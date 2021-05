Meilleures offres Pixel 4a de mai 2021: Pixel 4a 5G à partir de 10 $ / mois et plus

Les smartphones Pixel de Google font partie des meilleurs appareils Android jamais sortis, mais si vous espérez mettre la main sur l’un de ces appareils stellaires à un prix réduit, vous devriez d’abord jeter un coup d’œil aux modèles Google Pixel 4a récemment publiés. Ce modèle reprend les meilleures fonctionnalités du Google Pixel 4 et les place dans un package plus abordable. Accrocher beaucoup sur un n’est pas si difficile non plus; nous avons rassemblé les meilleures offres disponibles actuellement et les avons mises dans une liste juste en dessous. Là encore, il y a d’excellentes offres Pixel 5 à considérer si vous préférez acheter un modèle mis à niveau.

Contrairement aux appareils Pixel précédents, il n’y a pas de modèle XL du Google Pixel 4a. Cependant, son écran OLED de 5,81 pouces est plus que adapté pour naviguer sur le Web, regarder des vidéos, jouer à des jeux mobiles, etc. Le Pixel 4a est également équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730, de 6 Go de RAM LPDDR4x, de 128 Go de stockage non extensible et d’une batterie de 3140 mAh. De plus, il est équipé d’une caméra arrière à double pixel de 12,2 MP et d’une caméra frontale de 8 MP avec un champ de vision de 84 degrés. Dans l’ensemble, même si l’appareil comporte quelques compromis par rapport au Google Pixel 4 standard, il est facilement l’un des meilleurs appareils Pixel jamais conçus.

Meilleures offres Google Pixel 4a 5G pas chères

Vous recherchez la version 5G du Pixel 4a? La connexion à un réseau 5G permet des vitesses jusqu’à 100 fois plus rapides que celles d’un réseau 4G, ce qui vous permet de naviguer sur le Web ou de diffuser des émissions et des films plus rapidement que jamais.

En savoir plus sur le Google Pixel 4a

Vous ne savez pas si le Google Pixel 4a est le bon appareil pour vous? Jetez un œil à notre examen du Pixel 4a où l’appareil a été noté quatre étoiles sur cinq pour une évaluation plus approfondie de ses fonctionnalités et capacités. Vous pouvez également parcourir ses spécifications, trouver un étui dans notre guide des meilleurs étuis Google Pixel 4a et enfin choisir un protecteur d’écran pendant que vous êtes ici chez Android Central.

