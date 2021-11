Meilleures offres NAS Cyber ​​Monday : Synology, QNAP, WD, Seagate

Le Cyber ​​Monday est là, et cela signifie que c’est maintenant la dernière chance de vous procurer des boîtiers de stockage à des remises intéressantes. Vous trouverez de nombreux boîtiers de stockage en réseau (NAS) en vente dès maintenant, donc si vous cherchez à construire un serveur multimédia dans votre maison, c’est le moment d’agir.

Un NAS est idéal si vous souhaitez utiliser Plex pour diffuser votre collection multimédia stockée localement sur tous les appareils de votre réseau domestique. Vous pouvez également sauvegarder de manière transparente vos machines Windows et macOS, et même sauvegarder les photos de vos téléphones. Que vous cherchiez à démarrer avec votre premier boîtier NAS ou que vous ayez besoin de passer à un modèle plus puissant, ce sont les meilleures offres NAS Cyber ​​Monday actuellement en cours.

Bien sûr, si vous êtes intéressé par un nouveau NAS, vous aurez également besoin de disques durs, alors assurez-vous de jeter un œil aux meilleures offres de disques durs NAS Cyber ​​Monday pour récupérer le stockage pour votre boîtier.

Nous n’avons pas vu autant de nouveaux boîtiers NAS lancés que les années précédentes, et il y a une bonne raison à cela. La pénurie mondiale de semi-conducteurs a également affecté la catégorie NAS, des marques comme Synology ayant choisi de limiter l’introduction de nouveaux modèles. Cela dit, la plupart des lancements de fin 2020 ont bénéficié de remises intéressantes, nous rassemblons donc une liste de boîtiers NAS que vous devriez consulter lors du Cyber ​​Monday.

Les meilleures offres NAS du Cyber ​​Monday sont maintenant en ligne

NAS QNAP TS-453D-4G à 4 baies (économisez 110 $)



Le TS-453D-4G est le choix idéal pour le transcodage Plex 4K, et avec une connectivité 2,5 GbE, quatre baies de lecteur pouvant contenir jusqu’à 64 To, trois ports USB 3.0 et une sortie HDMI, vous ne manquez aucune fonctionnalité ici . Combinez cela avec un logiciel facile à utiliser et vous obtenez le NAS à 4 baies idéal pour Plex.

440 $ chez Newegg

NAS TerraMaster F2-210 à 2 baies (économisez 32 $)



Vous cherchez à acheter un NAS avec un budget limité ? Le F2-210 a beaucoup à offrir dans ce domaine, avec un matériel robuste pouvant gérer le streaming direct Plex, 1 Go de RAM, une connectivité Gigabit Ethernet et deux baies de lecteur pouvant contenir un total de 32 To de stockage. Si vous débutez, c’est un excellent premier NAS.

128 $ sur Amazon

NAS TerraMaster F2-221 à 2 baies (économisez 60 $)



Considérez le F2-221 comme une alternative abordable au DiskStation DS220+. Vous disposez de deux baies de lecteur, d’une double connectivité Gigabit Ethernet et de deux ports USB 3.0, et bien que l’Apollo J3355 ne soit pas aussi puissant, le NAS fait toujours du bon travail en tant que serveur multimédia Plex. Si vous recherchez un bon rapport qualité-prix, vous adorerez ce que le F2-221 a à offrir.

199 $ sur Amazon

NAS TerraMaster F2-422 10GbE 2 baies (économisez 92 $)



Le TerraMaster F2-422 est remarquable pour deux raisons : c’est l’un des très rares boîtiers NAS à 2 baies avec un port Ethernet 10 Gigabit, et c’est une valeur exceptionnelle même à son prix de vente complet. Vous bénéficiez d’un matériel fiable conçu pour le streaming multimédia Plex, de deux ports Ethernet Gigabit en plus du 10 GbE et d’un logiciel facile à utiliser. Ce n’est pas une affaire que vous voulez manquer.

288 $ sur Amazon

Disque dur NAS WD Red Plus 4 To (économisez 51 $)



Le WD Red Plus est un disque dur de 4 To à 5 400 tr/min conçu pour une utilisation 24h/24 et 7j/7 dans un boîtier NAS. Il est basé sur la technologie CMR, vous n’avez donc pas à vous soucier de la fiabilité à long terme, et il dispose du micrologiciel NASware de WD qui offre une résistance aux vibrations. Si vous êtes toujours à la recherche d’un lecteur de 4 To, procurez-vous simplement celui-ci.

