Meilleures offres iPad décembre 2021

Nous avons vu certaines des meilleures offres iPad de l’année lors du Black Friday et du Cyber ​​Monday, mais si vous les avez manquées, il y a encore quelques remises décentes disponibles. Que vous recherchiez l’iPad Pro haut de gamme ou la tablette Apple la plus abordable, l’iPad d’entrée de gamme, il y a une vente en cours quelque part qui pourrait vous intéresser. Bien sûr, il est difficile de savoir exactement où vous pouvez trouver ces offres à moins que vous ne consultiez quotidiennement tous les principaux détaillants. Mais c’est souvent ce que nos chasseurs d’offres à The Verge font chaque jour, alors laissez-nous vous aider. Ci-dessous, nous avons répertorié chaque modèle d’iPad actuellement disponible, dont certains sont des modèles sortants avec des remplacements récemment introduits.

Points forts de toute la gamme

Modèle Année du modèle Prix catalogue Prix de vente Détaillants Modèle Année modèle Prix catalogue Prix de vente Détaillants iPad Air (64 Go, Wi-Fi) 2020 599 $ 570 $ Amazon iPad Pro (11 pouces, 1 To, Wi-Fi) 2020 1 300 $ 1 100 $ Best Buy iPad Pro ( 12,9 pouces, 256 Go, Wi-Fi) 2020 1 099 $ 929 $ B&H Photo iPad Pro (11 pouces, 128 Go, Wi-Fi) 2021 799 $ 749 $ Amazon iPad Pro (12,9 pouces, 128 Go, Wi-Fi) 2021 1 099 $ 999 $ Amazon

Les meilleures offres iPad (2021)

Annoncé lors de l’événement iPhone 13 de septembre, l’iPad 2021 est la dernière tablette d’entrée de gamme d’Apple et remplace le modèle sortant de huitième génération à partir de 2020. En règle générale, cela laisserait l’ancien modèle mûr pour la cueillette, car les détaillants pourraient augmenter les prix de vente au feu. pour se débarrasser du vieux stock, mais à l’heure actuelle, il n’y a pas de bonnes affaires à trouver sur le modèle de huitième génération, si vous pouvez même le trouver. En conséquence, vous pouvez vous sentir à l’aise d’éviter la version 2020 et d’obtenir la dernière et la meilleure de 2021.

Le nouvel iPad de neuvième génération commence à 329 $, tout comme son prédécesseur, bien que le modèle de base dispose désormais de 64 Go de stockage au lieu de 32 Go. Vous pouvez également toujours opter pour le modèle avec 256 Go de stockage pour 479 $. Si vous préférez que votre iPad inclue la connectivité cellulaire, la configuration 64 Go équipée de LTE coûte 459 $ et la variante 256 Go coûte 609 $.

Les mises à jour du modèle 2021 incluent un processeur A13 Bionic plus rapide et une caméra ultra-large de 12 MP avec Center Stage, une fonctionnalité conçue pour vous garder cadré et centré pendant les appels vidéo. De nombreuses autres fonctionnalités sont héritées de son prédécesseur ; le nouveau modèle d’entrée de gamme a le même écran de 10,2 pouces, un capteur d’empreintes digitales Touch ID intégré au bouton d’accueil et un connecteur intelligent pour connecter un clavier intelligent.

iPad (2021, Wi-Fi)

Le dernier iPad d’entrée de gamme d’Apple représente une légère mise à jour, avec une nouvelle puce A13 Bionic et une caméra frontale de 12 MP qui prend en charge la fonction Center Stage d’Apple.

Amazon et Walmart ont déjà réduit de 30 $ les deux modèles Wi-Fi du nouvel iPad, ce qui est la remise la plus importante que nous ayons jamais vue. Bien que la liste de Walmart avec ce prix soit toujours en hausse, l’offre semble avoir été épuisée et les autres détaillants n’offrent actuellement pas de ventes comparables. Si vous cherchez un accord, cependant, Best Buy vend la nouvelle variante de 256 Go avec des abonnements de six mois à Apple Music et Apple News Plus. Notez que ces cadeaux ne sont toutefois disponibles que pour les nouveaux abonnés.

