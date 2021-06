Meilleures offres Kindle pour Prime Day 2021

Le Prime Day 2021 d’Amazon se tiendra les 21 et 22 juin, et vous pouvez vous attendre à des offres incroyables sur à peu près tous les produits fabriqués par le détaillant, y compris les Kindle. Nous avons déjà vu des Kindles en vente au cours de l’année, mais les meilleures offres sont réservées à Prime Day.

Chaque modèle Kindle sera réduit pour Prime Day, donc si vous avez déjà décidé de ce que vous voulez, vous pouvez simplement attendre que Prime Day se déroule et mettre la main sur une nouvelle liseuse. Quelques offres sont en cours en ce moment, alors rendez-vous dans la section des offres ci-dessous pour voir si le modèle que vous recherchez est en vente. Si vous n’avez pas encore décidé et que vous souhaitez en savoir plus, nous avons ce qu’il vous faut. Nous rassemblerons toutes les offres Kindle pour Prime Day 2021 au fur et à mesure de leur mise en ligne et vous donnerons des conseils d’achat pour vous assurer de choisir le Kindle adapté à vos besoins.

Faut-il acheter un Kindle pour Prime Day ?

Vous possédez déjà une tablette et vous n’avez pas vraiment envie d’investir dans une liseuse dédiée uniquement pour acheter des livres ? Les Kindle diffèrent des tablettes de plusieurs manières. La plupart des tablettes utilisent des écrans LCD et, comme tout le panneau est éclairé, elles provoquent des reflets et fatiguent vos yeux après des sessions de lecture prolongées. Les Kindles, quant à eux, utilisent la technologie e-ink qui est censée imiter la sensation d’un vrai livre, et parce que l’écran lui-même n’est pas éclairé, vous n’avez pas d’éblouissement et il n’y a pas de tension sur les yeux.

Chaque semaine, j’utilise mon Kindle pendant 15 heures ou plus. L’écran e-ink fait toute la différence dans le monde, et bien que j’aie aussi un iPad Air, je ne serais pas en mesure de lire autant sur cet appareil particulier à cause du panneau rétroéclairé. Et la meilleure partie avec Kindles est que parce que l’écran lui-même n’est pas allumé, vous obtenez une autonomie de plusieurs semaines – je charge mon Kindle une fois toutes les deux semaines.

Les Kindles réduisent également les frictions lorsqu’il s’agit d’accéder à vos livres préférés. Vous pouvez choisir parmi des millions de titres dans la boutique Kindle, et vos achats se téléchargent en toute transparence sur le Kindle via Wi-Fi. Avec Kindle Unlimited, vous payez un petit abonnement mensuel et accédez gratuitement à des centaines de milliers de livres. Tous les modèles Kindle peuvent facilement contenir plusieurs centaines de livres – la plupart peuvent stocker des milliers et même des livres audio – de sorte que toute votre bibliothèque est toujours à portée de main.

Entre le Kindle, le Kindle Paperwhite, le Kindle Oasis et le Kindle Kids Edition, Amazon propose de nombreux modèles. Avec des prix commençant à moins de 100 $, vous n’avez pas à investir beaucoup d’argent pour en acheter un. Que vous cherchiez à acheter un Kindle d’entrée de gamme pour prendre vos habitudes de lecture ou que vous souhaitiez un modèle résistant à l’eau que vous pouvez lire près d’une piscine, un Kindle est une excellente option globale.

Jetons un coup d’œil aux meilleures offres Kindle disponibles pour Prime Day et au modèle que vous devriez acheter.

Les meilleures offres Amazon Kindle en direct en ce moment

Les meilleures offres Prime Day Kindle débuteront à l’approche du 21 juin, mais si vous êtes impatient de commencer avec un Kindle, ce sont les offres actuellement en vigueur.

Quelle liseuse Amazon Kindle devriez-vous acheter ?

Amazon propose trois produits Kindle distincts, et déterminer le modèle idéal dépend de ce que vous recherchez dans une liseuse. L’Amazon Kindle d’entrée de gamme a bénéficié d’une importante mise à niveau avec l’introduction de l’éclairage avant. Alors que les modèles précédents de la série manquaient de rétroéclairage, ce qui en faisait une option moins qu’idéale pour la lecture de nuit, les derniers modèles Kindle ont un éclairage avant intégré qui illumine l’écran e-ink.

