Meilleures offres Pixel 5 de mai 2021: où acheter le nouveau téléphone de Google

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à épargner. Bien sûr, le Google Pixel 5 est encore tout nouveau, mais grâce aux opérateurs et aux magasins en concurrence pour votre entreprise, il n’est généralement pas trop difficile de trouver une réduction anticipée sur un produit populaire comme celui-ci. Les offres pour le Pixel 5 peuvent être limitées au début, mais nous nous attendons à voir de nombreuses offres en un rien de temps, les remises de l’opérateur arrivant en premier et les offres sur les appareils déverrouillés ensuite. Bien sûr, si le Pixel 5 est hors de votre fourchette de prix, des offres exceptionnelles sur le Pixel 4a sont également disponibles en ce moment.

Le Google Pixel 5 offre un certain nombre d’améliorations solides par rapport au Pixel 4. Bien que son prédécesseur ait reçu des critiques pour sa mauvaise autonomie, le Pixel 5 comprend une batterie de 4080 mAh qui est des miles mieux que la batterie de 2800 mAh trouvée dans le Pixel 4. Les caméras sont recevoir également une mise à niveau; le téléobjectif du Pixel 4 a été remplacé par un appareil photo standard et ultra-large, avec un nouveau mode de flou de mouvement et une fonction de zoom audio.

Le Pixel 5 est également équipé d’un chipset Snapdragon 765G, similaire à celui que l’on trouve dans des appareils comme le LG Velvet et Motorola Edge, ainsi que 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et un écran OLED Full HD + de 6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il existe même un capteur d’empreintes digitales intégré pour une sécurité accrue.

Les offres des opérateurs ne sont pas aussi difficiles à trouver que les offres sur les appareils déverrouillés, bien qu’elles aient tendance à comporter quelques stipulations que vous voudrez prendre en compte avant de faire des achats. Ceux qui sont prêts à passer à un nouvel opérateur reçoivent généralement les meilleures offres, ce qui vous permet d’économiser des centaines sur des appareils comme le Pixel 5.

Vous ne savez pas si le Google Pixel 5 est le bon appareil pour vous? Jetez un œil à notre avis sur le Google Pixel 5 et trouvez plus d’informations sur l’appareil dans notre guide du Google Pixel 5 qui couvre les actualités, les spécifications de l’appareil, les comparaisons avec le Pixel 4, etc.

