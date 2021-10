Meilleures offres NAS du Black Friday en avance

Le Black Friday est dans quelques semaines et c’est toujours le moment idéal pour acheter des boîtiers de stockage et des disques durs. Malheureusement, il y a eu de graves pénuries de disques durs ces derniers mois, mais la disponibilité revient heureusement à des niveaux réguliers à l’approche de la saison des vacances.

Bien que les boîtiers de stockage en réseau (NAS) n’aient pas rencontré les mêmes problèmes de disponibilité, cette catégorie n’a pas connu autant de nouveaux lancements que les années précédentes. Cela dit, le meilleur NAS domestique lancé l’année dernière – en particulier le DiskStation DS1520+ – continue d’être un choix stellaire, gérant tout, du streaming multimédia Plex en 4K à la sauvegarde de vos téléphones connectés et bien plus encore avec facilité.

Il y a quelques éléments à considérer lorsque vous achetez un boîtier NAS. Le premier est le nombre de baies de lecteur. La plupart des modèles économiques sont livrés avec une ou deux baies de lecteur, et les modèles de milieu de gamme ont quatre baies de lecteur ou plus. Si c’est la première fois que vous achetez un NAS, ma recommandation serait d’opter pour un boîtier NAS à une ou deux baies.

Il existe déjà quelques offres alléchantes pour les boîtiers NAS, mais nous devrons attendre quelques semaines pour que les remises vraiment exceptionnelles soient mises en ligne. En attendant, je suis en train de dresser une liste de boîtiers NAS que vous devriez jeter un coup d’œil pendant le Black Friday.

Meilleures offres NAS du Black Friday

Synology DiskStation DS220j



Le DiskStation DS220j est un géant du budget, et bien qu’il n’y ait pas encore d’accord sur ce NAS, il était en vente à 30% de réduction lors du Black Friday de l’année dernière. Vous pouvez également vous attendre à des économies similaires cette année.

Synology DiskStation DS220+ | Économisez 9 $ sur Amazon



Le DiskStation DS220+ est le choix idéal pour un NAS domestique à 2 baies qui gère tout ce que vous lui lancez. Le NAS était disponible à 17% de réduction l’année dernière, et ce sera également le cas cette fois, donc si vous cherchez à démarrer avec un nouveau NAS, c’est une offre à ne pas manquer.

Synology DiskStation DS920+



Le DiskStation DS920+ est mon boîtier NAS à 4 baies préféré. Il dispose d’un matériel puissant qui en fait un excellent choix pour le streaming Plex 4K, possède une liste exhaustive de fonctionnalités et peut contenir jusqu’à 64 To de stockage. Ce NAS était disponible avec une remise de 20 % l’année dernière, et ce sera probablement le cas pour 2021 également, ce qui en fait une recommandation facile.

Synology DiskStation DS1520+



Le DiskStation DS1520+ est ma recommandation si vous voulez un NAS haut de gamme pour le streaming multimédia Plex. Les cinq baies de lecteur peuvent contenir un total de 80 To de stockage, vous obtenez toute la connectivité que vous recherchez et le matériel proposé en fait un choix fantastique pour diffuser votre collection multimédia. Le DS1520+ sera mis en vente pour la première fois cette année, ce qui à lui seul le rend digne d’attention.

NAS TerraMaster F2-221 à 2 baies



J’ai utilisé le F2-221 plus tôt cette année et j’ai aimé le design et le matériel proposés. Le NAS est bien adapté aux besoins de Plex et de stockage et est généralement mis en vente jusqu’à 30 % de sa valeur au détail, ce qui en fait un choix particulièrement intéressant.

260 $ chez Amazon 260 $ chez Newegg

NAS QNAP TS-231K à 2 baies



Le TS-231K est une option solide si vous débutez avec un boîtier de stockage. Il possède tout le matériel dont vous avez besoin et surpasse ses rivaux immédiats par une marge décente. Mieux encore, il était disponible à 38% de réduction l’année dernière, alors attendez-vous à ce que cette offre soit mise en ligne dans quelques semaines.

240 $ chez Amazon 240 $ chez Newegg

NAS Buffalo LinkStation 4 To | Économisez 48 $ sur Amazon



La LinkStation est un choix fiable si vous voulez un NAS intégré avec un disque dur intégré. Le NAS est déjà en vente dès maintenant, donc si vous avez besoin d’un boîtier dès maintenant, vous voudrez jeter un œil à la LinkStation.

260 $ sur Amazon

NAS WD My Cloud EX2 Ultra 8 To | Économisez 78 $ sur Amazon



Comme la LinkStation, le My Cloud EX2 dispose d’un disque dur intégré de 8 To qui facilite la mise en route. Il est également en vente en ce moment, mais si vous attendez quelques semaines, vous réaliserez des économies encore plus importantes.

378 $ sur Amazon

Les meilleures offres de disque dur du Black Friday

La plupart des boîtiers NAS n’ont pas de disques durs, vous devrez donc les acheter vous-même. Cependant, il existe toute une catégorie de disques durs conçus pour une utilisation 24h/24 et 7j/7 au sein d’un NAS, avec ces modèles dotés d’une résistance aux vibrations et d’un micrologiciel conçu pour offrir une fiabilité à long terme. Western Digital et Seagate proposent une grande variété de disques durs NAS, alors jetons un coup d’œil à ce qui est actuellement disponible.

Disque dur NAS WD Red Pro 6 To | Économisez 57 $ sur Amazon



La série WD Red Pro s’adresse aux utilisateurs passionnés, avec une garantie de 5 ans, 7 200 tr/min en standard et une endurance de 300 téraoctets/an. Le disque est déjà en vente à 21 % de sa valeur au détail, et c’est un choix remarquable si vous avez besoin d’un disque dur axé sur le NAS.

212 $ sur Amazon

Disque dur WD Easystore 14 To | Économisez 150 $ chez Best Buy



Le WD Easystore n’est pas un disque dur traditionnel, mais ces boîtiers contiennent des disques 14 To de haute qualité du même calibre que les disques NAS classiques. Ce sont souvent les meilleures offres pour les disques NAS à stockage élevé, et j’ai utilisé plusieurs des disques 14 To dans divers boîtiers au fil des ans.

270 $ chez Best Buy

Disque dur NAS Seagate IronWolf 10 To



Les disques NAS IronWolf de Seagate sont la référence absolue, offrant des performances et une fiabilité exceptionnelles. Le disque tourne à 7 200 tr/min, dispose d’un cache de 256 Mo, d’une résistance aux vibrations et d’une garantie standard de trois ans. Ce lecteur particulier a baissé de 29% l’année dernière, et bien qu’il ne soit pas susceptible de baisser autant cette fois, vous pouvez vous attendre à des économies décentes.

342 $ sur Amazon

