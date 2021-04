Meilleures offres Pixel 4a d’avril 2021: Pixel 4a 5G à partir de 5 $ / mois et plus

Les smartphones Pixel de Google font partie des meilleurs appareils Android jamais sortis, mais si vous espérez mettre la main sur l’un de ces appareils stellaires à un prix réduit, vous devriez d’abord jeter un coup d’œil aux modèles Google Pixel 4a récemment publiés. Ce modèle reprend les meilleures fonctionnalités du Google Pixel 4 et les place dans un package plus abordable. Accrocher beaucoup sur un n’est pas si difficile non plus; nous avons rassemblé les meilleures offres disponibles actuellement et les avons mises dans une liste juste en dessous. Là encore, il y a d’excellentes offres Pixel 5 à considérer si vous préférez acheter un modèle mis à niveau.

Contrairement aux appareils Pixel précédents, il n’y a pas de modèle XL du Google Pixel 4a. Cependant, son écran OLED de 5,81 pouces est plus que adapté pour naviguer sur le Web, regarder des vidéos, jouer à des jeux mobiles, etc. Le Pixel 4a est également équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730, de 6 Go de RAM LPDDR4x, de 128 Go de stockage non extensible et d’une batterie de 3140 mAh. De plus, il est équipé d’une caméra arrière à double pixel de 12,2 MP et d’une caméra frontale de 8 MP avec un champ de vision de 84 degrés. Dans l’ensemble, même si l’appareil comporte quelques compromis par rapport au Google Pixel 4 standard, il est facilement l’un des meilleurs appareils Pixel jamais conçus.

Meilleures offres Google Pixel 4a 5G pas chères

Vous recherchez la version 5G du Pixel 4a? La connexion à un réseau 5G permet des vitesses jusqu’à 100 fois plus rapides que celles d’un réseau 4G, ce qui vous permet de naviguer sur le Web ou de diffuser des émissions et des films plus rapidement que jamais.

Google Pixel 4a 5G | à partir de 399,99 $ chez Best Buy



Best Buy propose le Google Pixel 4a 5G au même prix qu’Amazon si vous souhaitez l’activer plus tard. Cependant, si vous êtes prêt à activer votre appareil auprès d’un opérateur aujourd’hui, vous pouvez en obtenir un pour aussi peu que 399,99 $ ici. L’activation avec Sprint vous permet d’économiser le plus sur l’achat d’aujourd’hui.

à partir de 399,99 $ chez Best Buy

Google Pixel 4a 5G avec Mastercard de 200 $ et clé Fire TV gratuite | 480 $ chez Visible



Achetez le Google Pixel 4a 5G chez Visible et vous obtiendrez également une Mastercard prépayée de 200 $ à l’achat si vous passez à Visible en tant que nouveau client. Vous devez apporter votre numéro actuel à Visible pour pouvoir bénéficier de cette offre. Visible vous permet d’acheter l’appareil purement et simplement pour 480 $ ou pour aussi peu que 20 $ par mois. Vous obtiendrez également un Amazon Fire TV Stick gratuit à l’achat.

480 $ chez Visible

Google Pixel 4a 5G | 5 $ / mois chez Verizon



Ce modèle 5G du Google Pixel 4a est maintenant disponible chez Verizon pour aussi peu que 5 $ par mois! Il vous suffit d’ajouter une ligne sur un forfait illimité éligible pour obtenir cette offre. Une autre option chez Verizon vous rapporte jusqu’à 240 $ à l’achat de l’appareil lorsque vous échangez un smartphone éligible.

5 $ / mois chez Verizon

Google Pixel 4a 5G | 449 $ chez Mint Mobile



Inscrivez-vous à un forfait de 12 mois chez Mint Mobile pour obtenir 50 $ de réduction sur le prix du Google Pixel 4a 5G dès aujourd’hui. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un rabais aussi important sur le téléphone lui-même que celui proposé par certains autres opérateurs, le service de Mint Mobile est généralement plus abordable que la plupart; le plan illimité ne coûte que 30 $ par mois.