Les meilleures offres iPad Mini (2019)

L’iPad Mini d’Apple de 2019 a le même écran de 7,9 pouces et le même design que les versions précédentes, mais avec des spécifications internes actualisées. Cela pourrait être un bon choix pour les fans du bouton d’accueil classique, du Touch ID et d’une prise casque de 3,5 millimètres.

Nous avons vu l’iPad Mini 64 Go sortant avec son ancien processeur A12 Bionic tomber à 299 $, et le modèle 256 Go était récemment en vente pour 495 $ au lieu de 550 $. Pour le moment, cependant, nous ne voyons aucune remise sur l’ancien iPad Mini. De nombreux détaillants ont cessé de vendre le modèle de dernière génération et même les versions remises à neuf sont de plus en plus difficiles à trouver. Si vous avez les yeux rivés exclusivement sur le modèle 2019, Apple vend actuellement un modèle reconditionné équipé d’une connexion Wi-Fi avec 256 Go de stockage en or rose pour 469 $ au lieu de 549 $.

iPad Mini (2019, 256 Go, Wi-Fi)

L’iPad Mini 2019 dispose du même écran de 7,9 pouces que ses prédécesseurs, mais il comprend un processeur A12 Bionic, le même que celui utilisé dans la génération iPhone XS et iPhone XR.

Les meilleures offres iPad Mini (2021)

L’iPad Mini de sixième génération a un écran plus grand, un processeur haut de gamme, une prise en charge de l’USB-C et des options pour la 5G. Il a malheureusement perdu sa prise casque au cours du processus, mais dans l’ensemble, c’est un appareil solide qui apporte un design entièrement repensé au petit facteur de forme de la tablette d’Apple.

Les modifications et les améliorations apportées au nouvel iPad Mini ont cependant un prix plus élevé, et le nouveau modèle Wi-Fi de 64 Go commence désormais à 499 $. L’élection de 256 Go de stockage porte le prix à 649 $, tandis que les modèles cellulaires 5G sont de 649 $ pour 64 Go et de 799 $ pour 256 Go. Ce sont de gros chiffres pour un petit iPad, et le plus grand iPad Air pourrait valoir la peine d’être considéré si vous préférez que votre dollar aille plus loin avec plus d’espace d’écran. Mais si vous voulez le dernier et le meilleur d’Apple dans un format plus petit, c’est là que l’action est.

iPad Mini (2021, Wi-Fi)

L’iPad Mini repensé d’Apple abandonne le bouton d’accueil et opte pour un écran bord à bord plus grand qui rappelle l’iPad Air de l’année dernière. Il est également équipé d’un processeur plus rapide, d’une prise en charge de l’USB-C et d’un bouton d’alimentation monté sur le dessus qui fonctionne comme un capteur Touch ID.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de remise sur la Mini de sixième génération. Best Buy, cependant, offrira six mois d’Apple Music et Apple News Plus – ainsi que trois mois d’Apple TV Plus – lorsque vous achetez l’iPad Mini au prix fort, en supposant que vous êtes un nouvel abonné. Si l’iPad Mini de génération précédente a donné une indication, les offres sur l’iPad Mini 2021 pourraient être légères et peu fréquentes à l’avenir, en partie parce qu’il a une concurrence si minime dans son segment de produits.

Les meilleures offres iPad Air (2020)

L’iPad Air 2020 a un écran légèrement plus grand de 10,9 pouces par rapport à l’écran de 10,5 pouces du modèle précédent et présente des bordures plus fines autour de lui. Apple a également déplacé le capteur d’empreintes digitales Touch ID sur le bouton d’alimentation, situé sur le dessus de l’appareil.

L’iPad Air de quatrième génération est disponible dans des configurations de stockage de 64 Go et 256 Go. Les modèles Wi-Fi commencent respectivement à environ 599 $ et 749 $, ce qui rend le prix de départ légèrement supérieur à celui de la génération précédente. Les unités équipées de LTE commencent à 729 $.

