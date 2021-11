Meilleures offres JRPG pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday

Les produits discutés ici ont été choisis indépendamment par nos éditeurs. GameSpot peut obtenir une part des revenus si vous achetez quelque chose présenté sur notre site.

Que vous aimiez les RPG d’action, au tour par tour ou centrés sur l’anime, de nombreuses offres JRPG sont désormais disponibles pour Switch, Xbox et PlayStation.





Le Black Friday et le Cyber ​​Monday ont apporté des tonnes d’offres sur les jeux, y compris les JRPG. Si vous êtes un fan de RPG à la recherche de réductions sur certains jeux qui vous occuperont tout au long des mois d’hiver, vous êtes au bon endroit.

Les offres phares de cette année vont des nouveautés aux classiques toujours populaires. Scarlet Nexus, Ys IX: Monstrum Nox et Tales of Arise sont actuellement en vente, même s’ils ne sont sortis qu’il y a quelques mois. En fait, NEO : The World Ends With You est à seulement 15 $ ! Vous pouvez également obtenir une variété d’exclusivités Nintendo Switch à moindre coût, notamment Fire Emblem: Three Houses et Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Bien qu’ils ne soient pas techniquement des JRPG, plusieurs jeux Zelda sont disponibles avec de belles remises.

Les meilleurs JRPG en vente en ce moment

Intéressé par d’autres bonnes affaires ? Consultez nos listes complètes pour les offres Nintendo Switch Black Friday, les offres PlayStation Black Friday et les offres Xbox Black Friday.

Meilleures offres de jeu et de technologie cette semaine

Vous avez une actualité ou souhaitez nous contacter directement ? Envoyez un e-mail à news@gamespot.com