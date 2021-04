Meilleures offres Note 20 d’avril 2021: voici où acheter le dernier Galaxy de Samsung

La série Galaxy Note 20 est actuellement deux des meilleurs téléphones Android. Si vous êtes déjà fan de la gamme Note, vous aurez beaucoup de raisons d’être enthousiasmé par la nouvelle génération. Si vous n’êtes pas fan, vous devriez l’être. Les téléphones disposent de toutes les dernières nouveautés de Samsung, notamment un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 865+, une configuration à trois caméras, une connectivité 5G et un nouveau stylet S Pen amélioré.

Étant neufs, ces téléphones vont vous coûter un sou ou deux, mais nous sommes au top. Nous avons tous les endroits où vous pouvez trouver le Note 20 (ou le Note 20 Ultra) et toutes les offres disponibles en ce moment.

Le Note 20 commence à 1000 $ et le Note 20 Ultra commence à 1300 $. Plus vous ajoutez, comme du stockage supplémentaire, plus vous allez payer. Évidemment, investir dans un nouveau téléphone, en particulier un téléphone aussi avancé que le Note 20, n’est pas une proposition très bon marché. Compte tenu de toutes les fonctionnalités de ces téléphones, cependant, il est difficile d’imaginer qu’il y a autre chose que ce prix élevé qui vous retient.

Vous pouvez réduire ces deux prix en trouvant le bon opérateur, en effectuant un changement pour économiser de l’argent ou même en échangeant votre ancien téléphone contre quelques dollars de votre nouveau. Une chose à surveiller est les offres groupées. Samsung a publié de nombreux autres nouveaux produits, comme les véritables écouteurs sans fil Galaxy Buds Live, aux côtés du Note 20. Il ne serait pas surprenant de voir le smartphone livré avec les oreillettes à un prix réduit.

Meilleures offres débloquées Note 20

Entre les offres débloquées et les offres avec les transporteurs, les premières ont tendance à avoir beaucoup plus d’options simplement parce que les transporteurs ont de nombreuses façons d’économiser entre l’envoi de cartes-cadeaux, l’offre de programmes d’échange et les remises de type «achetez-en un, obtenez-en un». Les accords avec les transporteurs signifient souvent des engagements à long terme et des factures mensuelles, cependant, aussi. Si vous préférez éviter cela et payer pour tout à l’avance, ce sont les meilleures offres débloquées disponibles à l’heure actuelle.

Meilleures offres pour les transporteurs Note 20

Les transactions avec les transporteurs nécessitent généralement un engagement entre 18 et 36 mois (le plus souvent seulement 24). Les «économies» se présentent généralement sous la forme d’un crédit promotionnel appliqué à votre facture mensuelle au cours de cet engagement. Ces accords ont donc tendance à être un peu plus à long terme que les autres, mais vous avez également le potentiel d’économiser beaucoup plus au cours de cette période. Si vous êtes un penseur de longue date, vous devriez être satisfait des opportunités d’épargne ici.

Note 20 Suivi des prix

Les premières offres que nous verrons sur la note 20 sont des offres incitatives. Le genre d’offres «Nous savons que vous allez l’acheter, alors achetez-le ici» qui ne vous feront probablement pas économiser beaucoup mais seront conçues pour vous faire choisir la Place A plutôt que la Place B. Vous pouvez également vous attendre à voir les principaux opérateurs proposant des offres qui ne vous permettent pas vraiment d’économiser de l’argent sur le téléphone, mais qui pourraient vous faire économiser de l’argent par d’autres moyens, comme si vous achetez un Note 20, vous pouvez acheter un autre téléphone Galaxy et obtenir celui-ci à prix réduit (parfois jusqu’à 1000 $ de réduction). L’astuce pour suivre les prix est de savoir comment comparer toutes les différentes petites incitations offertes par ces entreprises? Quoi de mieux, 1 000 $ en crédit promotionnel sur 24 mois ou 700 $ de rabais en ce moment avec un échange? Êtes-vous même admissible à l’échange? Voulez-vous qu’il soit déverrouillé à la place et êtes-vous prêt à payer beaucoup plus à l’avance pour cela? À quel genre de transactions pouvez-vous vous attendre dans ce cas?

Toutes ces offres sont bonnes d’une manière ou d’une autre, et il y en aura certaines qui parleront plus de votre situation que d’autres. Nous gardons un œil sur les offres au fur et à mesure qu’elles se présentent et nous les déposons toutes ici pour que vous puissiez décider. La grande chose à propos du Galaxy Note 20 étant si populaire est que les offres ne seront pas rares. Choisissez votre opérateur préféré, passez à un nouveau ou abandonnez complètement l’engagement de plusieurs mois avec un téléphone déverrouillé. Le choix t’appartient.

Note 20 vs Note 20 Ultra: Lequel devriez-vous acheter?

Bien qu’ils fassent partie de la même gamme, ces deux téléphones présentent en fait de nombreuses différences. Malgré le même processeur Qualcomm Snapdragon 865+, les écrans AMOLED, quelques extras comme la connectivité 5G et des similitudes dans la conception et l’esthétique, le Note 20 Ultra apporte beaucoup plus à la table. En particulier, l’Ultra a une résolution de 3088 x 1440 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz par rapport à la résolution de 2400 x 1080 pixels du Note 20 et au taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’Ultra dispose d’un système de triple caméra beaucoup plus avancé et d’une batterie plus grande. Bien sûr, comme il fallait s’y attendre, cela coûte également plus cher. Les accords favoriseront probablement le Note 20 plus globalement, aussi.

