Meilleures offres Nest pour mai 2021: sonnette vidéo Nest Hello à partir de 120 $ et plus

Nest fabrique certains des meilleurs thermostats intelligents, caméras de sécurité et systèmes de sécurité résidentiels auto-installés, mais cela a un prix. Certains équipements peuvent être coûteux, ce qui signifie que vous ne pourrez peut-être pas en avoir autant chez vous que vous le souhaitez, mais nous sommes là pour vous aider à vous permettre plus facilement. Parfois, vous pouvez trouver des offres intéressantes sur une variété d’articles les plus populaires de Nest.

Qu’il s’agisse d’une baisse de prix directe, d’un code de réduction ou d’une offre groupée, nous avons parcouru Internet pour trouver toutes les meilleures offres disponibles actuellement sur le matériel Nest et les avons arrondies. Nous garderons cette page à jour avec les meilleures offres que nous pouvons trouver, donc si vous vous trouvez fréquemment à la recherche de plus, vous voudrez ajouter cette page à vos favoris.

Meilleures offres sur les thermostats Nest à bas prix

Je viens d’emménager dans un endroit avec un thermostat Nest, et c’est génial. Connecter Nest à ma maison intelligente était très simple. Il est également facile de définir des horaires pour différentes températures tout au long de la journée. Il dispose d’un mode Eco pour vous aider à économiser de l’énergie, de commandes faciles pour régler la climatisation ou le chauffage, et vous pouvez même afficher votre historique pour rechercher les tendances au fil du temps. Les thermostats Nest peuvent vous faire économiser de l’argent au fil du temps sur votre facture d’énergie, et vous pouvez même vérifier auprès de votre fournisseur local de services publics si vous bénéficiez d’une réduction pour son installation. Ils se vendaient à l’origine à environ 250 $, mais les modèles plus récents ont depuis fait leurs débuts à 130 $.

Meilleures offres Nest Wi-Fi pas chères

Maintenant que de plus en plus de personnes travaillent à domicile cette année, disposer d’une connexion Internet fiable chez vous est plus impuissant que jamais. Si vous êtes fatigué de gérer une connexion de mauvaise qualité ou qui ne fait pas tout le tour de votre maison, il est probablement temps de passer à un système maillé comme le Nest Wi-Fi. Ces appareils fonctionnent ensemble pour garder votre maison couverte en Wi-Fi, quelle que soit la pièce dans laquelle vous entrez. Vous pouvez même ajouter plus de points d’accès au fur et à mesure que vous en avez besoin pour étendre la couverture Wi-Fi de votre maison.

Routeur Nest Wi-Fi Mesh (pack de 2) | 269 ​​$ chez Best Buy



Conquérez les zones mortes Wi-Fi de votre maison avec le pack de 2 routeurs Nest Wi-Fi. Cet ensemble couvre jusqu’à 3800 pieds carrés et l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser 20 $ sur son coût chez Amazon et d’autres détaillants.

269 ​​$ chez Best Buy

Routeur Mesh Nest Wi-Fi | 149 $ chez B&H



Ce routeur unique Nest Wi-Fi Mesh est actuellement réduit de 20 $ chez B&H jusqu’à épuisement des stocks. Ce routeur vous permet de le contrôler à l’aide de l’application Google Home et offre une vitesse de transfert de données allant jusqu’à 2,2 Gbps.

149 $ chez B&H

Meilleures offres sur les caméras Nest bon marché

Nest propose une variété de caméras de sécurité fantastiques, des modèles d’intérieur que vous pouvez installer sur une étagère aux caméras extérieures que vous pouvez installer sur le mur de votre maison, et même si elles ne sont généralement pas bon marché, il est possible de marquer beaucoup sur l’une d’entre elles. maintenant grâce aux ventes ci-dessous. Ces caméras vous permettent d’utiliser une application sur votre téléphone pour regarder ce qui se passe partout dans le monde, et vous pouvez même enregistrer et enregistrer des séquences avec un abonnement Nest Aware. Les modèles IQ sont un peu plus améliorés avec un capteur 4K pour permettre un zoom sans perte en 1080p et la reconnaissance faciale, ainsi qu’un haut-parleur intégré. Vous pouvez en savoir plus sur les différences entre les deux dans notre guide.

Sonnette vidéo intelligente Nest Hello (remise à neuf) | 119,95 $ chez BackMarket



Voyez et parlez à quiconque se trouve à votre porte même lorsque vous n’êtes pas chez vous grâce à la sonnette vidéo Google Nest Hello. BackMarket offre 110 $ de réduction sur le modèle remis à neuf en excellent état pour une durée limitée. Il est également livré avec une garantie d’un an et une livraison gratuite aux États-Unis. Vous pouvez acheter cette sonnette à l’état neuf pour 230 $ chez Best Buy.

148,99 $ chez BackMarket

Caméra de sécurité intérieure Nest Cam | 123,49 $ à la cible



Cette caméra de sécurité intérieure n’est pas en vente pour le moment, bien que vous puissiez économiser 5% en utilisant une RedCard chez Target. Il est facile à configurer, vous permet de diffuser des vidéos HD sur votre appareil iOS ou Android afin que vous puissiez vous enregistrer chez vous où que vous soyez, et il offre même une vision nocturne.

