Verizon

Samsung Galaxy S21+ | Jusqu’à 800 $ de rabais chez AT&T



Les clients AT&T nouveaux et existants peuvent obtenir jusqu’à 800 $ de réduction sur n’importe quel téléphone de la série Samsung Galaxy S21 avec l’échange d’un appareil éligible et en choisissant des versements échelonnés de 30 mois tout en ajoutant une ligne sur un forfait illimité AT&T. Cela signifie que vous pouvez effectivement obtenir le Galaxy S21+ pour seulement 200 $, ou 5,56 $ par mois, là-bas.

Jusqu’à 800 $ de rabais chez AT&T

Samsung Galaxy S21+ | Jusqu’à 350 $ de rabais chez Best Buy



Commandez le Galaxy S21+ via Best Buy et vous pouvez obtenir jusqu’à 350 $ de réduction avec une activation et un échange qualifiés ou divers acheter un, obtenir un accord avec les opérateurs. Vous pouvez même économiser sur les modèles déverrouillés avec activation.

Jusqu’à 350 $ de rabais chez Best Buy

Meilleures offres Samsung Galaxy S21 Ultra bon marché

Les spécifications augmentent vraiment avec le haut de gamme avec le Samsung Galaxy S21 Ultra. Plutôt que les écrans plats FHD+ des autres modèles S21, il passe à un Edge WQHD+ incurvé de 6,8 pouces à 515 ppi. En plus des améliorations apportées à l’écran, c’est également le meilleur modèle à choisir en matière d’appareils photo. La caméra selfie est portée à 40MP et il y a une configuration à quatre caméras à l’arrière – 108MP de large, 12MP ultra-large et deux téléobjectifs de 10MP pour un zoom spatial 100X plus un capteur AF laser.

En interne, le S21 Ultra conserve le même processeur Snapdragon 888 mais bénéficie de 12 Go ou 16 Go de RAM selon votre choix d’options de capacité 128 Go, 256 Go ou 512 Go.

En savoir plus sur la gamme Samsung Galaxy S21

Vous ne savez pas quel modèle est le bon appareil pour vous ? Jetez un œil à notre couverture Samsung Galaxy S21 pour tout ce que vous devez savoir sur les derniers appareils, et pendant que vous y êtes, n’oubliez pas de consulter nos rafles d’accessoires comme les meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 et le meilleur écran Samsung Galaxy S21 protecteurs. Si ce n’est pas la bonne version pour vous, jetez un œil à notre liste des meilleurs téléphones Android pour toutes nos options phares et budgétaires préférées.

