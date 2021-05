Meilleures offres OnePlus pour mai 2021: 300 $ de réduction sur OnePlus 8 Pro, OnePlus Buds Z gratuit et plus

Les offres sur les appareils Apple iPhone et les téléphones Samsung Galaxy sont partout, mais il est un peu plus difficile de trouver beaucoup sur un appareil OnePlus. Il existe de nombreux modèles OnePlus actuels parmi lesquels choisir, et si vous voulez un OnePlus 9, le OnePlus 8 Pro ou l’un des appareils OnePlus Nord les plus abordables est la première grande question à laquelle vous devrez répondre par vous-même.

Toutes les offres ci-dessous varient par nature, donc si certaines vous permettent d’acheter le téléphone déverrouillé avec un seul achat aujourd’hui, d’autres nécessitent un plan de paiement mensuel; ces plans sont attachés à des opérateurs qui vous obligent généralement à ajouter une ligne de service ou à acheter un deuxième appareil pour réaliser des économies. Assurez-vous de lire attentivement les détails de l’offre que vous choisissez, car chaque offre est différente.

Avec autant de modèles OnePlus différents, vous ne verrez peut-être pas de réduction sur l’appareil spécifique que vous souhaitez acheter pour le moment, mais vous pourriez également être poussé à acheter une autre version à la place grâce à un accord trop difficile à laisser passer. N’oubliez pas de revenir car notre liste d’offres ci-dessous est mise à jour régulièrement pour inclure toutes les réductions OnePlus à considérer.

Meilleures offres OnePlus 9 pas chères

Les derniers appareils OnePlus sont tout simplement les meilleurs à ce jour. Le OnePlus 9 est équipé d’un magnifique écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une excellente technologie haptique, le processeur Qualcomm Snapdragon 888 et des graphiques Adreno 660. Son modèle de base est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que le OnePlus 9 Pro dispose de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Mieux encore, le OnePlus 9 a fait ses débuts à un prix inférieur à celui des OnePlus 8 et 8T!

Dans notre examen du OnePlus 9, il a obtenu 4,5 étoiles sur 5 et a été nommé le meilleur appareil phare d’Android, même à son prix normal. Bien que de lourdes remises ne soient pas encore disponibles sur ces nouveaux appareils, nous devrions voir des offres intéressantes en un rien de temps.

OnePlus 9 5G avec des cadeaux gratuits | 729 $ chez OnePlus



OnePlus propose gratuitement des écouteurs Buds Z, un étui ou un protecteur d’écran lorsque vous achetez le nouveau smartphone OnePlus 9 5G. Vous obtiendrez également un TAP de 0% pendant jusqu’à 24 mois lors de l’achat du téléphone ici, et OnePlus a même un programme d’échange pour vous faire économiser de l’argent supplémentaire sur l’achat.

729 $ chez OnePlus

OnePlus 9 Pro 5G avec des cadeaux gratuits | 1069 $ chez OnePlus



Économisez jusqu’à 20% sur certains accessoires lorsque vous les achetez avec le nouveau smartphone OnePlus 9 Pro 5G chez OnePlus. Il existe également un programme d’échange dont vous pouvez profiter pour économiser de l’argent supplémentaire à l’achat. Vous obtiendrez des écouteurs gratuits, un étui ou un protecteur d’écran pour une durée limitée avec l’achat.

1069 $ chez OnePlus

Meilleures offres OnePlus Nord pas chères

Après une liste d’appareils plutôt chers, OnePlus lance la série OnePlus Nord qui propose un téléphone plus abordable, doté de fonctionnalités et d’un design haut de gamme. Il existe quelques configurations des appareils Nord avec les modèles de base N100 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Ces appareils disposent d’un écran de 6,52 pouces, de trois caméras arrière et d’une caméra frontale, et d’une batterie de 5000 mAh qui peut durer toute la journée.

Pendant ce temps, les appareils N10 disposent d’un système à quatre caméras, d’un écran de 6,49 pouces, d’une batterie de 4300 mAh avec Warp Charge 30T, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Meilleures offres OnePlus 8 pas chères

Le OnePlus 8 est équipé d’un écran fluide haute performance avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ainsi qu’une résistance à l’eau et à la poussière IP68 et 25 heures d’autonomie en conversation sur une seule charge. Il dispose d’un appareil photo principal amélioré de 48 MP, d’un appareil photo ultra grand angle et d’un objectif macro dédié, en plus de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage et de modèles 5G pour débloquer des vitesses de données plus rapides et plus efficaces.

Outre une excellente autonomie de la batterie, une expérience logicielle stellaire et un matériel élégant, le OnePlus 8 est une solide amélioration par rapport aux modèles précédents, même s’il n’inclut rien de totalement nécessaire pour forcer les propriétaires actuels de OnePlus à passer au dernier appareil. Vous pouvez en savoir plus sur le OnePlus 8 dans notre revue du début de l’année.

Quel téléphone OnePlus devriez-vous acheter?

Avec autant de modèles OnePlus, il peut être un peu difficile de savoir lesquels acheter. Commencer par décider de votre budget est une bonne première étape. La série OnePlus Nord est un excellent choix pour ceux qui recherchent les modèles les plus abordables. Bien qu’il ne comporte pas de charge sans fil ni de résistance à l’eau, de nombreuses personnes n’ont pas besoin de ces fonctionnalités ni n’utilisent de toute façon.

Les appareils OnePlus Nord offrent actuellement le meilleur rapport qualité-prix sans que vous ayez à vous inscrire à un opérateur de téléphonie spécifique, et ils ont essentiellement tout ce que vous recherchez sur un téléphone en 2021. Là encore, nous avons nommé le OnePlus 9 “Android’s next value flagship champion “à son premier prix de 730 $. Si vous pouvez conclure un accord dessus, cela rend le paquet encore plus doux. Pendant ce temps, le OnePlus 8 n’offre pas un énorme déclassement par rapport au OnePlus 9. C’est toujours l’un des meilleurs appareils OnePlus jamais conçu, et si vous recherchez un modèle phare avec des capacités 5G, c’est certainement un modèle à considérer.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.