Cet ajout à lui seul fait du Kindle standard un excellent choix pour les nouveaux acheteurs, mais il possède une autre fonctionnalité intéressante : l’intégration audible. Vous pouvez coupler des écouteurs Bluetooth au Kindle et diffuser des livres audio à partir de la liseuse, ce qui en fait un choix encore plus intéressant. Étant donné que le Kindle ne coûte que 90 $, vous obtenez un excellent rapport qualité-prix.

Le Kindle Paperwhite est le meilleur Kindle que vous puissiez acheter aujourd’hui. Il est livré avec un écran e-ink qui offre une densité de pixels de 300 ppi, offrant une meilleure clarté par rapport au Kindle d’entrée de gamme. Vous bénéficiez également d’un rétroéclairage uniforme via les LED intégrées sous l’écran e-ink, et l’intégration Audible vous permet d’écouter des livres audio à partir de l’appareil.

Mais la meilleure caractéristique cette fois-ci est l’indice IPX8, qui vous donne la possibilité d’emmener la liseuse à la piscine ou de lire dans la baignoire. Avec 8 Go de stockage, vous pourrez stocker jusqu’à un millier de livres électroniques ou quelques centaines de livres audio. L’écran du Paperwhite affleure le corps, et les améliorations proposées ici en font le choix par défaut si vous recherchez un nouveau Kindle en 2021.

Le Kindle Oasis se distingue du reste des Kindle uniquement par ses boutons de rotation de page physiques. Les boutons offrent un niveau de tactilité qui rend l’utilisation de la liseuse plus agréable, et l’écran e-ink de 7 pouces de 300 ppi est fabuleux. Vous obtenez 25 LED intégrées sous le panneau qui fournissent un rétroéclairage uniforme, et il y a un capteur de lumière ambiante qui ajuste dynamiquement la lumière en fonction de votre environnement.

Il existe également une fonction de lumière chaude incroyablement utile qui rend l’écran e-ink beaucoup plus propice à la lecture la nuit. J’utilise mon Kindle Oasis tout le temps la nuit pour lire des livres, et la lumière chaude est une caractéristique qui a fait une énorme différence. Vous bénéficiez également d’une intégration Audible, d’un châssis en aluminium élégant et d’une résistance à la poussière et à l’eau IPX8. Le Kindle Oasis est exagéré, mais si vous voulez le meilleur matériel de liseuse qu’Amazon a à offrir, c’est celui qu’il vous faut.

Les trois options ont leurs propres caractéristiques uniques, alors examinons en quoi elles diffèrent et quel Kindle serait idéal pour vos besoins particuliers.

Est-ce la première fois que vous achetez une liseuse ? Si c’est le cas, vous devriez regarder le Kindle Paperwhite ou le Kindle d’entrée de gamme. Les deux options offrent un excellent rapport qualité-prix et vous serviront bien pendant plusieurs années. Allez-vous utiliser votre Kindle la nuit ? Le Kindle standard a 4 LED sous l’écran, le Kindle Paperwhite a 5 LED et le Kindle Oasis a 25 LED. Si vous lisez beaucoup la nuit, l’Oasis est la meilleure option grâce à son capteur de lumière ambiante et sa fonction de lumière chaude. Voulez-vous un Kindle résistant à l’eau ? Si vous avez l’intention d’utiliser votre Kindle près d’une piscine ou dans une baignoire, vous devez vous procurer le Kindle Paperwhite ou le Kindle Oasis. Les deux offrent un indice de protection IPX8. Voulez-vous des boutons de changement de page physiques ? Si vous voulez la tactilité des boutons physiques, alors le Kindle Oasis est votre meilleur choix. Le design du Kindle Oasis imite un livre, et ces boutons de changement de page sont fantastiques.