449 $ chez Mint Mobile

Google Pixel 4a 5G | 10 $ / mois chez AT&T



AT&T propose aux clients nouveaux et existants le Google Pixel 4a 5G pour seulement 10 $ par mois avec un plan illimité. Le programme d’échange d’AT & T peut vous faire économiser 200 $ supplémentaires sur le coût total de l’appareil lorsque vous envoyez un appareil éligible.

10 $ / mois chez AT&T

Meilleures offres Google Pixel 4a bon marché

Bien que le Google Pixel 4a soit une version relativement nouvelle, divers détaillants proposeront des remises et des offres groupées pour rendre l’achat du téléphone chez eux plus attrayant. Vous n’avez pas non plus besoin de vous inscrire auprès d’un opérateur pour conclure un accord sur le Google Pixel 4a. Ci-dessous, nous avons répertorié toutes les meilleures offres actuellement disponibles pour l’appareil. N’oubliez pas de revenir souvent si vous n’avez pas trouvé l’offre parfaite car cette page et les offres ci-dessous sont régulièrement mises à jour.

Google Pixel 4a avec 150 $ Mastercard et Fire TV Stick gratuit | 336 $ chez Visible



L’offre de Visible propose l’appareil de 128 Go pour 336 $, ou aussi peu que 14 $ par mois, avec une carte-cadeau Mastercard de 150 $ après 2 mois de service. Vous devez également apporter votre numéro de votre opérateur actuel pour être éligible à la Mastercard. Visible propose des appels, des SMS et des données illimités pour seulement 40 $ par mois avec le service 4G LTE! Vous obtiendrez également un Amazon Fire TV Stick gratuit à l’achat pour une durée limitée.

336 $ chez Visible

Google Pixel 4a | À partir de 249,99 $ chez Best Buy



Vous pouvez économiser jusqu’à 100 $ sur le Google Pixel 4a lorsque vous achetez et activez l’appareil dès aujourd’hui chez Best Buy. L’activation via Sprint offre la plus grande remise; vous économiserez 100 $ en ajoutant une nouvelle ligne ou en créant un nouveau compte Sprint avec l’achat. Pendant ce temps, l’activation via Verizon ou AT&T vous rapporte une réduction de 50 $. Vous pouvez également l’acheter déverrouillé au prix fort.

à partir de 249,99 $ chez Best Buy

Google Pixel 4a avec étui | 388,99 $ chez Amazon



Amazon a une autre option pour ceux qui cherchent à acheter un Google Pixel 4a en ce moment. Cet ensemble comprend l’appareil ainsi qu’un étui Google Pixel 4a dans la couleur de votre choix: essentiellement noir, bleu confettis ou gris statique.

388,99 $ chez Amazon

Google Pixel 4a | 15 $ / mois sur Google Fi



Économisez plus de 130 $ sur le Google Pixel 4a sur deux ans en achetant l’appareil sur Google Fi pour 15 $ par mois. Cette offre comprend également la protection de l’appareil et une mise à niveau du téléphone après deux ans. Vous pouvez même recevoir jusqu’à 500 $ en retour en échangeant un iPhone ou un appareil Samsung éligible pendant une durée limitée.

15 $ / mois sur Google Fi

En savoir plus sur le Google Pixel 4a

Vous ne savez pas si le Google Pixel 4a est le bon appareil pour vous? Jetez un œil à notre examen du Pixel 4a où l’appareil a été noté quatre étoiles sur cinq pour une évaluation plus approfondie de ses fonctionnalités et capacités. Vous pouvez également parcourir ses spécifications, trouver un étui dans notre guide des meilleurs étuis Google Pixel 4a et enfin choisir un protecteur d’écran pendant que vous êtes ici chez Android Central.

