Meilleures offres NAS Black Friday 2021

Le Black Friday n’est que dans quelques semaines et c’est toujours le moment idéal pour acheter des boîtiers de stockage et des disques durs. Il y a eu quelques pénuries de disques durs ces derniers mois, mais heureusement, la disponibilité revient à des niveaux réguliers à l’approche de la saison des vacances.

Offres NAS du Black Friday :

Bien que les boîtiers de stockage en réseau (NAS) n’aient pas eu les mêmes problèmes de disponibilité, cette catégorie n’a pas connu autant de nouveaux lancements que les années précédentes. Cependant, vous trouverez déjà quelques offres alléchantes pour les boîtiers NAS, avec d’autres offres qui devraient démarrer dans les semaines à venir.

Si vous utilisez déjà un boîtier NAS et que vous cherchez à passer à un nouveau modèle, à augmenter le stockage de votre serveur domestique avec des disques durs supplémentaires, ou si vous obtenez votre premier NAS, le Black Friday est le moment idéal pour le faire donc. En attendant, nous rassemblons une liste de boîtiers NAS que vous devriez jeter un coup d’œil pendant le Black Friday.

Où trouver les meilleures offres Black Friday NAS

Comme la plupart des années, vous devrez vous rendre sur Amazon et Newegg pour les meilleures offres de boîtiers NAS. Mais si l’année dernière était une indication, les modèles les plus vendus seront en rupture de stock en moins d’une journée, donc si vous avez décidé du boîtier que vous achetez, vous devez agir rapidement. Voici un aperçu des vitrines :

Quand commencent les offres Black Friday NAS ?

Préparez-vous à voir la plupart des offres NAS être mises en ligne au cours de la dernière semaine de novembre, mais quelques boîtiers sont déjà en vente. Quelques détaillants vont lancer des remises intéressantes tout au long du mois, alors assurez-vous de revenir ici pour toutes les dernières offres.

Best Buy fait également correspondre les prix de quelques offres pour le Black Friday, et c’est un excellent moyen de récupérer des boîtiers de stockage et des disques durs au même prix que le Black Friday mais presque un mois plus tôt. Compte tenu des problèmes de disponibilité qui ont frappé la catégorie NAS cette année, il est préférable de mettre la main sur les produits que vous cherchez à acheter le plus tôt possible. Pour ma part, je soulignerai ces offres au fur et à mesure de leur mise en ligne, alors restez connectés.

Offres NAS du Black Friday : boîtiers NAS

Les meilleurs lancements de NAS domestiques de l’année dernière continuent d’être un choix stellaire en 2021 – en particulier le DiskStation DS1520+, un serveur haut de gamme qui gère tout, du streaming multimédia Plex en 4K à la sauvegarde de vos téléphones connectés et bien plus encore avec facilité.

Il y a quelques éléments à considérer lorsque vous achetez un boîtier NAS. Le premier est le nombre de baies de lecteur. La plupart des modèles économiques sont livrés avec une ou deux baies de lecteur, et les modèles de milieu de gamme ont quatre baies de lecteur ou plus. Si c’est la première fois que vous achetez un NAS, ma recommandation serait d’opter pour un boîtier NAS à une ou deux baies.

Offres NAS Black Friday : Disque dur interne

Un facteur clé à considérer lors de l’achat d’un NAS est le stockage. La plupart des boîtiers NAS ne sont pas livrés avec un stockage intégré, vous devrez donc acheter des disques durs. Il existe plusieurs disques durs conçus sur mesure pour être utilisés dans les systèmes NAS, et ceux-ci sont conçus pour fonctionner 24h/24 et 7j/7, offrent une résistance aux vibrations et peuvent durer plusieurs années.

Mon choix de prédilection dans cette catégorie est la série IronWolf de Seagate ; J’ai plus de 40 To de stockage sous la forme de disques IronWolf et IronWolf Pro, et ils sont solides comme le roc depuis plus de trois ans. Le Red Plus de WD est également une bonne alternative, tout comme la série Red Pro. Assurez-vous de ne pas acheter de disques avec la technologie SMR — optez toujours pour des disques durs NAS avec CMR, car ces disques ont une meilleure fiabilité à long terme.

Offres NAS Black Friday : SSD interne

Si vous ne voulez pas acheter un disque dur traditionnel et insérer des SSD à la place, vous pouvez tout aussi bien le faire. La plupart des boîtiers NAS ont des baies pour disques durs de 3,5 pouces, mais vous pouvez tout aussi facilement monter un SSD de 2,5 pouces dans ces baies. Un point à noter est que les SSD M.2 ne sont pas utilisables sur la plupart des boîtiers, vous devrez donc vous procurer des SSD SATA. Samsung domine le marché ici avec ses SSD Evo 870 et QVO 870, et vous pouvez également trouver d’excellentes alternatives de Western Digital, SK Hynix et d’autres. Les disques SSD sont généralement réduits d’un montant important pendant la période des fêtes, alors assurez-vous de jeter un œil aux offres qui seront mises en ligne dans les semaines à venir.