Les offres Kindle Prime Day 2021 qui m’enthousiasment le plus

Je suis ravi de voir le Kindle Paperwhite être à nouveau en vente. Le Paperwhite est le meilleur Kindle global que vous puissiez acheter en raison de sa valeur, et Amazon a tendance à le ramener au prix du Kindle d’entrée de gamme, ce qui en fait un choix encore meilleur. Le fait que le Paperwhite de génération actuelle dispose également d’une intégration IPX8 et Audible signifie qu’il s’agit d’une excellente option globale.

Je suis également intéressé par les offres sur le Kindle Oasis. L’Oasis n’est pas une liseuse pour la plupart des utilisateurs, mais si vous avez déjà utilisé quelques Kindle et que vous voulez quelque chose de plus premium, c’est la mise à niveau idéale. La lumière chaude en particulier est un ajout fantastique, et vous devez utiliser cette fonctionnalité pour vraiment comprendre quelle différence cela fait. Cela rend vraiment l’utilisation de l’Oasis beaucoup plus excitante, et comme je lis beaucoup la nuit, c’est un ajout incroyablement utile.

Quelles ont été les meilleures offres Kindle Prime Day 2020 ?

Prime Day 2020 proposait des offres sur tous les appareils Amazon, la variante de base du Kindle se vendant seulement 60 $, soit 30 $ de réduction sur son prix de vente au détail. Le Kindle d’entrée de gamme à 90 $ est une grande valeur en soi, mais à 60 $, c’était carrément une bonne affaire. Recherchez Amazon pour proposer une offre similaire pour Prime Day 2021.

Le Paperwhite était également en vente pendant le Prime Day 2020 pour seulement 80 $, une remise complète de 50 $ par rapport à son prix demandé de 130 $. Donc, si vous souhaitez acheter le Paperwhite, sachez qu’il bénéficie d’une remise décente pendant le Prime Day. Enfin, le Kindle Oasis était disponible pour 175 $ le Prime Day 2020, soit 75 $ de réduction sur son prix. À ce prix, l’Oasis devient un incontournable, et c’est aussi une affaire à surveiller cette année.

Amazon Kindle contre Kindle Paperwhite

Comme le Kindle et le Kindle Paperwhite coûtent généralement 40 $ d’écart, il existe quelques différences clés entre les deux modèles. Le premier est la densité de pixels de l’écran. Le Kindle a un écran de 167 ppi, tandis que le Kindle Paperwhite offre un écran de 300 ppi, soit presque le double de la densité. Le nombre de pixels plus élevé conduit à une meilleure clarté, donnant au Kindle Paperwhite un avantage dans cette catégorie.

Le Kindle Paperwhite dispose également d’un indice de protection IPX8, ce qui signifie que vous pourrez l’utiliser à la piscine. Le Kindle standard n’a aucune protection contre la poussière ou l’eau.

Amazon Kindle Paperwhite contre Kindle Oasis

Le Kindle Paperwhite possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes et il est similaire au Kindle Oasis à bien des égards. Les deux liseuses ont des écrans e-ink de 300 ppi, une résistance à l’eau IPX8, une intégration Audible et 8 Go de stockage intégré. Mais l’Oasis a 25 LED intégrées sous l’écran, alors que le Kindle Paperwhite n’a que 5 LED. Avec cinq fois plus de LED, le Kindle Oasis offre un rétroéclairage beaucoup plus uniforme.

Ensuite, il y a la fonction de lumière chaude. Ayant largement utilisé le Kindle Paperwhite et le Kindle Oasis, je peux affirmer avec confiance que la lumière chaude fait une énorme différence dans l’utilisation quotidienne. L’écran passe à des couleurs plus chaudes (avec une teinte jaunâtre), et cela rend la lecture pendant une durée prolongée beaucoup plus agréable.

Le Kindle Oasis est également doté de boutons de changement de page, d’un capteur de lumière ambiante et d’un design élégant en aluminium. Le Kindle Oasis est-il deux fois plus performant que le Kindle Paperwhite ? Non. Mais vous obtenez une quantité décente d’extras, donc si vous avez utilisé un Kindle dans le passé et que vous souhaitez passer à un modèle avec des boutons physiques ou un rétroéclairage plus uniforme, le Kindle Oasis est un choix fantastique.

