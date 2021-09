Meilleures offres pour la fête du Travail : économisez sur Apple, Google, les équipements pour la maison intelligente, les téléviseurs, les articles ménagers, etc.

in

La fête du Travail marque la fin de l’été avec de nombreuses ventes notables. Avec la plus grande collection de remises depuis Prime Day, vous pourrez économiser sur presque toutes les catégories de produits avec certains des meilleurs prix à ce jour. Vous trouverez ci-dessous toutes les meilleures offres de la fête du Travail sur la technologie, les articles ménagers, la mode et plus encore.

Technologie |

Comme d’habitude, la fête du Travail signifie une multitude d’offres notables sur la technologie de la maison intelligente, les téléviseurs, les équipements d’Apple, Google et bien d’autres. Maintenant que la vente annuelle de 4 jours de Best Buy touche à sa fin, le temps presse pour obtenir des remises notables sur les claviers magiques iPad Pro, Apple Watch, etc. Vous pouvez parcourir tous nos meilleurs choix de cette promotion ici même avant le grand cycle d’actualités Apple de cette semaine.

Parmi les autres offres notables, citons :

Articles pour la maison et offres vertes |

Les articles ménagers sont une autre catégorie qui connaît des baisses de prix notables cette fête du Travail, avec une collection d’offres couvrant tout, des appareils de cuisine aux aspirateurs robotiques et plus encore. Vous trouverez tous nos meilleurs choix qui sont toujours en cours ci-dessous.

Parmi les autres offres notables, citons :

Mode |

Cette fois-ci, pour la fête du Travail, comme toujours, nous voyons de nombreuses offres de mode. Parmi toutes les ventes en cours, un point culminant facile doit être l’événement Under Armour qui prend jusqu’à 65% de réduction une sélection d’équipements pour les entraînements d’automne et plus encore. Vous pouvez trouver tous nos meilleurs choix sur cette page.

Parmi les autres offres notables, citons :

L’événement du week-end de la fête du Travail d’adidas bénéficie d’une réduction de 30 % sur tout le site : chaussures les plus vendues expéditionL’événement de la fête du Travail de Crocs bénéficie d’une réduction de 20 % sur certains styles à partir de 14 $ : Clogs, sandales, plus Haan, Nike, plusLa vente surprise TOMS offre jusqu’à 65 % de réduction sur des centaines de styles : Bottes, baskets, plusLa vente d’envoi d’été Vineyard Vines offre jusqu’à 60 % de réduction : Pulls, pantalons, robes, plusL’événement de la fête du Travail d’Eddie Bauer bénéficie de 40 % de réduction votre achat + 50% de réduction supplémentaire sur le déstockageL’événement de la fête du travail de Macy bénéficie jusqu’à 60% de réduction + 20% de réduction supplémentaire : Ralph Lauren, Cole Haan, plus

