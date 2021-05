Meilleures offres Oculus Quest 2 pour mai 2021: jusqu’à 20 $ de réduction instantanément et plus

La prochaine étape du matériel VR est arrivée, et maintenant que l’Oculus Quest 2 est disponible dans les rayons des magasins, vous pouvez découvrir une réalité virtuelle immersive de jeu à partir de 299 $. Bien sûr, si vous savez où faire vos achats, vous pourrez peut-être même bénéficier d’une réduction sur ce nouveau système de réalité virtuelle.

Bien que les offres ne soient pas encore disponibles tous les jours sur cette nouvelle version, il n’est pas trop tôt pour obtenir une réduction sur l’Oculus Quest 2. En fait, nous pourrions réaliser des économies importantes plus tôt que vous ne le pensez. Si vous n’avez pas encore décidé si ce casque VR est le bon pour votre maison, notre examen Oculus Quest 2 peut vous aider à en savoir plus sur le nouveau modèle.

Meilleures offres Oculus Quest 2

L’Oculus Quest 2 n’est sorti qu’à la mi-octobre, il faudra donc encore un certain temps avant que nous voyions des réductions folles sur le nouveau modèle. Cependant, nous connaissons déjà un moyen cohérent d’économiser jusqu’à 20 $ sur son achat n’importe quel jour de l’année. La Target RedCard vous permet d’économiser 5% sur chaque achat que vous effectuez chez Target, y compris sur l’Oculus Quest 2. Il existe même une version de débit gratuite sans frais et sans frais supplémentaires à régler lorsque vous l’utilisez, donc il n’y a vraiment aucune raison de ne pas pour vous inscrire.

Oculus Quest 2 contre Oculus Quest original

Vaut-il même la peine de passer à la dernière version de l’Oculus Quest? En bref: définitivement. Outre un processeur de trois générations plus récent que celui de l’Oculus Quest d’origine, l’Oculus Quest 2 présente une ergonomie améliorée, un écran à résolution nettement plus élevée, un nouveau design d’objectif, des contrôleurs repensés, etc. Mieux encore, le casque est plus petit et plus léger pour rendre les sessions de jeu plus longues plus confortables. Sans oublier, son prix régulier est de 100 $ de moins que l’Oculus Quest original.

Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les mises à niveau de l’Oculus Quest 2, consultez notre examen de l’Oculus Quest 2 où il a obtenu une note de 4,5 sur 5 étoiles et notre badge de recommandation “The Best”.