123,49 $ à la cible

Meilleures offres de haut-parleurs et écrans intelligents Nest à bas prix

La gamme de haut-parleurs et d’écrans intelligents Google Nest est l’une des plus abordables du marché. Avec Google Assistant intégré, vous pouvez contrôler vocalement d’autres appareils domestiques intelligents compatibles et diffuser de la musique à partir de divers services simplement en le demandant. Par exemple, si vous possédez chez vous des produits tels que des ampoules Philips Hue ou des prises intelligentes WeMo, l’Assistant Google peut les activer et les désactiver en quelques secondes. Vous pouvez également écouter des livres audio, recevoir des mises à jour sur le trafic et la météo, écouter les derniers scores sportifs, et plus encore. Les modèles d’affichage intelligents peuvent même vous montrer une grande partie de ces informations ainsi que des vidéos YouTube, des recettes et plus encore.

Google Nest Mini avec un mois de Philo | 50,99 $ chez Best Buy



Procurez-vous le haut-parleur Google Nest Mini dès aujourd’hui chez Best Buy et vous pourrez profiter d’un mois de service de diffusion en direct Philo pour seulement 1 $ de plus. Philo est le service de diffusion en direct de télévision en direct le plus abordable du marché et ne coûte normalement que 20 $ par mois.

29,99 $ chez Best Buy

Google Nest Hub avec sonnette Nest Hello | 319,98 $ chez Best Buy



Procurez-vous dès aujourd’hui l’écran intelligent Google Nest Hub et la sonnette vidéo intelligente Nest Hello via Best Buy! Le Nest Hub vous permet de regarder YouTube, de diffuser de la musique sur Spotify et Pandora, des appareils intelligents compatibles avec la commande vocale, et plus encore. Vous pourrez même voir le flux vidéo de Nest Hello en l’utilisant.

319,98 $ chez Best Buy

Comment obtenir les meilleures offres Nest

Le Nest existe depuis assez longtemps maintenant que les offres vont et viennent assez souvent. Home Depot, par exemple, propose une offre régulière qui réduit le prix de deux thermostats Nest à 355 $ au total, bien que cette offre ne durera pas éternellement. De nombreux détaillants déposent régulièrement des thermostats simples à environ 200 $, y compris Best Buy, Home Depot et d’autres.

Pour encore plus de remises Google Nest, le mieux est de garder un œil sur cette page pour les futures mises à jour. Vous trouverez également les plus grosses offres partagées chez Thrifter – soit sur son site Web, soit en suivant Thrifter sur Twitter.

Nest existe depuis près d’une décennie et la société propose certains des meilleurs produits pour la maison intelligente. Nest got a été fondé par quelques ingénieurs Apple, puis racheté par Google en 2014. Depuis lors, nous avons constaté de nombreuses améliorations et innovations dans le monde des thermostats, caméras intelligents, etc. Maintenant que le boom de la maison intelligente a pris son envol, Nest est devenu un nom familier pour ceux qui cherchent à améliorer leur qualité de vie. Compte tenu de sa popularité, de plus en plus d’entreprises ont intégré leurs produits pour faciliter leur utilisation avec Nest. Voici un aperçu de tous les produits susmentionnés qui “fonctionnent actuellement avec Nest”.

Lisez entièrement l’article

Intégration naturelle: Google Home



Il n’est pas surprenant que l’intégration entre Nest et Google Home soit profonde. Google a acquis la société en 2014 et a récemment fusionné Nest dans la division matérielle de Google. Cela signifie que les produits Nest sont développés directement avec les produits Google Home.

30 $ chez Google

Serrures intelligentes Yale: serrure Nest x Yale



Cette serrure intelligente provient de Yale mais intègre l’intégration Nest, car vous pouvez déverrouiller ou verrouiller le pêne dormant à partir de la commodité de l’application Nest. Naturellement, il existe également une assistance Google Assistant si vous souhaitez utiliser votre voix, mais la serrure elle-même se connecte via Nest Connect ou Nest Guard.

280 $ chez Amazon

Lumières intelligentes: LIFX



Les ampoules intelligentes Wi-Fi LIFX ont augmenté au cours des deux dernières années et pour une bonne raison. Ils s’intègrent à de nombreux services différents, ainsi qu’aux produits Nest. Vous pouvez faire atténuer automatiquement ces lumières lorsque vous en êtes conscient, ou même vous avertir s’il y a de la fumée dans la maison.

48 $ chez Amazon

Montre intelligente: Fitbit



Si vous possédez le Fitbit Versa ou le Fitbit Ionic, vous apprécierez l’intégration avec les produits Nest, car vous pouvez contrôler vos thermostats Nest uniquement à partir de vos poignets. Il n’y a pas besoin d’applications ou de téléchargements supplémentaires, car les deux fonctionnent parfaitement ensemble.

199 $ chez Amazon

Smart Garage: MyQ Smart Garage Hub de Chamberlain



Ce hub de garage pour maison intelligente de Chamberlain offre la possibilité de contrôler avec votre smartphone la plupart des ouvre-portes de garage. De plus, l’intégration Nest vous permet de voir facilement qui entre ou sort du garage.

80 $ chez Amazon

Lumières plus intelligentes: Philips Hue



La gamme de lampes intelligentes Philips Hue compte parmi les plus populaires du marché. Il est parfaitement logique que ces produits fonctionnent avec Nest, ce qui permet de protéger votre maison et de vous alerter si la situation se présente.

171 $ chez Amazon

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.