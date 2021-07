Meilleures offres PlayStation Plus de juillet 2021 : économisez plus de 40 % sur les abonnements de 12 mois

Que vous achetiez une PS5 ou que vous possédiez déjà une PlayStation 4, vous envisagez probablement de souscrire à un abonnement PlayStation Plus. Pour ceux qui ne le savent pas, PlayStation Plus est le service d’abonnement en ligne de Sony qui vous permet de jouer à des jeux multijoueurs avec des amis, d’obtenir des remises sur des jeux et bien plus encore. Normalement, le service coûte environ 60 $ pour l’année, mais vous n’avez généralement pas besoin de chercher trop loin pour trouver un rabais sur celui-ci.

Ce qui est vraiment génial dans l’achat d’abonnements PlayStation Plus, c’est le fait qu’ils peuvent être empilés, donc même si votre abonnement n’est pas dû maintenant, vous pouvez toujours en acheter un à prix réduit et l’ajouter à la fin de votre abonnement actuel. Cela signifie que vous pouvez même acheter deux des abonnements en vente et potentiellement obtenir deux ans de PS Plus pour le même coût qu’une seule année coûterait normalement si vous ne cherchiez pas un accord.

PlayStation Plus offre BEAUCOUP d’avantages au-delà de la simple possibilité de jouer à des jeux en ligne avec vos amis. Chaque mois, Sony propose un ensemble de jeux que les abonnés PS Plus peuvent télécharger gratuitement simplement parce que vous êtes abonné. Le type de jeux change chaque mois, ce qui est plutôt cool, et potentiellement chaque année, vous pouvez obtenir des dizaines de jeux que vous paieriez normalement sans frais supplémentaires. Au-delà de cela, Sony propose également des remises exclusives sur les jeux et les achats dans le jeu pour différents titres chaque mois.

Lorsque vous additionnez tous les avantages, il est vraiment facile de justifier le coût d’un abonnement PlayStation Plus, surtout lorsque vous en achetez un avec une remise aussi importante.