Nous avons déjà vu le modèle de base chuter à 489 $. Bien qu’il ne soit actuellement pas disponible à un prix aussi bas, Amazon vend le modèle équipé du Wi-Fi avec 64 Go de stockage en vert pour 569,98 $, une modeste réduction de 5 % par rapport au prix catalogue typique.

iPad Air (64 Go, Wi-Fi)

L’iPad Air 2020 comprend des bordures plus fines autour de l’écran et a déplacé le capteur d’empreintes digitales Touch ID sur le bouton d’alimentation, situé en haut de l’appareil.

Les meilleures offres iPad Pro (2020)

L’iPad Pro de cinquième génération équipé de M1 est sorti plus tôt cette année, ce qui signifie qu’il existe de nombreuses offres sur l’iPad Pro précédent à partir de 2020. L’iPad Pro de quatrième génération ressemble presque au modèle 2018, lorsque ce la conception a d’abord été établie, en dehors d’un réseau de caméras arrière à double objectif. Contrairement à certains des modèles d’iPad les moins chers, l’iPad Pro 2020 abandonne la prise casque et utilise un port USB-C au lieu de Lightning. Il dispose également d’un affichage à haute actualisation et d’un Face ID pour vous aider à déverrouiller la tablette au lieu de vous fier au capteur d’empreintes digitales Touch ID.

| Photo de Brennan King / The Verge

iPad Pro (2020, 11 pouces)

Cette tablette 2020 est dépourvue du processeur M1, mais offre un port USB-C au lieu de Lightning, un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz, un rendu 4K pour les applications de montage vidéo, Face ID, etc.

Si vous recherchez l’iPad Pro 11 pouces 2020, il est actuellement disponible en liquidation, mais uniquement si vous souhaitez acheter la variante massive de 1 To. À l’heure actuelle, Best Buy vend la variante 1 To équipée du Wi-Fi au prix de 1 099,99 $ au lieu de 1 299,99 $. De plus, Best Buy proposera un abonnement de six mois à Apple News Plus et Apple Music, si vous êtes un nouvel abonné, ainsi que trois mois d’Apple TV Plus. Si vous préférez le modèle 12,9 pouces et 256 Go avec Wi-Fi, il est actuellement en vente chez B&H Photo pour 929 $ au lieu de 1 099 $.

iPad Pro (2020, 12,9 pouces, Wi-Fi uniquement)

Cette tablette Apple de 12,9 pouces de 2020 comprend un affichage de taux de rafraîchissement de 120 Hz, un rendu 4K pour les applications de montage vidéo et des performances AR améliorées. Cependant, il n’a pas le processeur M1.

Les meilleures offres iPad Pro (2021)

L’iPad Pro 2020 est génial, mais si la qualité d’affichage est le facteur le plus important dans votre décision d’achat, l’iPad Pro 2021 de 12,9 pouces est la voie à suivre. Le modèle plus grand de cinquième génération utilise un mini écran LED, conçu pour produire des noirs plus profonds et un meilleur contraste, un peu comme la technologie OLED. De plus, les iPad Pro 11 et 12,9 pouces vantent la puce M1 ultra-rapide d’Apple – le même processeur que celui des derniers ordinateurs Mac – ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme Center Stage. Ce sont les iPad les plus impressionnants et les plus chers à ce jour, avec les configurations 11 et 12,9 pouces commençant généralement à 799 $ et 1 099 $, respectivement.

Si le dernier modèle est ce que vous désirez, l’iPad Pro 11 pouces, 128 Go avec Wi-Fi commence à 799 $. Alors que nous avons déjà vu le prix de ce modèle baisser jusqu’à 649,97 $, pour le moment, Amazon ne le vend qu’en argent pour 749 $, ce qui représente une modeste remise de 50 $.

Pendant ce temps, le modèle 12,9 pouces et 128 Go avec Wi-Fi est en vente sur Amazon en argent ou en gris pour 999 $, le deuxième meilleur prix que nous ayons vu sur la tablette haut de gamme d’Apple à ce jour. La configuration argentée est également disponible pour le même prix chez Walmart, où vous pouvez également accrocher le modèle 256 Go pour 1 099 $, une remise de 150 $.

iPad Pro (2021, Wi-Fi, 256 Go)

Le dernier iPad Pro d’Apple est également livré avec le processeur M1 et Thunderbolt de l’entreprise, cependant, le modèle 12,9 pouces présente également le meilleur affichage de toutes les tablettes disponibles.

