Meilleures offres Lenovo Chromebook Duet juillet 2021

Le Lenovo Chromebook Duet est la tablette Chrome OS que nous attendions tous. Mais là encore, ce n’est pas seulement une tablette. Avec le clavier inclus, vous pouvez rapidement le transformer en ordinateur portable en cas de besoin. Il prend même en charge les stylets et a une autonomie de batterie assez incroyable, avec la possibilité de rester allumé pendant 2 à 3 jours par charge. Même à son prix de départ régulier de 280 $, trouver un 2-en-1 comparable aussi fiable que le Chromebook Duet est presque impossible.

Le Lenovo Chromebook Duet est déjà proposé à un prix plus abordable que bon nombre de ses concurrents, mais si vous pouvez trouver un accord sur un, vous allez vraiment vous régaler. Bien qu’il existe généralement une ou deux façons d’économiser un peu d’argent sur l’achat, les meilleures offres Lenovo Chromebook Duet ne viennent pas si souvent. Nous suivrons toutes les meilleures ventes et offres ici, alors assurez-vous de garder cette page dans vos favoris et revenez bientôt si vous ne voyez pas une offre qui vous incite à atteindre la page de paiement pour l’instant.

Toujours pas vendu sur ce modèle ? Notre examen Lenovo Chromebook Duet peut éclairer plus de ses meilleures fonctionnalités ainsi que ses inconvénients avant de procéder à l’achat.

Meilleures offres Lenovo Chromebook Duet

Lenovo Chromebook Duo | 30 $ de rabais chez Lenovo



Utilisez le polyvalent Lenovo Chromebook Duet comme ordinateur portable ou tablette ! L’offre d’aujourd’hui chez Lenovo vous permet d’économiser 30 $ sur le prix régulier de ce modèle populaire pour une durée limitée. Il dispose d’un écran tactile de 10,1 pouces avec 64 Go de stockage extensible, 4 Go de RAM et deux caméras pour que vous puissiez prendre des photos ou discuter en face à face avec des amis et des collègues à longue distance.

269,99 $ chez Lenovo

Lenovo Chromebook Duet 2-en-1 | 249 $ chez Walmart



Ce modèle de Chromebook Duet de Lenovo dispose d’un SSD de 64 Go, de 4 Go de RAM, d’un écran tactile de 10,1 pouces et du processeur Helio P60T de MediaTek. Aujourd’hui, vous pouvez en acheter un pour seulement 249 $ chez Walmart jusqu’à épuisement des stocks.

249 $ chez Walmart