69 $ chez Newegg

Disque dur NAS Western Digital 18 To (économisez 250 $)



Sous ce boîtier facile à retirer se trouve un lecteur NAS de marque blanche de 18 To qui est comparable à la série Ultrastar de WD. Cela signifie que vous obtenez le meilleur disque dur axé sur le NAS, et la valeur est la cerise sur le gâteau.

Disque dur NAS Toshiba N300 8 To (économisez 42 $)



Le Toshiba N300 est l’un des meilleurs disques durs destinés aux boîtiers NAS, et vous pouvez mettre la main sur le modèle 8 To dès maintenant pour seulement 160 $ ​​avec le code BCMAY22339. C’est une excellente affaire si vous recherchez un disque dur avec beaucoup de stockage pour votre collection multimédia. Le N300 a une résistance aux vibrations intégrée, est conçu pour une utilisation 24h/24 et 7j/7, a une endurance de 180 To/an et une garantie de trois ans.

160 $ ​​chez Newegg

SSD NAS Western Digital Red SA500 1 To (économisez 33 $)



Vous prévoyez d’utiliser un SSD comme disque de stockage dans votre NAS ? Vous devrez récupérer quelques-uns de ces disques. Le Red SA500 va jusqu’à 560 Mo/s, près de trois fois plus que les disques durs mécaniques, et vous obtenez une bien meilleure fiabilité à long terme. Si vous voulez un stockage plus rapide et que vous n’avez pas besoin d’un lecteur mécanique, c’est la voie à suivre.

110 $ sur Amazon

Offres NAS du Cyber ​​Monday : boîtiers NAS

Les meilleurs lancements de NAS domestiques de l’année dernière continuent d’être un choix stellaire en 2021 – en particulier le DiskStation DS920+, un serveur à 4 baies qui gère tout, du streaming multimédia Plex en 4K à la sauvegarde de vos téléphones connectés et bien plus encore avec facilité.

Il y a quelques éléments à considérer lorsque vous achetez un boîtier NAS. Le premier est le nombre de baies de lecteur. La plupart des modèles économiques sont livrés avec une ou deux baies de lecteur, et les modèles de milieu de gamme ont quatre baies de lecteur ou plus. Si c’est la première fois que vous achetez un NAS, ma recommandation serait d’opter pour un boîtier NAS à une ou deux baies.

Offres NAS Cyber ​​Monday : Disque dur interne

Un facteur clé à considérer lors de l’achat d’un NAS est le stockage. La plupart des boîtiers NAS ne sont pas livrés avec un stockage intégré, vous devrez donc acheter des disques durs. Il existe plusieurs disques durs conçus sur mesure pour être utilisés dans les systèmes NAS, et ceux-ci sont conçus pour fonctionner 24h/24 et 7j/7, offrent une résistance aux vibrations et peuvent durer plusieurs années.

Mon choix de prédilection dans cette catégorie est la série IronWolf de Seagate ; J’ai plus de 40 To de stockage sous la forme de disques IronWolf et IronWolf Pro, et ils sont solides comme le roc depuis plus de trois ans. Le Red Plus de WD est également une bonne alternative, tout comme la série Red Pro. Assurez-vous de ne pas acheter de disques avec la technologie SMR — optez toujours pour des disques durs NAS avec CMR, car ces disques ont une meilleure fiabilité à long terme.

Offres NAS Cyber ​​Monday : SSD interne

Si vous ne voulez pas acheter un disque dur traditionnel et insérer des SSD à la place, vous pouvez tout aussi bien le faire. La plupart des boîtiers NAS ont des baies pour disques durs de 3,5 pouces, mais vous pouvez tout aussi facilement monter un SSD de 2,5 pouces dans ces baies. Un point à noter est que les SSD M.2 ne sont pas utilisables sur la plupart des boîtiers, vous devrez donc vous procurer des SSD SATA. Samsung domine le marché ici avec ses SSD Evo 870 et QVO 870, et vous pouvez également trouver d’excellentes alternatives de Western Digital, SK Hynix et d’autres. Quelques offres décentes sont déjà en ligne, donc si vous souhaitez abandonner les disques mécaniques et utiliser des SSD dans votre NAS, c’est le moment de le faire.

